Carnaval de Fortaleza 2026: veja programação de festas públicas e privadas

Casas de shows, shoppings e palcos já consagrados da folia em Fortaleza irão receber, entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), uma série de programações de Carnaval.

Entre opções gratuitas e pagas, de samba, axé ou forró, para crianças ou toda a família, confira agenda de festas públicas e privadas na capital cearense para os próximos dias.

Veja também Verso Rock, cinema e exposições: alternativas ao Carnaval para quem não gosta de folia Verso Quem é Macaúba do Bandolim, Mestre da Cultura homenageado no Carnaval de Fortaleza 2026

Benfica - Rua Redenção, esquina com rua Padre Francisco Pinto

Um dos bairros mais marcantes da folia em Fortaleza, o Benfica recebe, além da programação oficial da Prefeitura, série de iniciativas independentes. Uma delas é o Bloco Hospício Cultural, que realiza edição no domingo (15), às 10 horas.

Na rua Redenção, esquina com a rua Padre Francisco Pinto, os festejos incluem maracatu, conhecidas bandas carnavalescas e cortejo pelas ruas do bairro.

10 horas - Maracatu Vuador

11 horas - Duas Doses de Música & Os Tiragosto

12 horas - Os Tropicalistas

13 horas - Simone Sousa

13h45 - Parahyba & Cia. Bate Palmas

14h30 - Hospício Cultural e Arnaldho de Sá

Hospício Cultural

Onde: rua Redenção, esquina com a rua Padre Francisco Pinto

rua Redenção, esquina com a rua Padre Francisco Pinto Quando: a partir das 10 horas

a partir das 10 horas Gratuito.

Mais informações: @blocohospicio

Motolibre

O Motolibre recebe programação especial de Carnaval de sábado (14) a segunda (16), com atrações que incluem a Superbanda, o Bloco Mambembe e o projeto Juru Odara. A casa abre sempre a partir de 21 horas, com os shows iniciando às 22 horas. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.

14 de fevereiro (sábado)

22 horas - Juru Odara

00h45 - Bode Beat

Quando: a partir das 21 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 20, à venda no Sympla

15 de fevereiro (domingo)

22 horas - Bloco Di Boa

00h45 - Bloco Mambembe

Quando: a partir das 21 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 20, à venda no Sympla

16 de fevereiro (segunda)

22 horas - Banda Pira

00h45 - Superbanda

Quando: a partir das 21 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30 (lote final), à venda no Sympla

Arena de Iracema

Outra opção de programação carnavalesca em Fortaleza é a agenda da Arena de Iracema, que promove shows entre o sábado (14) a terça (17). Além de shows de Vanessa A Cantora, do bloco Baba de Camelo e da Banda Pira, também haverá discotecagens com DJs como Femo, Silas e Pedro Alencar, entre outros. Ingressos à venda na plataforma Outgo.

14 de fevereiro (sábado)

16 horas – DJ Morr

18 horas - Baba de Camelo

19h30 – DJ Dino

20h00 – Superbanda

21h30 – DJ Pedro Alencar

Quando: a partir das 16 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo

15 de fevereiro (domingo)

16 horas – DJ Rafael Silveira

18 horas – Bloco Mambembe

19h30 – DJ Dino

20 horas – Vanessa A Cantora

21h30 – DJ Femo

Quando: a partir das 16 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo

16 de fevereiro (segunda)

16 horas – DJ Utox

18 horas – Banda Pira

19h30 – DJ Dino

20 horas – Superbanda

21h30 – DJ Morr

Quando: a partir das 16 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo

17 de fevereiro (terça)

16 horas – Dj Breno Mendes

18 horas – Belinho da Silva

19 horas – Dj Dino

20 horas – Reite

21 horas – Dj Silas

Quando: a partir das 16 horas

Onde: avenida Monsenhor Tabosa, 388, Centro

Quanto: ingresso antecipado a partir de R$ 30, à venda no Outgo

Laje da Praia

Estreando na programação de Carnaval de Fortaleza, a Laje da Praia realiza eventos voltados para a folia a partir desta sexta-feira (13), seguindo até a quarta-feira (17). Todos os dias a partir de 20 horas o espaço irá receber DJs, bandas e cantores, como Lídia Maria, Samba Kanjerê e DJ Priscilla Delgado.

