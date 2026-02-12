Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de festas públicas e privadas

Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de festas públicas e privadas
Confira agenda de eventos diversos da folia em Fortaleza entre sexta-feira (13) e terça-feira (17).
Casas de shows, shoppings e palcos já consagrados da folia em Fortaleza irão receber, entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), uma série de programações de Carnaval.
Entre opções gratuitas e pagas, de samba, axé ou forró, para crianças ou toda a família, confira agenda de festas públicas e privadas na capital cearense para os próximos dias.
Benfica - Rua Redenção, esquina com rua Padre Francisco Pinto
Um dos bairros mais marcantes da folia em Fortaleza, o Benfica recebe, além da programação oficial da Prefeitura, série de iniciativas independentes. Uma delas é o Bloco Hospício Cultural, que realiza edição no domingo (15), às 10 horas.
Na rua Redenção, esquina com a rua Padre Francisco Pinto, os festejos incluem maracatu, conhecidas bandas carnavalescas e cortejo pelas ruas do bairro.
10 horas - Maracatu Vuador
11 horas - Duas Doses de Música & Os Tiragosto
12 horas - Os Tropicalistas
13 horas - Simone Sousa
13h45 - Parahyba & Cia. Bate Palmas
14h30 - Hospício Cultural e Arnaldho de Sá
Hospício Cultural
- Onde: rua Redenção, esquina com a rua Padre Francisco Pinto
- Quando: a partir das 10 horas
- Gratuito.
- Mais informações: @blocohospicio
Motolibre
O Motolibre recebe programação especial de Carnaval de sábado (14) a segunda (16), com atrações que incluem a Superbanda, o Bloco Mambembe e o projeto Juru Odara. A casa abre sempre a partir de 21 horas, com os shows iniciando às 22 horas. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.
14 de fevereiro (sábado)
22 horas - Juru Odara
00h45 - Bode Beat
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 20, à venda no Sympla
15 de fevereiro (domingo)
22 horas - Bloco Di Boa
00h45 - Bloco Mambembe
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 20, à venda no Sympla
16 de fevereiro (segunda)
22 horas - Banda Pira
00h45 - Superbanda
- Quando: a partir das 21 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30 (lote final), à venda no Sympla
Arena de Iracema
Outra opção de programação carnavalesca em Fortaleza é a agenda da Arena de Iracema, que promove shows entre o sábado (14) a terça (17). Além de shows de Vanessa A Cantora, do bloco Baba de Camelo e da Banda Pira, também haverá discotecagens com DJs como Femo, Silas e Pedro Alencar, entre outros. Ingressos à venda na plataforma Outgo.
14 de fevereiro (sábado)
16 horas – DJ Morr
18 horas - Baba de Camelo
19h30 – DJ Dino
20h00 – Superbanda
21h30 – DJ Pedro Alencar
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo
15 de fevereiro (domingo)
16 horas – DJ Rafael Silveira
18 horas – Bloco Mambembe
19h30 – DJ Dino
20 horas – Vanessa A Cantora
21h30 – DJ Femo
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo
16 de fevereiro (segunda)
16 horas – DJ Utox
18 horas – Banda Pira
19h30 – DJ Dino
20 horas – Superbanda
21h30 – DJ Morr
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo
17 de fevereiro (terça)
16 horas – Dj Breno Mendes
18 horas – Belinho da Silva
19 horas – Dj Dino
20 horas – Reite
21 horas – Dj Silas
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro
- Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo
Laje da Praia
Estreando na programação de Carnaval de Fortaleza, a Laje da Praia realiza eventos voltados para a folia a partir desta sexta-feira (13), seguindo até a quarta-feira (17). Todos os dias a partir de 20 horas o espaço irá receber DJs, bandas e cantores, como Lídia Maria, Samba Kanjerê e DJ Priscilla Delgado.
