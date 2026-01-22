Diário do Nordeste
Sonhos de Trem: conheça filme que rendeu indicação ao Oscar para brasileiro

Adolpho Veloso foi indicado na categoria "Melhor Fotografia".

Cena do filme Sonhos de Trem.
Legenda: O drama de época é baseado em uma obra literária de Denis Johnson.
Foto: Divulgação Netflix.

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar 2026 na categoria "Melhor Fotografia". O reconhecimento foi pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.

O drama de época é baseado em uma obra literária de Denis Johnson. A história acompanha Robert Grainer, um homem comum que trabalha no oeste americano no começo do século XX.

Entre trabalhos braçais e a construção de uma família, ele luta para se adaptar aos contextos coletivos e pessoais do período.

Veículos especializados em previsões dos indicados ao prêmio, como Variety e The Hollywood Reporter, já apostavam na presença de Adolpho Veloso na lista final. Em prêmios prévios da temporada, o trabalho do brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards e foi reconhecido por outros eventos e associações de crítica estrangeira. 

Onde assistir "Sonhos de Trem"

O filme Sonhos de Trem foi lançado nos Estados Unidos em novembro de 2025. No fim do mesmo mês, o longa estreou no catálogo da Netflix

Demais indicações do Brasil 

O Brasil recebeu mais quatro indicações ao Oscar 2026, todas conquistadas pelo filme "O Agente Secreto". Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa concorre nas categorias de "Melhor Filme""Melhor Filme Internacional""Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator", indicação recebida por Wagner Moura. 

Com as cinco indicações, este é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na premiação, considerada a maior do cinema. 

Em 2025, "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações no prêmio, mas conquistou apenas uma, a de "Melhor Filme Internacional"

Fernanda Torres também concorreu a "Melhor Atriz", mas quem venceu foi a atriz Mikey Madison pelo seu papel em "Anora" (2024) — que também levou a estatueta de "Melhor Filme".

