O Agente Secreto é indicado a Oscar de Melhor Direção de Elenco
Categoria estreia nesta edição da premiação do cinema.
O filme brasileiro "O Agente Secreto" foi indicado ao Oscar 2026 na categoria "Melhor Direção de Elenco". Os nomeados à 98ª edição da maior premiação do cinema foram revelados em cerimônia apresentada pelos atores Danielle Brooks e Lewis Pullman, nesta quinta-feira (22).
A categoria estreia neste ano na principal premiação do cinema americano, e vai celebrar profissionais responsáveis por escolher os atores e as atrizes em filmes.
Liderado por Wagner Moura, o elenco do filme de Kleber Mendonça Filho — que também conta com nomes como Tânia Maria, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido — foi selecionado pelo brasileiro Gabriel Domingues.
Curiosamente, antes da revelação dos nomes, a revista norte-americana Variety apostou na indicação da produção brasileira como um dos favoritos para a categoria de "Melhor Direção de Elenco", ao lado de filmes como "Hamnet" e "Uma Batalha Após a Outra".
Indicados ao prêmio de Melhor Direção de Elenco
- 'Hamnet: A vida antes de Hamlet'
- 'Marty Supreme'
- 'Uma batalha após a outra'
- 'O agente secreto'
- 'Pecadores'
Veja transmissão oficial de indicados:
Qual é a história de 'O Agente Secreto'?
Em "O Agente Secreto", Marcelo (Wagner Moura) é um professor universitário que, procurado por atividades subversivas, foge para Recife.
No entanto, ao chegar na cidade, onde acredita que está seguro até conseguir fugir do país com o filho pequeno, ele descobre que está jurado de morte por um antigo desafeto.