13 de fevereiro (sexta)

Baile à Fantasia do Viva La Pachanga, DJ Priscilla Delgado, Forria Circular e participação especial de Nayra Costa

Quando: a partir das 20 horas

Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Mais informações: @lajedapraiaoficial

14 de fevereiro (sábado)

DJ Doido, Bosco Defar e Lídia Maria e o Bloco do Prazer

Quando: a partir das 20 horas

Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Mais informações: @lajedapraiaoficial

15 de fevereiro (domingo)

DJ Khamidi, Sambinha do Maioral com Belinho e Felipim

Quando: a partir das 20 horas

Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Mais informações: @lajedapraiaoficial

16 de fevereiro (segunda)

DJ Doido, Samba Kanjerê e Banda Bode Beat

Quando: a partir das 20 horas

Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Mais informações: @lajedapraiaoficial

17 de fevereiro (terça)

DJ Khamidi, Festa Foguentinha, Bloco Baba de Camelo e Gabivic

Quando: a partir das 20 horas

Onde: rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema

Mais informações: @lajedapraiaoficial

Terrazo Shopping

No fim de semana de Carnaval, nos dias 14 e 15, o Terrazo Shopping realiza programação de Carnaval voltada às crianças na Praça de Alimentação, sempre a partir de 17 horas. As atividades são gratuitas e incluem bailinho infantil, recreação, oficinas, shows e presença de personagens.

14 de fevereiro (sábado)

Bailinho Folia Kids, com Camarim Fashion e pintura facial

Quando: a partir das 17 horas

Onde: Rod. 4º Anel Viário, 864 - Santa Clara, Eusébio

Mais informações: @terrazoshopping

15 de fevereiro (domingo)

Baile de Carnaval com a Banda Dó Ré Mix, personagens e Glow Mágico

Quando: a partir das 17 horas

Onde: Rod. 4º Anel Viário, 864 - Santa Clara, Eusébio

Mais informações: @terrazoshopping

Grand Shopping

Atividades gratuitas voltadas para públicos de todas as idades marcam a programação especial de Carnaval do Grand Shopping, que irão ocorrer na sexta-feira (13) e no sábado (14) na praça de alimentação.

13 de fevereiro (sexta)

Sergiane Corta Fogo

Quando: a partir das 19 horas

Onde: Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana

Mais informações: @grandshoppingce

14 de fevereiro (sábado)

Trio Adoleta (infantil) e Bloco Misto Quente

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana

Mais informações: @grandshoppingce

Iguatemi Bosque

O Carnaval do Iguatemi Bosque traz programação gratuita de 14 a 17 de fevereiro. No primeiro dia da agenda, a Praça do Cordel recebe o Carna Geek. Já nos dias 15, 16 e 17, é a vez do Bloquinho Iguatemi.

14 de fevereiro (sábado)

Carna Geek, com Random Play Dance, workshops de K-Pop, oficina de pixels e desfile de fantasias

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Mais informações: @iguatemifortaleza

15 de fevereiro (domingo)

Banda Mundo Mix

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Mais informações: @iguatemifortaleza

16 de fevereiro (segunda)

Banda Dó Ré Mix

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Mais informações: @iguatemifortaleza

17 de fevereiro (terça)

Banda Dó Ré Mix

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Mais informações: @iguatemifortaleza

Ciclo Carnavalesco da Prefeitura de Fortaleza

A programação oficial da Prefeitura de Fortaleza começa nesta sexta-feira (13) e traz atrações de diferentes gêneros musicais até a terça-feira (17), de forma gratuita e descentralizada.

13 de fevereiro (sexta)

Teatro São José

Onde: rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro

18 horas - Fortal 90

19h30 - Frevilhando

21 horas - Banda Bode Beat

Centro de Juventude Igor Andrade de Lima

Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery

18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa

Sede do pontão de cultura LGBTQIA+

Onde: rua George Sosa, 97 - Curió

07h30 às 11 horas - Bloco do Pontinho de Cultura Espaço de Brincar

14 de fevereiro (sábado)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - Bloco Unidos da Cachorra

14 horas - DJ Thalu

15 horas - Bloco Luxo da Aldeia

17h30 - As Gata Pira

Legenda: Unidos da Cachorra se apresenta no polo do Benfica. Foto: Davi Rocha.

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h15 - Cordão Bolinha Bolão

16h55 - Cordão Princesa no Frevo

17h35 - Maracatu Rei do Kilombo

18h15 - Maracatu Solar

19 horas - Maracatu Rei Zumbi

19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi

20h30 - Maracatu Obalomi

21h15 - Maracatu Corte Imperial

22 horas - Maracatu Nação Iracema

22h45 - Maracatu Nação Baobab

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Elias Alves

17 horas - Rozângela Bandeira e Banda

18h30 - Belinho

20 horas - Deborah Lima

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Gal Saldanha

10h40 - Cantakids

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Duo Siriá

18h30 - Show Homenageado Macaúba do Bandolim

20 horas - Arlindinho

22 horas - Bloco Sambamor

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Tia Samila e Sua Turma (Programação Infantil)

17 horas - Banda Feed Semana

18h20 - Marcelo Baima

19h40 - Iracema Bode Beat

Centro de Juventude Igor Andrade de Lima

Onde: rua Raquel de Holanda, 500 - Ellery

18 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco não fique à toa

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

Rua Maranhão, 1884, Pici

19 horas - Blocos de Rua Independentes - Bloco Kuekão de Kouro

15 de fevereiro (domingo)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Rogério

14h30 - Josy Gomes

16 horas - Nick Sol

17h30 - Os Alfazemas

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo

17 horas - Cordão Vampiros da Princesa

17h40 - Cordão As Bruxas

18h20 - Maracatu Leão de Ouro

19h05 - Maracatu Az de Ouro

19h50 - Maracatu Rei de Paus

20h35 - Maracatu Vozes da África

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h05 - Maracatu Nação Fortaleza

22h45 - Maracatu Nação Pici

Legenda: Tradição dos desfiles de maracatus na av. Domingos Olímpio seguem em 2026. Foto: Kid Júnior.

