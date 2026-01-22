Oscar 2026: O Agente Secreto recebe indicação a Melhor Filme
Com a indicação, é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na categoria.
O longa "O Agente Secreto" (2025), dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi indicado a "Melhor Filme" no Oscar 2026. A lista com os nomes selecionados para a maior premiação do cinema foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Com a indicação, é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na categoria. Em 2025, "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Salles, recebeu três indicações no prêmio, mas conquistou apenas uma, a de "Melhor Filme Internacional". Fernanda Torres também concorreu a "Melhor Atriz", mas quem venceu foi a atriz Mikey Madison pelo seu papel em "Anora" (2024) — que também levou a estatueta de "Melhor Filme".
Neste ano, o filme estrelado por Wagner Moura disputa com "Bugonia", "F1", "Hamnet", "Marty Supreme", "Uma Batalha Após a Outra", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".
Veja também
Essa, inclusive, não foi a única indicação. "O Agente Secreto" ainda recebeu destaque nas categorias de "Melhor Direção de Elenco", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Ator", esta última com Wagner Moura na disputa.
Premiações
Desde que estreou em Cannes, no ano passado, e ganhou dois prêmios do festival — de "Melhor Ator", para Moura, e "Melhor Direção", para Kleber —, "O Agente Secreto" vem acumulando diversas conquistas na temporada de premiações.
Os feitos mais recentes foram no Globo de Ouro 2026, quando a produção conquistou o título de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" e garantiu o mérito de Wagner Moura como "Melhor Ator em Filme de Drama".