13 de fevereiro (sexta)
Baile à Fantasia do Viva La Pachanga, DJ Priscilla Delgado, Forria Circular e participação especial de Nayra Costa
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
14 de fevereiro (sábado)
DJ Doido, Bosco Defar e Lídia Maria e o Bloco do Prazer
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
15 de fevereiro (domingo)
DJ Khamidi, Sambinha do Maioral com Belinho e Felipim
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
16 de fevereiro (segunda)
DJ Doido, Samba Kanjerê e Banda Bode Beat
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
17 de fevereiro (terça)
DJ Khamidi, Festa Foguentinha, Bloco Baba de Camelo e Gabivic
- Quando: a partir das 20 horas
- Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema
- Mais informações: @lajedapraiaoficial
Terrazo Shopping
No fim de semana de Carnaval, nos dias 14 e 15, o Terrazo Shopping realiza programação de Carnaval voltada às crianças na Praça de Alimentação, sempre a partir de 17 horas. As atividades são gratuitas e incluem bailinho infantil, recreação, oficinas, shows e presença de personagens.
14 de fevereiro (sábado)
Bailinho Folia Kids, com Camarim Fashion e pintura facial
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Rod. 4º Anel Viário, 864 - Santa Clara, Eusébio
- Mais informações: @terrazoshopping
15 de fevereiro (domingo)
Baile de Carnaval com a Banda Dó Ré Mix, personagens e Glow Mágico
- Quando: a partir das 17 horas
- Onde: Rod. 4º Anel Viário, 864 - Santa Clara, Eusébio
- Mais informações: @terrazoshopping
Grand Shopping
Atividades gratuitas voltadas para públicos de todas as idades marcam a programação especial de Carnaval do Grand Shopping, que irão ocorrer na sexta-feira (13) e no sábado (14) na praça de alimentação.
13 de fevereiro (sexta)
Sergiane Corta Fogo
- Quando: a partir das 19 horas
- Onde: Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana
- Mais informações: @grandshoppingce
14 de fevereiro (sábado)
Trio Adoleta (infantil) e Bloco Misto Quente
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana
- Mais informações: @grandshoppingce
Iguatemi Bosque
O Carnaval do Iguatemi Bosque traz programação gratuita de 14 a 17 de fevereiro. No primeiro dia da agenda, a Praça do Cordel recebe o Carna Geek. Já nos dias 15, 16 e 17, é a vez do Bloquinho Iguatemi.
14 de fevereiro (sábado)
Carna Geek, com Random Play Dance, workshops de K-Pop, oficina de pixels e desfile de fantasias
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Mais informações: @iguatemifortaleza
15 de fevereiro (domingo)
Banda Mundo Mix
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Mais informações: @iguatemifortaleza
16 de fevereiro (segunda)
Banda Dó Ré Mix
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Mais informações: @iguatemifortaleza
17 de fevereiro (terça)
Banda Dó Ré Mix
- Quando: a partir das 16 horas
- Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz
- Mais informações: @iguatemifortaleza
Ciclo Carnavalesco da Prefeitura de Fortaleza
A programação oficial da Prefeitura de Fortaleza começa nesta sexta-feira (13) e traz atrações de diferentes gêneros musicais até a terça-feira (17), de forma gratuita e descentralizada.
13 de fevereiro (sexta)
Teatro São José
- Onde: rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro
18 horas - Fortal 90
19h30 - Frevilhando
21 horas - Banda Bode Beat
Centro de Juventude Igor Andrade de Lima
- Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery
18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa
Sede do pontão de cultura LGBTQIA+
- Onde: rua George Sosa, 97 - Curió
07h30 às 11 horas - Bloco do Pontinho de Cultura Espaço de Brincar
14 de fevereiro (sábado)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - Bloco Unidos da Cachorra
14 horas - DJ Thalu
15 horas - Bloco Luxo da Aldeia
17h30 - As Gata Pira
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h15 - Cordão Bolinha Bolão
16h55 - Cordão Princesa no Frevo
17h35 - Maracatu Rei do Kilombo
18h15 - Maracatu Solar
19 horas - Maracatu Rei Zumbi
19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi
20h30 - Maracatu Obalomi
21h15 - Maracatu Corte Imperial
22 horas - Maracatu Nação Iracema
22h45 - Maracatu Nação Baobab
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Elias Alves
17 horas - Rozângela Bandeira e Banda
18h30 - Belinho
20 horas - Deborah Lima
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Gal Saldanha
10h40 - Cantakids
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Duo Siriá
