Conheça Gabriel Domingues, indicado ao Oscar de 'Melhor Direção de Elenco'

"O Agente Secreto" foi indicado a quatro estatuetas do Oscar 2026, incluindo "Melhor Direção de Elenco", nova categoria que faz sua estreia na premiação este ano. Gabriel Domingues é o roteirista brasileiro que esteve por trás deste papel de direção no longa-metragem.

Diretor de elenco nascido no Rio de Janeiro, ele foi responsável por produzir outras obras cinematográficas brasileiras recentes, como o filme "O Último Azul" e a série "Cidade de Deus: A Luta Não Para", além de ter sido coroteirista de "Baby".

Quem é Gabriel Domingues?

Gabriel é formado em Cinema pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e iniciou a carreira como assistente de elenco em "Aquarius" (2016), dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Gabriel ainda assinou a série "Cangaço Novo", produzida em 2023 e disponível no streaming Prime Video.

Em entrevista ao jornal Diário de Pernambuco, em dezembro de 2025, Gabriel explicou que a função de diretor de elenco se configura como uma espécie de "chefe de equipe", e que vem ganhando maior destaque nos últimos anos.

Cinco indicações brasileiras

Na manhã desta quinta-feira (22), as indicações para a 98ª cerimônia do Oscar nomearam "O Agente Secreto", do pernambucano Kleber Mendonça Filho, para a disputa em quatro categorias: "Melhor Direção de Elenco", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator" e "Melhor Filme".

Além do longa-metragem, o brasileiro Adolpho Veloso está concorrendo à "Melhor Fotografia" por seu trabalho no filme estadunidense "Sonhos de Trem".