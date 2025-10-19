Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

Um humorista e uma filósofa entram em um bar e… O que poderia ser o início de uma piada é, de certa forma, um resumo da proposta do filme “Filosofia de Boteco”, uma produção que mistura o campo de estudo e o humor cearense.

Produzida por meio de parcerias, rifas, patrocínios e outras formas de apoio, a obra dirigida por Emerson Praciano e coescrita por ele com LC Galetto busca aproximar reflexões filosóficas feitas por nomes como Hannah Arendt e Karl Marx da graça de figuras como Carri Costa, Moisés Loureiro, Bolachinha, Luana do Crato e outras dezenas de artistas e humoristas cearenses.

Além da produção, o longa terá distribuição também independente. A circulação da obra pelo Brasil começa no dia 4 de novembro e já está garantida em mais de 10 cidades. No Ceará, a primeira está marcada para o dia 19, em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz.

Boteco como "espaço filosófico"

Graduado em Filosofia e atuando há quase 20 anos como professor, Emerson é criador do projeto de difusão e produção audiovisual Cine Marvin, que ocorre em escolas públicas do Ceará.

O longa surge, então, como um encontro entre as diferentes áreas de atuação de Emerson. “Os filmes que a gente estava fazendo (no projeto) falam sobre filosofia e eram com uma linguagem mais densa, então pensei: ‘Por que não uma comédia cearense?’”, explica em entrevista por telefone à coluna.

Legenda: Nomes como a atriz Karla Karenina e o diretor Halder Gomes já participaram de eventos ligados ao Cine Marvin; na foto, os artistas com o professor Emerson Praciano. Foto: Sidney Pires / Divulgação.

Citando o cineasta Halder Gomes como referência, o diretor explica que a ideia surgiu tanto como forma de tornar a filosofia “mais atraente” quanto para valorizar nomes do humor cearense.

A trama do longa se passa na cidade fictícia de Paumirim, onde o único lugar de lazer é o Boteco do Cunhão. Lá, quatro amigos sempre se juntam para refletir sobre temas como a vida, o amor e o trabalho.

“O boteco pode ser essa ágora, esse espaço filosófico para o debate” Emerson Praciano realizador

Filósofos "cearenses"

Desde a escrita do roteiro, que contou com o apoio do humorista LC Galetto, Emerson inclusive já pensava em determinados intérpretes.

Carri Costa, por exemplo, dá vida ao filósofo grego Diógenes. Os alemães Marx, Heidegger e Hannah Arendt são interpretados, respectivamente, por Moisés Loureiro, LC Galetto e Iane Thomé. “Só que eles não aparecem da forma tradicional, aparecem de forma cearense de ser”, brinca.

No elenco, há ainda Rafael Rodrigues, Adney Pinheiro, Solange Teixeira, Jane Teixeira, Bolachinha, Luana do Crato e mais artistas do Estado. Nomes da poesia, escritores, youtubers e professores de filosofia também participam.

Legenda: Produção foi realizada e será distribuída pelo Brasil de forma independente. Foto: Divulgação.

Além de ter como base do pensamento os quatro filósofos já citados, o roteiro agrega pensamentos de outras fontes, de Sócrates ao romance “O Mundo de Sofia”.

“A gente faz uma mistura de várias ideias e pensamentos. Não é uma aula, é uma conversa de dia a dia onde existem pensamentos de filósofos que têm a ver com a gente”, aponta Emerson.

Circulação para respaldar e valorizar o Ceará

A circulação pelo País ocorre também de forma independente, assim como a produçaõ. “Fui atrás de alguns cinemas ou espaços culturais. Vão ter três circuitos, um nacional, um regional e um local”, explica o diretor.

As exibições — sempre acompanhadas de debates — ocorrem a partir do dia 4 de novembro, estreando em Goiânia, e devem seguir até o dia 13 de fevereiro. Já confirmadas, há sessões em outras sete capitais além de Fortaleza.

Na capital cearense, além da primeira exibição no dia 19, o filme deve entrar em cartaz em salas selecionadas e contará, ainda, com sessões especiais em espaços como o Teatro da Praia, o Teatro Antonieta Noronha e o Cineteatro Chico Anysio.

