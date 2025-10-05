Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense

Em busca de oferecer formação profissional em cinema e audiovisual de forma gratuita para adolescentes e jovens de Quixadá, surgiu em 2012 a Escola de Cinema do Sertão. De lá para cá, o projeto do Instituto Assum Preto já formou mais de 900 alunos, impulsionando o audiovisual na região e em todo o Ceará.

No último mês de setembro, o projeto retomou as aulas presenciais — após passar a apostar em atividades em formato híbrido a partir de 2021 — com um curso de Roteiro Documentário. Até o final do ano, a escola prevê realizar, ainda, formações em produção, captação de imagem e som e edição de vídeo.

Veja também João Gabriel Tréz Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta' João Gabriel Tréz Grande Bom Jardim se firma como importante polo do audiovisual cearense com produção do CCBJ

Formação técnica e crítica

A criação da Escola de Cinema do Sertão ocorreu em um contexto, como lembra o presidente do Instituto Assum Preto Adriano Souza, no qual o município cearense acolhia filmagens inclusive de grandes produções, mas com profissionais vindo de fora para trabalhar lá.

“Na época, vimos a possibilidade de oferecer uma formação profissional em cinema e audiovisual de modo que a vocação da cidade pudesse aliar geração de renda aos jovens locais”, explica o também coordenador da Escola de Cinema do Sertão.

Legenda: Técnicas de animação também são ensinadas no contexto da escola Foto: Pedro Matheus / Divulgação

Ao longo dos anos de atuação, a escola promoveu cursos sobre áreas diversas do audiovisual, como documentário, edição, animação, direção e produção, além de formações em novas tecnologias, mídias sociais e até captação de recursos e gestão de negócios, como elenca Adriano.

Desde o início, segue ele, a proposta objetivava “qualificar jovens e adultos, oferecendo não só uma formação técnica, mas também um espaço de sensibilização para o olhar crítico sobre a produção audiovisual”.

Legenda: Mais de 20 curtas foram produzidos no escopo da Escola de Cinema do Sertão Foto: Pedro Matheus / Divulgação

“Queríamos estimular que as pessoas deixassem de ser apenas receptoras de informação para se tornarem protagonistas do processo cultural, produzindo, circulando e consumindo os bens audiovisuais da região”, ressalta o coordenador.

“Acreditamos numa educação libertadora, capaz de gerar inclusão e cooperação, e a Escola de Cinema do Sertão se firmou justamente nesse lugar de partilha, memória e difusão cultural” Adriano Souza presidente do Instituto Assum Preto e coordenador da Escola de Cinema do Sertão

Contribuição para o cenário nacional

Entre os frutos da escola, há mais de 20 curtas-metragens — tanto animações como documentários e ficções — produzidos no escopo das formações.

“Essas obras abordam temáticas diversas, como cidadania, patrimônio, cultura, meio ambiente e quilombolas, mantendo o projeto vivo em mostras itinerantes, cineclubes, festivais e também em canais no YouTube”, contextualiza a coordenadora pedagógica Railane Alves.

No rol dos filmes, ela cita, entre outros, exemplos como a animação “Sem Água Só Mágoa” (2014); “Izidoro” (2016), premiado no Festival Curta Taquary; e “Desconcerto” (2023), produzido em parceria com o projeto Cinema Instantâneo.

“Esses resultados reafirmam a potência criativa que nasce do Sertão e mostra que o audiovisual feito no interior tem muito a dizer e a contribuir com o cenário nacional”, aponta Railane.

Cursos gratuitos

A retomada presencial ocorreu oficialmente a partir de 19 de setembro, quando o curso de Roteiro Documentário começou a ser ministrado pela roteirista e pesquisadora Sara Benvenuto.

Legenda: Diferentes áreas do audiovisual são abordadas nos cursos oferecidos pelo projeto formativo Foto: Pedro Matheus / Divulgação

As próximas datas e formações previstas são:

Curso de Produção , ministrado por Cesar Teixeira e com participação de Michelle Maciel - dias 10, 11, 17 e 18 de outubro

, ministrado por Cesar Teixeira e com participação de Michelle Maciel - dias 10, 11, 17 e 18 de outubro Curso de Captação de Imagem e Som , ministrado por Alex Meira - a partir de 20 de novembro

, ministrado por Alex Meira - a partir de 20 de novembro Curso de Edição de Vídeo - previsto para dezembro

Todas as formações são gratuitas e têm inscrições realizadas por meio de formulário on-line disponibilizado no Instagram da escola.

“Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos, com vagas abertas para todos os níveis — desde iniciantes até quem já possui experiência no audiovisual”, explica Railane.

Parcerias para impulsionar o audiovisual na região

As aulas do curso de roteiro documentário ocorreram na Biblioteca Municipal de Quixadá e na Casa de Saberes Cego Aderaldo, ambas instituições apoiadoras do projeto.

“A Escola de Cinema do Sertão é fruto de uma grande rede de parcerias que tornam possível a sua realização”, afirma a coordenadora.

Além da realização pelo Instituto Assum Preto e das parcerias já citadas, a produção é da Assum Preto Produções através da Escola de Gestão para as Artes e Culturas.

Atualmente, a Escola de Cinema do Sertão também conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Governo Federal, por meio de edital da Secretaria da Cultura do Ceará.

Legenda: No final de setembro, Quixadá recebeu Curso de Roteiro Documentário com a professora e realizadora Sara Benvenuto Foto: Pedro Matheus / Divulgação

“Essas colaborações são fundamentais para viabilizar todo o processo formativo e garantir o alcance do projeto”, reforça Railane.

Além dos resultados numéricos, visíveis e expressivos, a coordenadora pedagógica destaca o papel da escola em fomentar e fortalecer a presença de jovens e adultos do Sertão Central no audiovisual do Ceará.

“Esse processo formativo impulsiona o protagonismo individual e coletivo de quem deseja atuar na área e realizar suas próprias produções. O projeto revela a força criativa dos artistas do interior e a crescente busca por formação cinematográfica no território, evidenciando a importância de iniciativas que impulsionem e consolidem o audiovisual na região”, sustenta.

Escola de Cinema do Sertão

Siga o projeto: @escoladecinemadosertao

Calendário previsto de próximos cursos