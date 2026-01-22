O Agente Secreto é indicado a Oscar de Melhor Direção de Elenco

O filme brasileiro "O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 na categoria "Melhor Direção de Elenco". Os nomeados à 98ª edição da maior premiação do cinema foram revelados em cerimônia apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman, nesta quinta-feira (22).

A categoria estreia neste ano na principal premiação do cinema americano, e vai celebrar profissionais responsáveis por escolher os atores e as atrizes em filmes.

Liderado por Wagner Moura, o elenco do filme de Kleber Mendonça Filho — que também conta com nomes como Tânia Maria, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido — foi selecionado pelo brasileiro Gabriel Domingues.

Curiosamente, antes da revelação dos nomes, a revista norte-americana Variety apostou na indicação da produção brasileira como um dos favoritos para a categoria de "Melhor Direção de Elenco", ao lado de filmes como "Hamnet" e "Uma Batalha Após a Outra".

Indicados ao prêmio de Melhor Direção de Elenco

'Hamnet: A vida antes de Hamlet'

'Marty Supreme'

'Uma batalha após a outra'

'O agente secreto'

'Pecadores'

Qual é a história de 'O Agente Secreto'?

Em "O Agente Secreto", Marcelo (Wagner Moura) é um professor universitário que, procurado por atividades subversivas, foge para Recife.

No entanto, ao chegar na cidade, onde acredita que está seguro até conseguir fugir do país com o filho pequeno, ele descobre que está jurado de morte por um antigo desafeto.