Já no Estado, há datas confirmadas em Paracuru, Itapipoca e Pedra Branca, além da previsão de exibição em outros 12 municípios, incluindo Sobral, Pacajus, Caridade, Juazeiro do Norte e Quixadá.

“A ideia é a gente levar para todas as cidades. Nem todas têm cinema, mas mesmo assim eu quero exibir: na escola, no meio da rua, onde tiver espaço nas cidades do Ceará e bairros e periferias de Fortaleza”, sustenta Emerson.

“Circular no Brasil é importante para que a gente possa ter um respaldo”, sustenta Emerson. “É um trabalho independente, de resistência, que envolveu mais de 170 pessoas entre equipe, técnica e elenco”, reforça.

Em um olhar geral, o diretor define o longa como uma demonstração de “amor pela educação, arte, poesia, filosofia e humor cearense. É para mostrar para o Brasil todo”.

Além de valorizar a cearensidade e os “grandes artistas, humoristas e atores” do Estado, o diretor também destaca a valorização da “filosofia na prática”.

“Ela pode incentivar o bom diálogo, os debates. Estamos vivendo hoje no negacionismo, numa sociedade onde as pessoas não querem escutar o outro, no fanatismo. É um convite para pensar de forma crítica e incentivar uma sociedade melhor”, considera.

Circuito Nacional:

Goiânia (GO) — 4/11, às 19h30, no Teatro Carlos Moreira (rua do Lazer - Setor Central)

Brasília (DF) — 5/11, horário a definir, no Cine Cultura Liberty Mall (SCN qd. 2, bl. D)

Rio de Janeiro (RJ) — 7/11, às 14 horas no Cineteatro Alcione Araújo (av. Pres. Vargas, 1261 - Centro) e às 18 horas no Armazém do Campo - MST (av. Mem de Sá, 135 - Centro / Lapa)

Belo Horizonte (MG) — 10/11, às 18h30, no Auditório do Conselho Regional de Economia (rua Paraíba, 777 - Savassi), e em 11/11, às 20h30, na sala 2 no Cine Belas Artes em Belo Horizonte (rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes)

São Paulo (SP) — 13/11, às 19 horas, na sala 1 no Cineteatro Jardim Sul (av. Giovanni Gronchi, 5819 - Vila Andrade)

Previsão de exibição em Belém e Manaus em janeiro de 2026

Circuito Nordeste:

Natal (RN) — 20/11, às 20 horas, no Natal Comedy Club (av. Sen. Salgado Filho, 3510 - Candelária)

Mossoró (RN) — 21/11, às 19h30, no Cineteatro Casa Máscara (rua Antônio Vieira de Sá 156, Nova Betânia)

Recife (PE) — 14/12, às 19 horas, no Recife Comedy Club (rua Tomazina, 121)

João Pessoa (PB) — 21/12, às 18 horas, no Emporiocomedy João Pessoa (av. Almirante Tamandaré, Tambaú)

Previsão de exibição em Salvador, Maceió, Aracaju, Teresina e São Luís entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026

Circuito Ceará:

Fortaleza — 19/11, às 14 horas, no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro); 29/11, às 19 horas, no Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177, Praia de Iracema); 6/12, às 19 horas, no Teatro Antonieta Noronha; e 7/12, às 17 horas, no Cineteatro Chico Anysio

Previsão de exibição no Cinema do Benfica e na Sala Seu Vavá no Cineteatro São Luiz em novembro

Paracuru — 22/11, às 19 horas, no Centro Cultural Companhia de Dança (rua Valdemar Barroso, 175, Boca do Poço)

Itapipoca — 25/11, às 19 horas, no CINE+ (rua Dom Aureliano Matos, 220, Centro)

Pedra Branca — 27/11, às 13 horas, no Auditório da EEEP Antonio Rodrigues de Oliveira (av. José Frutuoso da Silva, 312, João Pinto); e 27/11, às 19 horas, local a definir

Previsão de exibições em Sobral, Caridade, Canindé, Juazeiro, Limoeiro, Aracati, Quixadá, Cedro, Quixeramobim, Pacajus, Eusébio e Caucaia entre novembro de 2025 e janeiro de 2026