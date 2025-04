Dragão do Mar completa 26 anos com fim de obra da praça previsto para o segundo semestre de 2025

A celebração dos 26 anos dos Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, completados na segunda-feira (28), será diferente neste ano, com atividades fora do Dragão. Em meio aos desafios impostos pelas obras da Praça Almirante Saldanha, o CDMAC só deve retomar as atividades com força total no início do segundo semestre.

Seguindo essa diretriz, o line-up do aniversário deste ano será enxuto e descentralizado. Se no ano passado a programação contou com diversas atrações de destaque regional e nacional, neste ano a festa será comandada por atrações cearenses – com exceção do músico Sérgio Krakowski (RJ), que se apresenta no domingo (27) por meio de uma parceria do Dragão com o festival Chora Iracema.

Fazem parte da programação deste ano três cineclubes, o grupo Não insistas, Rapariga!, Sérgio Krakowski & Convidados, Festa Crioula e coletivo Princesinha de Favela e os projetos musicais Na Ponta da Agulha e Deixe com Elas.

Além das atrações musicais, exibições de filmes compõem a celebração. As atividades acontecem no Poço da Draga, na Praia de Iracema, território vizinho ao complexo cultural.

A realização do aniversário fora do Dragão do Mar ocorre em decorrência das obras no entorno do equipamento, que iniciaram em julho, foram pausadas e retomadas no último mês de fevereiro. Apesar da paralisação por conta de um problema com a primeira construtora responsável pela revitalização, o prazo de conclusão da requalificação da praça segue o mesmo – a previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre deste ano.

Legenda: Parte da praça próxima a Escola Porto Iracema das Artes já está com obras avançadas Foto: Thiago Gadelha

A reforma, que demorou a sair do papel por uma intensa disputa política no início de 2024, tem dificultado acesso do público aos equipamentos do complexo, ainda que espaços como o Cinema do Dragão, o Planetário, o Museu da Cultura Cearense (MCC) e o Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) sigam em pleno funcionamento.

Planos da nova gestão do Dragão do Mar

O aniversário de 26 anos do Dragão também é o primeiro sob a gestão da superintendente Camila Rodrigues, que assumiu a função em fevereiro, após a saída da agora secretária municipal de Cultura Helena Barbosa.

Legenda: Camila Rodrigues, nova superintendente do Dragão do Mar Foto: Kid Júnior

Gestora, pesquisadora e produtora cultural, Camila já colaborou com programas e eventos de grande porte no Ceará e em São Paulo. Por aqui, fez parte das equipes de Ação Cultural do próprio CDMAC, do Sobrado Dr. José Lourenço e do Instituto Mirante de Cultura e Arte, onde auxiliou na implantação da gestão de equipamentos como Complexo Cultural Estação das Artes, Pinacoteca do Ceará e Centro Cultural do Cariri.

Em entrevista ao Verso, Camila explicou que, desde sua chegada à superintendência do Dragão, tem focado em fazer um diagnóstico completo dos fluxos internos do espaço, entendendo, principalmente, como estão os recursos humanos, projetos e o plano de trabalho do CDMAC, bem como o contrato de gestão.

Legenda: Apesar das obras, Dragão do Mar segue com programação nos museus, planetário e cinema Foto: Ismael Soares

A prioridade no momento, detalha, é estabelecer ações em rede com outros equipamentos do Estado e com os territórios vizinhos, além de planejar a retomada de antigos projetos e a elaboração de novos programas para o segundo semestre. Até lá, os equipamentos que estão em funcionamento – museus, cinema e planetário, além de livraria e cafés – seguem na ativa, mas atividades que exigem mais recursos, como shows no Anfiteatro e na Praça Verde, bem como ações no Espaço Rogaciano Leite Filho, estão suspensas.

Entre os eixos que devem receber atenção especial neste primeiro ano de nova gestão estão os museus, cujos planos museológicos passarão por uma reformulação; ações voltadas para a literatura e a oralidade, como contação de histórias e leituras dramáticas; e o Teatro Dragão do Mar, que deve voltar a receber temporadas de espetáculos após a conclusão da revitalização da praça.

O retorno de uma programação musical frequente, com shows no Anfiteatro Sérgio Motta e na Praça Verde, também deve acontecer ainda este ano. “A previsão da retomada de toda a programação do Dragão do Mar, de fato, é quando a gente reabrir a praça”, afirma a gestora.

Legenda: Obras foram retomadas e seguem em ritmo acelerado, segundo gestão Foto: Thiago Gadelha

De acordo com Camila, após a obra, a ideia é “reposicionar o Dragão” como ambiente cultural e intensificar ações para que o público volte a ter uma “memória positiva” sobre o espaço. A superintendente ainda aponta que a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza deve auxiliar na efetivação de medidas que não são da alçada do Dragão, mas impactam na ocupação do espaço e dos arredores, como iluminação pública e limpeza urbana, além de ações de proteção social.

