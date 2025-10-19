Diário do Nordeste
João Gabriel Tréz Repórter de cultura e membro das associações Brasileira e Cearense de Críticos de Cinema (Abraccine e Aceccine). Matérias, críticas e entrevistas sobre audiovisual com foco no Ceará e no Brasil.
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.



Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19


João Gabriel Tréz 19 de Outubro de 2025
Escola de Cinema do Sertão oferece oficinas em roteiro, produção e direção para jovens da região do Sertão Central



Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado


João Gabriel Tréz 05 de Outubro de 2025
Longa 'Verbo Ser', de Nívia Uchôa, compõe 35ª edição do Cine Ceará



35º Cine Ceará tem mais de 50% dos filmes cearenses nas mostras competitivas dirigidos por mulheres

Números deste ano do evento mostram força da produção de cineastas mulheres e da descentralização no Estado


João Gabriel Tréz 20 de Setembro de 2025
Diretor Kleber Mendonça Filho e ator Wagner Moura em registro de bastidores do longa 'O Agente Secreto'



Escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar reflete interesse público e boa safra do cinema brasileiro

Burburinho no processo de escolha do representante brasileiro no Oscar, feita pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), evidencia movimentos da produção nacional


João Gabriel Tréz 15 de Setembro de 2025
Primeiro longa dirigido por pessoas trans no Ceará une o ambiental e o ancestral em produção que aposta no terror como gênero



1º longa dirigido por pessoas trans no Ceará cria fantasia inspirada em projeto ambiental de Icapuí

Com direção de Noá Bonoba e izzi vitório, terror "Iguaraguá" conta história do desaparecimento de um peixe-boi que impacta a trajetória de bióloga marinha


João Gabriel Tréz 14 de Setembro de 2025
Graduação em Cinema e Audiovisual da UFCA será a segunda de uma universidade federal em uma cidade do interior no Nordeste



Ceará ganha primeira graduação em cinema do interior com curso da UFCA previsto para 2027

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado


João Gabriel Tréz 31 de Agosto de 2025
Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé



Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

2ª turma da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé inicia atividades neste mês na Aldeia Encantada, em Aquiraz; experiência começou em 2018


João Gabriel Tréz 12 de Agosto de 2025
Curta-metragem Luza, de Leo Silva, será disponibilizado no YouTube a partir desta segunda-feira (28)



Cineasta do Jangurussu lança filme com vivências da periferia: 'Minha arte é a minha comunidade'

Com produção artística voltada para aspectos do cotidiano do Santa Filomena, onde nasceu e se criou, cineasta e fotógrafo Leo Silva lança 'Luza' nesta segunda (28)


João Gabriel Tréz 27 de Julho de 2025
Formações em audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim já somam 200 pessoas atendidas



Grande Bom Jardim se firma como importante polo do audiovisual cearense com produção do CCBJ

Com mais de 70 filmes produzidos, 38 seleções para festivais e 10 prêmios conquistados, produção audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim reforça ligação com o território


João Gabriel Tréz 13 de Julho de 2025
Histórias do imaginário popular da comunidade de Bananeiras repassadas pelos mais velhos inspiraram os roteiros dos curtas realizados pelas crianças e adolescentes atendidos no projeto



Lendas de comunidade rural cearense inspiram filmes feitos por crianças e adolescentes

Projeto em Bananeiras, comunidade de Guaraciaba do Norte, alia formação técnica em audiovisual à valorização do território e da cultura popular


João Gabriel Tréz 29 de Junho de 2025
Longa 'Glória & Liberdade' (à esquerda e no meio) e curta 'No Início do Mundo' (à direita) representam animação cearense no festival Olhar de Cinema



Ceará se destaca nacionalmente com animações para todos os públicos em festival de cinema

Diversidade de técnicas e também de públicos-alvo na produção do Estado é evidenciada pela seleção de um longa e um curta animados em evento em Curitiba


João Gabriel Tréz 15 de Junho de 2025
'A Fera do Mangue', dirigido por Wara (Ceará) e Sivan Noam Shimon (Israel), é um dos curtas produzidos dentro da iniciativa Director's Factory sediada no Ceará



