Escola de cinema impulsiona audiovisual no Sertão Central cearense
Retomada em 2025, Escola de Cinema do Sertão facilita acesso à formação na área no interior do Estado
Em busca de oferecer formação profissional em cinema e audiovisual de forma gratuita para adolescentes e jovens de Quixadá, surgiu em 2012 a Escola de Cinema do Sertão. De lá para cá, o projeto do Instituto Assum Preto já formou mais de 900 alunos, impulsionando o audiovisual na região e em todo o Ceará.
No último mês de setembro, o projeto retomou as aulas presenciais — após passar a apostar em atividades em formato híbrido a partir de 2021 — com um curso de Roteiro Documentário. Até o final do ano, a escola prevê realizar, ainda, formações em produção, captação de imagem e som e edição de vídeo.
Formação técnica e crítica
A criação da Escola de Cinema do Sertão ocorreu em um contexto, como lembra o presidente do Instituto Assum Preto Adriano Souza, no qual o município cearense acolhia filmagens inclusive de grandes produções, mas com profissionais vindo de fora para trabalhar lá.
“Na época, vimos a possibilidade de oferecer uma formação profissional em cinema e audiovisual de modo que a vocação da cidade pudesse aliar geração de renda aos jovens locais”, explica o também coordenador da Escola de Cinema do Sertão.
Ao longo dos anos de atuação, a escola promoveu cursos sobre áreas diversas do audiovisual, como documentário, edição, animação, direção e produção, além de formações em novas tecnologias, mídias sociais e até captação de recursos e gestão de negócios, como elenca Adriano.
Desde o início, segue ele, a proposta objetivava “qualificar jovens e adultos, oferecendo não só uma formação técnica, mas também um espaço de sensibilização para o olhar crítico sobre a produção audiovisual”.
“Queríamos estimular que as pessoas deixassem de ser apenas receptoras de informação para se tornarem protagonistas do processo cultural, produzindo, circulando e consumindo os bens audiovisuais da região”, ressalta o coordenador.
“Acreditamos numa educação libertadora, capaz de gerar inclusão e cooperação, e a Escola de Cinema do Sertão se firmou justamente nesse lugar de partilha, memória e difusão cultural”
Contribuição para o cenário nacional
Entre os frutos da escola, há mais de 20 curtas-metragens — tanto animações como documentários e ficções — produzidos no escopo das formações.
“Essas obras abordam temáticas diversas, como cidadania, patrimônio, cultura, meio ambiente e quilombolas, mantendo o projeto vivo em mostras itinerantes, cineclubes, festivais e também em canais no YouTube”, contextualiza a coordenadora pedagógica Railane Alves.
No rol dos filmes, ela cita, entre outros, exemplos como a animação “Sem Água Só Mágoa” (2014); “Izidoro” (2016), premiado no Festival Curta Taquary; e “Desconcerto” (2023), produzido em parceria com o projeto Cinema Instantâneo.
“Esses resultados reafirmam a potência criativa que nasce do Sertão e mostra que o audiovisual feito no interior tem muito a dizer e a contribuir com o cenário nacional”, aponta Railane.
Cursos gratuitos
A retomada presencial ocorreu oficialmente a partir de 19 de setembro, quando o curso de Roteiro Documentário começou a ser ministrado pela roteirista e pesquisadora Sara Benvenuto.
As próximas datas e formações previstas são:
- Curso de Produção, ministrado por Cesar Teixeira e com participação de Michelle Maciel - dias 10, 11, 17 e 18 de outubro
- Curso de Captação de Imagem e Som, ministrado por Alex Meira - a partir de 20 de novembro
- Curso de Edição de Vídeo - previsto para dezembro
Todas as formações são gratuitas e têm inscrições realizadas por meio de formulário on-line disponibilizado no Instagram da escola.
“Podem se inscrever pessoas a partir dos 16 anos, com vagas abertas para todos os níveis — desde iniciantes até quem já possui experiência no audiovisual”, explica Railane.
Parcerias para impulsionar o audiovisual na região
As aulas do curso de roteiro documentário ocorreram na Biblioteca Municipal de Quixadá e na Casa de Saberes Cego Aderaldo, ambas instituições apoiadoras do projeto.
“A Escola de Cinema do Sertão é fruto de uma grande rede de parcerias que tornam possível a sua realização”, afirma a coordenadora.
Além da realização pelo Instituto Assum Preto e das parcerias já citadas, a produção é da Assum Preto Produções através da Escola de Gestão para as Artes e Culturas.
Atualmente, a Escola de Cinema do Sertão também conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Governo Federal, por meio de edital da Secretaria da Cultura do Ceará.
“Essas colaborações são fundamentais para viabilizar todo o processo formativo e garantir o alcance do projeto”, reforça Railane.
Além dos resultados numéricos, visíveis e expressivos, a coordenadora pedagógica destaca o papel da escola em fomentar e fortalecer a presença de jovens e adultos do Sertão Central no audiovisual do Ceará.
“Esse processo formativo impulsiona o protagonismo individual e coletivo de quem deseja atuar na área e realizar suas próprias produções. O projeto revela a força criativa dos artistas do interior e a crescente busca por formação cinematográfica no território, evidenciando a importância de iniciativas que impulsionem e consolidem o audiovisual na região”, sustenta.