Maloca Dragão aguarda captação de recursos para nova edição

Legenda: Festival Maloca Dragão teve edições anuais entre 2014 e 2018 Foto: Divulgação/Dragão do Mar

Criado em 2014 para celebrar o 15º aniversário do Centro Dragão do Mar de Cultura e Arte, o festival Maloca Dragão se consolidou, ao longo dos anos, como o maior evento do complexo cultural e um dos grandes festivais do Estado, ocupando espaço importante no calendário artístico da capital cearense.

Após cinco edições – a última realizada em abril de 2018 –, o evento entrou em hiato indefinido. Desde então, público e artistas aguardam a volta do festival. No ano passado, a ex-superintendente Helena Barbosa afirmou, em entrevista, a possibilidade do retorno da Maloca, a partir da captação de recursos via Lei Rouanet.

Segundo Camila Rodrigues, o festival segue em captação e pode voltar até 2026. No entanto, devido aos trâmites da captação, ainda não é possível detalhar se o evento ocorrerá de fato, nem em que formato. Mas a gestora – que esteve na coordenação executiva das cinco edições da Maloca – afirma que “vontade de voltar existe, e muita”.

“Como está dentro desse processo, não posso dizer que será em breve, no segundo semestre, porque o segundo semestre já está aí. Depende muito da captação”, explica. “Acredito e tenho a vontade de até o segundo semestre do ano que vem a gente já ter captado para poder executar. Mas não quero dar nenhuma certeza, porque é um processo que às vezes não depende da gente”, ressalta.

Retorno do calendário de shows

Para Camila, a volta do festival Maloca Dragão é uma possibilidade de ampliar as conexões do Dragão do Mar com artistas e produtores de todo o País – mas há outros caminhos possíveis para reforçar o papel do Dragão no Ceará e no Brasil. A gestora destaca que o planejamento da programação musical do Anfiteatro Sérgio Motta, por exemplo, já está sendo feito, com início de execução previsto ainda para este ano. A ideia é fazer pelo menos dois eventos fixos por mês no espaço.

O Mini Anfiteatro, localizado ao lado da Biblioteca Estadual do Ceará (Bece), também deve ser mais utilizado, bem como a própria Praça Verde – que exige mais recursos, mas deve ser ponte importante com produtoras e eventos maiores, já que o espaço consegue receber um público de até 4 mil pessoas.

“A gente já está em planejamento para voltar, para o Dragão do Mar também ter esse lugar de importância dentro da linguagem da música. A Praça Verde, de fato, exige muito recurso, mas já também temos conversas iniciadas com outras produtoras para a gente poder retomar uma programação mais constante”, explica.

A parceria com players locais e nacionais é essencial porque, historicamente, a Praça Verde tem sido ocupada não só por eventos “nativos” do Dragão do Mar, mas também por contratantes externos, que veem no espaço um diferencial para eventos de médio porte.

“Quando a gente conseguir de fato ter todos os acessos liberados e a revitalização do bairro, a gente vai ter também outros produtos de oferta para essas produtoras”, projeta Camila.

Por enquanto, mesmo um dos projetos mais tradicionais do CDMAC – o Férias no Dragão, que ocupa o complexo nos meses de janeiro e julho – segue com incertezas. A próxima edição, planejada inicialmente para ocorrer antes do fim das obras da Praça Almirante Saldanha, pode ser adiada, caso necessário.

Teatro de terça a domingo

Demanda antiga da classe artística cearense – não só em relação ao Teatro do Dragão, mas também a outros palcos –, a dinâmica de espetáculos teatrais também deve ser alterada no CDMAC a partir do segundo semestre. A ideia é retomar uma programação com apresentações de terça-feira a domingo.

Para tratar do assunto, a gestão do Dragão deve se reunir com o Fórum de Artes Cênicas no próximo dia 12 de maio para pactuar o melhor formato para ocupação. Para contemplar os artistas, um novo edital voltado para as artes cênicas deve ser lançado em agosto. No momento, o teatro do CDMAC segue em funcionamento, mas de forma desacelerada.

Serviço

Programação de Aniversário do Dragão do Mar

Sábado (26/04)

Atração: Cine Formosa – Exibição dos filmes “Mutirão”, de Lincoln Péricles, “Rua Dinorá”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro, e “Cores e Botas”, de Juliana Vicente

Onde: Pavilhão Atlântico (Poço da Draga)

Horário: 18h

Domingo (27/04)

Atrações: 12h - Grupo Não insistas, Rapariga!, com participação especial de Samya Kassia / 13h20 - Sérgio Krakowski & Convidados / 14h30 - Festa Crioula e Princesinha de Favela / 16h20 - Projeto Na Ponta da Agulha / 17h50 - Deixe com Elas

Onde: Poço da Draga

Horário: A partir das 12h