Começam nesta segunda-feira (5) as inscrições para nova seleção do Programa Mais Médicos, iniciativa do Ministério da Saúde (MS). Ao todo, são 3.174 vagas para todo o Brasil, com 183 destinadas ao Ceará. O projeto também terá, pela primeira vez, a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja o edital

Os interessados podem se inscrever pelo site do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) até quinta-feira (8). Segundo o MS, as oportunidades são voltadas para regiões com alto índice de vulnerabilidade, onde há escassez ou ausência de profissionais da saúde.

Aqueles que ingressarem no programa atuarão nas Equipes de Saúde de Família, que busca oferecer um atendimento mais próximo à população, e nas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs), que leva atendimentos básicos de saúde para comunidades indígenas.

Conforme dados do Ministério da Saúde, a expectativa é que mais de 28 mil médicos possam atuar no País por meio do programa até o fim do ano. A iniciativa ainda deve garantir assistência a mais de 66 milhões de pessoas.

Veja também Papo Carreira Rede ICC Saúde oferece 12 vagas para programas de trainee e estágio; veja como se inscrever Papo Carreira Feira de empregos é realizada em Itaitinga, com cerca de 200 vagas; saiba mais

Requisitos

Podem se inscrever no Programa Mais Médicos profissionais que atendem a três perfis propostos pelo Ministério da Saúde:

Médicos graduados em instituições de ensino superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, e com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM); Médicos brasileiros com qualificação para exercer a medicina no exterior; Médicos estrangeiros com qualificação para exercer a medicina no exterior.

Os requisitos para médicos formados em instituições de ensino superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, e com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), são:

Possuir diploma de graduação em Medicina de instituição brasileira ou revalidado no Brasil;

Estar devidamente registrado no CRM;

Estar regular perante a Justiça Federal e Estadual, não possuindo pendências criminais;

Estar regular com as obrigações militares, se do sexo masculino, exceto para os desobrigados do serviço militar obrigatório;

Estar regular perante a Justiça Eleitoral, caso seja brasileiro.

Já os médicos brasileiros e estrangeiros formados em instituições de ensino superior estrangeiras devem atender aos seguintes requisitos:

Possuir diploma de graduação em Medicina obtido em instituição de ensino superior estrangeira;

Ter habilitação regular para o exercício da medicina no País de formação;

Para médicos estrangeiros, é necessário comprovar conhecimento da língua portuguesa;

O candidato deve estar em situação regular com a Justiça Criminal, tanto no Brasil quanto no país onde tenha residido nos últimos seis meses. Conforme o edital, os médicos que integrarem a iniciativa podem atuar por até 48 meses sem qualquer vínculo empregatício. Também serão fornecidos auxílios e ajuda de custo.

Vagas no Ceará

Poderão receber profissionais 92 municípios no Ceará. Das 183 vagas disponíveis para o Estado, duas serão voltadas para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSIs) em Caucaia.

Cidades como Aracati, Acopiara, Beberibe, Camocim, Canindé, Fortaleza, Granja, Iguatu, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Macaranaú, Quixeramobim e Uruburetama serão contempladas com médicos das Equipes de Saúde da Família.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do WhatsApp