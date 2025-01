Teatro da Praia vale sua risada e visita com programação que exalta o talento e a molecagem cearense

Estreita e tímida na extensão da Monsenhor Tabosa, uma casa de fachada branca se agiganta toda vez que as cortinas se abrem. É o Teatro da Praia, há 32 anos na história cultural de Fortaleza. Famoso pela resistência e inventividade dos projetos, o lugar entra nos últimos fins de semana de apresentação de uma das comédias mais longevas do Brasil.

Veja também Verso Planetário Rubens de Azevedo é opção imperdível para as férias, com ingressos a preço popular e sessões infantis Verso Com lançamento de livro infantil, Jarid Arraes destaca importância de histórias positivas e inclusivas para crianças

“Tita & Nic” é pedida ideal para as férias. Engraçada, leve e repleta de molecada cearense, faz jus aos 27 anos de estrada. A paródia une elementos de um dos filmes mais aclamados de todos os tempos a referências de nossa cidade e jeito de ser. Não é raro ouvir menções à antiga linha de ônibus Paranjana, por exemplo, e a um festival de gírias.

“É algo que não só turistas, mas a cidade inteira gosta de ver e se divertir”, festeja Carri Costa, idealizador do espaço e, na peça, intérprete de Nic – nosso Leonardo DiCaprio cearense. Rose, personagem de Kate Winslet no filme, torna-se Tita na pele de Solange Teixeira, pela primeira vez como a mocinha – antes, interpretava a mãe dela.

Legenda: Localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, Teatro da Praia está há 32 anos na paisagem cultural de Fortaleza Foto: Ismael Soares

“É uma experiência incrível porque é um personagem praticamente do folclore do Ceará devido ao tempo de apresentação da peça”, comenta a atriz. “Riso garantido e diversão completa”. A casa lotada reforça esses componentes, todos ocupando as cadeiras de plástico que traduzem a aura simples e informal do ambiente, sem, contudo, fugir à qualidade.

Cristiane Carvalho, Lucas Alexandre, Roberta Wermont e Diego Mesquita completam o elenco com outros personagens emblemáticos do longa. “A gente está sempre diversificando, atualizando o espetáculo”, diz Cristiane. “A intenção é que as pessoas venham pra se divertir, não para se ofender, por isso reformulamos a peça de tempos em tempos”, enfatiza Lucas.

Legenda: Em "Tita & Nic", cenário minimalista potencializa atuações e criatividade da Cia Cearense de Molecagem Foto: Ismael Soares

Roberta Wermont destaca a graça estampada já no pôster da montagem: nele, atores e atrizes aparecem “repaginados” com harmonização facial. “Acompanhamos as tendências, tá todo mundo recauchutado”, gargalha.

Ao que Diego Mesquita completa: “É preciso ir ao teatro. As pessoas estão perdendo esse costume, e o Teatro da Praia é esse lugar onde você terá espetáculos de qualidade, com atores que estudam, pesquisam. É sempre muita dedicação”.

Aprender e praticar

Prova disso é que, após a conclusão da temporada de apresentações – em cartaz nos dias 11 e 12, 18 e 19 de janeiro – o equipamento seguirá com atividades ao longo de todo ano. Já neste janeiro, por exemplo, estreia o espetáculo de final de curso da Escola Carri Costa.

Legenda: Cartaz de "Balengotengo", com estreia no último fim de semana de janeiro Foto: Divulgação

“Balengotengo” tem alta voltagem política e social ao refletir sobre questões de uma comunidade praiana, as relações interpessoais e conflitos dela em meio a uma ameaça repressora. A situação mobiliza poéticas revolucionárias, mesclando humor, drama, poesia, irreverência e “sem vergonhas”, conforme a sinopse.

“Sempre estivemos preocupados em divulgar a cearensidade, a cultura de Fortaleza, de uma forma bacana, pé no chão e consciente”, detalha Carri, diretor e autor da montagem. A escola que leva o nome do artista, cuja sede é no próprio Teatro da Praia, representa belo passo do último ano ao conciliar a expertise do ator com o talento de jovens nomes da cena.

Idealizada em parceria com o também ator e diretor Dyego Steffan, é focada na formação de novos atores e atrizes. De agosto a dezembro do ano passado, concluiu uma turma de 10 crianças tendo como montagem final o espetáculo infantil “A Pequena Sereia”. “Balengotengo” marca o término da turma de adultos, com 17 participantes.

Neste ano, a escola terá duas turmas de jovens/adultos – uma às segundas e quartas-feiras, com iniciação teatral; e outra às terças e quintas, para avançados, sempre das 19h às 21h. Aos sábados, haverá turma infantil, das 9h às 11h. Marta Aurélia, Fernanda Duarte, Dyego Stefann, Aldo Eva, Samia Bitencourt e Diego Mesquita integram o time de professores.

Legenda: Público lota e reage animado aos projetos desenvolvidos no Teatro da Praia Foto: Ismael Soares

Para crianças, a matrícula custa R$ 100,00 e as mensalidades saem a R$ 250; para jovens e adultos, o valor da matrícula é o mesmo, mas a mensalidade fica a R$ 350. O custo referente à matrícula será revestido em camisa da escola e entradas gratuitas para os espetáculos da Cia Cearense de Molecagem em 2025.

Referência

A programação segue com uma mostra de esquetes da Escola Carri Costa no mês de julho e, no fim do ano, apresentações de encerramento das turmas. Nesse ínterim, a companhia prospecta uma temporada cearense de comédias em março – mês em que é celebrado o Dia Mundial do Teatro.

Legenda: Elenco de "Tita & Nic" espelha princípio do Teatro da Praia: "Programe a televisão, adie o cinema e vá ao teatro" Foto: Ismael Soares

“Estamos correndo atrás de parceiros para estabelecer essa programação até o fim do ano”, torce Carri. “O Teatro da Praia é referência para Fortaleza. Ele foi o primeiro teatro da cidade a ser feito por uma companhia na Praia de Iracema. Chegamos antes do Centro Dragão do Mar, na época em que aqui era uma região periférica”.

Também recorda: “O importante dele é ser um teatro de resistência, mantido e criado não para ser um exemplo de espaço lucrativo ou de empreendimento, mas para unir a cidade numa movimentação cultural e artística. Um teatro acessível e responsável, agora com um espaço de formação, continuando a divulgar nossa cearensidade”.



Serviço

Teatro da Praia

Localizado na Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema. Em cartaz com “Tita & Nic” nos dias 11, 12, 18 e 19, às 20h (ingressos neste link) e vasta programação ao longo do ano. Mais informações neste link e por meio das redes sociais