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Fish Vinil

17 horas - O Samba de Pai pra Filha

18h30 - Vitoria Fernandez

20 horas - Anderson Monteiro

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Projeto Carambola

10h40 - Banda Aquarelinha

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Silas

17h30 - Mateus Portela

20h30 - Tarcísio do Acordeon

22h30 - Noda de Caju

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Charanga do Tio Marcão Lindão (Programação Infantil)

17 horas - Patrícia Trajano e os Partideiro

18h20 - PNS - Pé no Samba

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

Veja também Verso Bloco Doido é Tu resgata alegria e autonomia de usuários dos CAPS de Fortaleza PontoPoder Cada R$ 1 investido no Carnaval de Fortaleza em 2025 teve R$ 6 de retorno, diz Helena Barbosa

16 de fevereiro (segunda)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Ryanbnog

14h30 - Pingo de Fortaleza

16 horas - Juruviara

17h30 - Luxo da Aldeia

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

16h25 - Bloco Prova de Fogo

17 horas - Bloco Unidos da Vila

17h35 - Bloco Doido é Tu

18h10 - Bloco Garotos do Benfica

18h45 - Bloco do Zé Almir

19h20 - Bloco Amigos do Zé

19h55 - Bloco Império da Vila

20h30 - Bloco A Turma do Mamão

21h05 - Bloco Balakubaku Folia

21h40 - Escola de Samba Império Ideal

22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso

22h50 - Escola de Samba Colibri

23h30 - Samya Kassia (show)

1 hora - Jorge Aragão (show)

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Duo Que Extrago

17 horas - Roberta Fiuza

18h30 - Yane Caracas

20 horas - Mulher Barbada

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Tia Samila e Sua Turma

10h40 - Charanga do Tio Marcão Lindão

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Rudeboy

18h30 - Donaleda

20 horas - WIU

22 horas - Djonga

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Banda Aquarelinha ( Programação Infantil )

17 horas - Banda Dó Ré Mi Folia

18h20 - Banda Retrô 25

19h40 - Mayra Jessé e Banda

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60

17 de fevereiro (terça)

Benfica - Praça da Gentilândia

Onde: av. Treze de Maio, S/N - Benfica

13 horas - DJ Márcio Celso

14h30 - Mel Mattos

16 horas - Essas Mulheres Elétrico

17h30 - Os Transacionais

Avenida Domingos Olímpio

Onde: av. Domingos Olímpio próximo à esquina com rua Conselheiro Tristão

17 horas - Afoxé Obatalá

17h35 - Afoxé Ilê Ilú

18h10 - Afoxé Oxum Odolá

18h45 - Afoxé Acabaca

19h20 - Afoxé Ogun Alakayê

19h55 - Afoxé Omõrisà Odé

20h30 - Escola de Samba Sambamor

21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h40 - Escola de Samba Barão Folia

22h15 - Escola de Samba Corte no Samba

22h50 - Escola de Samba Girassol

23h30 - Bloco Luxo da Aldeia (show)

1 hora - Chico César (show)

Legenda: Luxo da Aldeia faz três apresentações ao longo do Carnaval neste ano. Foto: Thiago Gadelha.

Mercado dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de, Praça Pelotas, S/N - Centro

16 horas - DJ Seiki

17 horas - Selvagens à Procura de Lei

18h30 - Sardinha Elétrica

20 horas - Iracema Bode Beat

Mocinha

Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

18 horas - Num Ispaia Senão Ienchi

Passeio Público (Programação Infantil)

Onde: rua Dr. João Moreira, s/n - Centro

9 horas - Tia Samila e Sua Turma

10 horas - Projeto Carambola

11 horas - Gal Saldanha

Aterrinho da Praia de Iracema

Onde: av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema

17 horas - DJ Femo

18h30 - Bloco Mambembe

20 horas - Yasmin Sensação

22 horas - Olodum

Parque Rachel de Queiroz

Onde: rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy

16 horas - Cantakids (Programação Infantil)

17 horas - Rose Martins e Banda

18h20 - Brechó Sonoro

19h40 - Concentra Mas Não Sai

Praça do Conjunto Sítio Córrego

Onde: rua 6 - Mondubim

16h30 - Blocos de Rua Independentes - Bloco de Carnaval dos Idosos do Sítio Córrego - Geração 60