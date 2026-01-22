Sonhos de Trem: conheça filme que rendeu indicação ao Oscar para brasileiro
Adolpho Veloso foi indicado na categoria "Melhor Fotografia".
O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar 2026 na categoria "Melhor Fotografia". O reconhecimento foi pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem", dirigido por Clint Bentley.
O drama de época é baseado em uma obra literária de Denis Johnson. A história acompanha Robert Grainer, um homem comum que trabalha no oeste americano no começo do século XX.
Entre trabalhos braçais e a construção de uma família, ele luta para se adaptar aos contextos coletivos e pessoais do período.
Veículos especializados em previsões dos indicados ao prêmio, como Variety e The Hollywood Reporter, já apostavam na presença de Adolpho Veloso na lista final. Em prêmios prévios da temporada, o trabalho do brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards e foi reconhecido por outros eventos e associações de crítica estrangeira.
Onde assistir "Sonhos de Trem"
O filme Sonhos de Trem foi lançado nos Estados Unidos em novembro de 2025. No fim do mesmo mês, o longa estreou no catálogo da Netflix.
Veja também
Demais indicações do Brasil
O Brasil recebeu mais quatro indicações ao Oscar 2026, todas conquistadas pelo filme "O Agente Secreto". Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, o longa concorre nas categorias de "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator", indicação recebida por Wagner Moura.
Com as cinco indicações, este é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na premiação, considerada a maior do cinema.
Em 2025, "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações no prêmio, mas conquistou apenas uma, a de "Melhor Filme Internacional".
Fernanda Torres também concorreu a "Melhor Atriz", mas quem venceu foi a atriz Mikey Madison pelo seu papel em "Anora" (2024) — que também levou a estatueta de "Melhor Filme".