18h30 - Show Homenageado Macaúba do Bandolim
20 horas - Arlindinho
22 horas - Bloco Sambamor
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Tia Samila e Sua Turma (Programação Infantil)
17 horas - Banda Feed Semana
18h20 - Marcelo Baima
19h40 - Iracema Bode Beat
Centro de Juventude Igor Andrade de Lima
- Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery
18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
Rua Maranhão, 1884, Pici
19 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco Kuekão de Kouro
15 de fevereiro (domingo)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Rogério
14h30 - Josy Gomes
16 horas - Nick Sol
17h30 - Os Alfazemas
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo
17 horas - Cordão Vampiros da Princesa
17h40 - Cordão As Bruxas
18h20 - Maracatu Leão de Ouro
19h05 - Maracatu Az de Ouro
19h50 - Maracatu Rei de Paus
20h35 - Maracatu Vozes da África
21h20 - Maracatu Nação Palmares
22h05 - Maracatu Nação Fortaleza
22h45 - Maracatu Nação Pici
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Fish Vinil
17 horas - O Samba de Pai pra Filha
18h30 - Vitoria Fernandez
20 horas - Anderson Monteiro
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Projeto Carambola
10h40 - Banda Aquarelinha
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Silas
17h30 - Mateus Portela
20h30 - Tarcísio do Acordeon
22h30 - Noda de Caju
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)
17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro
18h20 - PNS - Pé no Samba
19h40 - Concentra Mas Não Sai
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
16 de fevereiro (segunda)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Ryanbnog
14h30 - Pingo de Fortaleza
16 horas - Juruviara
17h30 - Luxo da Aldeia
Avenida Domingos Olímpio
- Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
16h25 - Bloco Prova de Fogo
17 horas - Bloco Unidos da Vila
17h35 - Bloco Doido é Tu
18h10 - Bloco Garotos do Benfica
18h45 - Bloco do Zé Almir
19h20 - Bloco Amigos do Zé
19h55 - Bloco Império da Vila
20h30 - Bloco A Turma do Mamão
21h05 - Bloco Balakubaku Folia
21h40 - Escola de Samba Império Ideal
22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso
22h50 - Escola de Samba Colibri
23h30 - Samya Kassia (show)
1 hora - Jorge Aragão (show)
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Duo Que Extrago
17 horas - Roberta Fiuza
18h30 - Yane Caracas
20 horas - Mulher Barbada
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Tia Samila e Sua Turma
10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Rudeboy
18h30 - Donaleda
20 horas - WIU
22 horas - Djonga
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )
17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia
18h20 - Banda Retrô 25
19h40 - Mayra Jessé e Banda
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60
17 de fevereiro (terça)
Benfica - Praça da Gentilândia
- Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica
13 horas - DJ Márcio Celso
14h30 - Mel Mattos
16 horas - Essas Mulheres Elétrico
17h30 - Os Transacionais
Avenida Domingos Olímpio
Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão
17 horas - Afoxé Obatalá
17h35 - Afoxé Ilê Ilú
18h10 - Afoxé Oxum Odolá
18h45 - Afoxé Acabaca
19h20 - Afoxé Ogun Alakayê
19h55 - Afoxé Omõrisà Odé
20h30 - Escola de Samba Sambamor
21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia
21h40 - Escola de Samba Barão Folia
22h15 - Escola de Samba Corte no Samba
22h50 - Escola de Samba Girassol
23h30 - Bloco Luxo da Aldeia (show)
1 hora - Chico César (show)
Mercado dos Pinhões
- Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro
16 horas - DJ Seiki
17 horas - Selvagens à Procura de Lei
18h30 - Sardinha Elétrica
20 horas - Iracema Bode Beat
Mocinha
- Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles
18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi
Passeio Público (Programação Infantil)
- Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro
9 horas - Tia Samila e Sua Turma
10 horas - Projeto Carambola
11 horas - Gal Saldanha
Aterrinho da Praia de Iracema
- Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
17 horas - DJ Femo
18h30 - Bloco Mambembe
20 horas - Yasmin Sensação
22 horas - Olodum
Parque Rachel de Queiroz
- Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy
16 horas - Cantakids (Programação Infantil)
17 horas - Rose Martins e Banda
18h20 - Brechó Sonoro
19h40 - Concentra Mas Não Sai
Praça do Conjunto Sítio Córrego
- Onde: rua 6 - Mondubim
16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60