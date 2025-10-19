"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19
Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado
Números deste ano do evento mostram força da produção de cineastas mulheres e da descentralização no Estado
Burburinho no processo de escolha do representante brasileiro no Oscar, feita pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), evidencia movimentos da produção nacional
Com direção de Noá Bonoba e izzi vitório, terror “Iguaraguá” conta história do desaparecimento de um peixe-boi que impacta a trajetória de bióloga marinha
Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Cariri marca avanço na interiorização de formação na área no Estado
2ª turma da Escola de Cinema Indígena Jenipapo-Kanindé inicia atividades neste mês na Aldeia Encantada, em Aquiraz; experiência começou em 2018
Com produção artística voltada para aspectos do cotidiano do Santa Filomena, onde nasceu e se criou, cineasta e fotógrafo Leo Silva lança 'Luza' nesta segunda (28)
Com mais de 70 filmes produzidos, 38 seleções para festivais e 10 prêmios conquistados, produção audiovisual do Centro Cultural Bom Jardim reforça ligação com o território
Projeto em Bananeiras, comunidade de Guaraciaba do Norte, alia formação técnica em audiovisual à valorização do território e da cultura popular
Diversidade de técnicas e também de públicos-alvo na produção do Estado é evidenciada pela seleção de um longa e um curta animados em evento em Curitiba
Quatro curtas filmados em Fortaleza — sendo dois com cearenses na direção e roteiro — abrem mostra paralela Quinzena de Cineastas no próximo dia 14
Ousadia pretendida pelo documentário de Joe Pimentel não se cumpre e dá lugar à estrutura clássica
Dirigido por Kiko Alves, "Um Lugar Chamado Aruanda" mergulha em memórias familiares e coletivas de pessoas negras
Diretora de arte nascida em Acopiara compõe equipe de "O Último Azul", que ganhou o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim deste ano
Triunfo de “Ainda Estou Aqui” marca a história do País e da premiação em diferentes níveis
Obra múltipla da cineasta colombiano-brasileira está sendo exibida em mostra gratuita na Caixa Cultural Fortaleza até o próximo dia 23
Produção audiovisual surge como fruto da parceria entre os coletivos de artes cênicas No barraco da Constância tem! e Teatro Máquina
Seleção de "Resumo da Ópera", filme feito pelos grupos teatrais No Barraco da Constância Tem! e Teatro Máquina com a produtora Marrevolto, abre espaço para discutir aberturas de criação no Ceará
Evento que abre o calendário de festivais de cinema do País segue de 24 de janeiro a 2 de fevereiro com 10 produções do Estado na seleção