Ceará volta ao Festival de Cannes com curtas gravados na Sabiaguaba, Centro e Mucuripe

Quatro curtas filmados em Fortaleza — sendo dois com cearenses na direção e roteiro — abrem mostra paralela Quinzena de Cineastas no próximo dia 14


João Gabriel Tréz 27 de Abril de 2025
Documentário 'Antonio Bandeira - O poeta das cores' estreia nos cinemas nesta quinta-feira (10)



Pintor cearense Antonio Bandeira tem história contada em filme com estreia em abril

Ousadia pretendida pelo documentário de Joe Pimentel não se cumpre e dá lugar à estrutura clássica


João Gabriel Tréz 06 de Abril de 2025
Documentário de Kiko Alves evidencia ponto de vista familiar ao mergulhar nas memórias de familiares como o tio avô e a avó



Cineasta cearense ressalta ancestralidade e permanência da cultura negra em documentário gravado em Itapipoca

Dirigido por Kiko Alves, "Um Lugar Chamado Aruanda" mergulha em memórias familiares e coletivas de pessoas negras


João Gabriel Tréz 23 de Março de 2025
Nascida em Acopiara, Dayse Barreto assina a direção de arte de 'O Último Azul', filme que venceu o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri do Festival de Berlim de 2025



Cearense Dayse Barreto assina direção de arte de filme premiado em Berlim: 'O cinema brasileiro nunca esteve em baixa'

Diretora de arte nascida em Acopiara compõe equipe de "O Último Azul", que ganhou o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim deste ano


João Gabriel Tréz 09 de Março de 2025
Vitória inédita do Brasil no Oscar veio com 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres



Vitória do Brasil no Oscar após 80 anos da 1ª indicação do País guarda significados artísticos, sociais e políticos

Triunfo de "Ainda Estou Aqui" marca a história do País e da premiação em diferentes níveis


João Gabriel Tréz 03 de Março de 2025
Cineasta colombiano-brasileira Paula Gaitán tem obras exibidas em mostra gratuita na Caixa Cultural Fortaleza



Paula Gaitán, que filmou de Elza Soares a Agnès Varda, fala sobre criação de imagens, desafios de exibição e inspirações

Obra múltipla da cineasta colombiano-brasileira está sendo exibida em mostra gratuita na Caixa Cultural Fortaleza até o próximo dia 23


João Gabriel Tréz 16 de Fevereiro de 2025
Produzido pelos grupos de artes cênicas No barraco da Constância Tem! e Teatro Máquina, 'Resumo da Ópera' foi exibido na Mostra Aurora na 28ª da Mostra de Cinema de Tiradentes



Filme cearense 'Resumo da Ópera' desmonta limites da criação em ocupação do Theatro José de Alencar

Produção audiovisual surge como fruto da parceria entre os coletivos de artes cênicas No barraco da Constância tem! e Teatro Máquina 


João Gabriel Tréz 07 de Fevereiro de 2025
'Resumo da Ópera', que tem direção de Breno de Lacerda e Honório Félix e aproxima teatro e cinema, será exibido na Mostra Aurora da 28º Mostra de Cinema de Tiradentes



Relação do cinema cearense com teatro é destaque na Mostra de Tiradentes

Seleção de "Resumo da Ópera", filme feito pelos grupos teatrais No Barraco da Constância Tem! e Teatro Máquina com a produtora Marrevolto, abre espaço para discutir aberturas de criação no Ceará


João Gabriel Tréz 26 de Janeiro de 2025
Longa-metragem 'Resumo da Ópera', que aproxima cinema e teatro, é um dos cearenses selecionados para a 28ª Mostra de Tiradentes



28ª Mostra de Tiradentes evidencia 'liberdade' do cinema cearense e demandas do audiovisual brasileiro

Evento que abre o calendário de festivais de cinema do País segue de 24 de janeiro a 2 de fevereiro com 10 produções do Estado na seleção


João Gabriel Tréz 24 de Janeiro de
