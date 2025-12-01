Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Legenda: Seleções são para diversas áreas, como saúde e educação.
Foto: Kate Mangostar/Freepik.

Ceará está com inscrições abertas para seleções e concursos públicos. Nesta segunda-feira (1º), há oportunidades em várias localidades, desde a Capital ao Interior, e com salários de até R$ 16.495.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Prefeitura de Maranguape

Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 2 de dezembro, conforme o cronograma de atividades do edital.

>> Acesse edital do concurso

Câmara Municipal de Independência 

A Câmara Municipal de Independência, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas pela Casa Legislativa 10 vagas em diferentes níveis de ensino e para diversos cargos administrativos.

As inscrições seguem até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Seletiva, responsável pelo certame.

Os valores das inscrições variam entre R$ 80 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade do candidato.

>>> Confira o edital

Concurso Caixa  

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para 184 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País. 

Os cargos ofertados são os de:

  • Arquiteto;
  • Engenheiro Civil;
  • Engenheiro de Segurança;
  • Engenheiro Elétrico;
  • Engenheiro Mecânico;
  • Médico do Trabalho. 

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais

Para participar é necessário se inscrever até 8 de dezembro no site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. O período de isenção já foi encerrado. 

>> Acesse edital do concurso

Prefeitura de Viçosa do Ceará 

A Prefeitura de Viçosa do Ceará está com inscrições abertas para 139 vagas de concurso público para os níveis médio e superior.

Os interessados podem se candidatar pelo portal do Instituto Consulpam até 8 de dezembro. As remunerações são de até R$  4.318,18.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O prazo para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado. 

>> Confira edital do concurso

Seleção IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 11 de dezembro, inscrições para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas. Os interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

São ofertados os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade — ambas as funções exigem dos candidatos nível médio completo. O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

>> Veja edital para agente

>> Confira edital para supervisor

Prefeitura de Caridade

A Prefeitura de Caridade está com inscrições abertas para 104 vagas de concurso público, além da formação de cadastro de reserva, para os níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se candidatar pelo portal da Fundação Cetrede até 13 de dezembroAs remunerações são de até R$ 2.645,34.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 125, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O período para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado. 

>> Confira edital do concurso

Prefeitura de Fortaleza 

A Prefeitura de Fortaleza lançou edital de seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional. 

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120, e o pagamento deverá ser efetuado até a data de vencimento do boleto.

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

>> Confira o edital

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape está com inscrições abertas para preenchimento de 100 vagas para diferentes cargos de professor no município. Os salários são de até R$ 2.433,88

Quem quiser se candidatar deve acessar o portal do Instituto Consulpam até 22 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 140. É possível solicitar isenção da quantia até esta terça-feira (2). 

>> Veja o edital do concurso

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba está com seleção aberta para o preenchimento de 19 vagas de concurso público para níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000

Quem deseja participar pode se inscrever através do site Icece, até 5 de janeiro de 2026. Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140, a depender da escolaridade do cargo pretendido. É possível solicitar a isenção do valor até esta segunda. 

>> Acesse ao edital

Oficial temporário da Marinha

Marinha está com inscrições abertas para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.  

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

  • Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;
  • Ciências Contábeis — 3 vagas;
  • Psicologia — 1 vaga;
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;
  • Engenharia elétrica — 1 vaga;
  • Pedagogia — 1 vaga;
  • Letras Português — 1 vaga. 

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026

Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar. Beneficiários do Cadastro Único e membros de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção do valor entre esta segunda e quarta-feira (12). 

>> Confira o edital do processo seletivo

Concursos e seleções no Ceará abertos hoje (1º)

Instituição Lotação Vagas imediatas Escolaridade Salário Prazo final
Caixa Econômica Federal  Nacional 184 Nível superior R$ 16.495 8 de dezembro
Marinha (Oficial temporário SMV) Fortaleza 9 Nível superior R$ 9 mil (inicial) 8 de janeiro de 2026
Prefeitura de Viçosa do Ceará  Viçosa do Ceará  139 Níveis médio e superior até R$  4.318,18 8 de dezembro
Concurso IBGE Nacional Mais de 9 mil Nível médio até R$ 3.379,00 11 de dezembro
Prefeitura de Maranguape Maranguape 335 Nível superior R$ 4.885,64 2 de dezembro
Câmara Municipal de Independência  Independência  10 Níveis fundamental, médio e superior Até R$ 2,5 mil 7 de dezembro
Prefeitura de Fortaleza Fortaleza  32 Nível superior R$ 2,9 mil 14 de dezembro 
Prefeitura de Caridade Caridade 104 Níveis fundamental, médio e superior até R$ 2.645,34 13 de dezembro
Prefeitura de Acarape Acarape 100 Nível superior R$ 2.433,88 22 de dezembro
Câmara Municipal de Pacatuba Pacatuba 19 Níveis fundamental, médio e superior até R$ 3 mil 5 de janeiro

Veja também

teaser image
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

teaser image
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Outras seleções

Imparh 

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) publicou edital de seleção com 936 vagas para cursos de português e idiomas estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de dezembro pelo site do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os interessados em participar podem escolher entre os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

>>> Veja o edital

Para se inscrever, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;
  • Ter idade mínima de 14 anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Do total de oportunidades, 50% são voltadas exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino - municipal, estadual ou federal - que cursam do ensino fundamental até o médio. Já a outra metade é para a ampla concorrência.

Caso as vagas exclusivas não sejam preenchidas totalmente, elas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência. O movimento inverso também pode acontecer, a depender do número de inscrições.

Assuntos Relacionados
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
Há 26 minutos
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
Há 34 minutos
Funcionário do IBGE na frente de uma casa.
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma sala com uma pessoa falando enquanto olha para um slide, assistindo estão pessoas sentadas em cadeiras.
Papo Carreira

Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos

São 89 vagas para quatro cursos de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a Carteira de Identidade de Adgovada.
Papo Carreira

Confira o resultado final da 2ª fase da OAB

O resultado da segunda fase do 44º Exame de Ordem Unificado ficou disponível para consulta nesta quarta-feira (26).

Redação
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra participantes da PND 2025 acessam um local de aplicação da prova através de um portão, com várias pessoas em primeiro plano e uma longa fila se formando ao fundo da rua.
Papo Carreira

PND 2025: Inep divulga local de prova da reaplicação

Saiba quem pode participar da etapa e como consultar dado.

Redação
26 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Raísa Azevedo
25 de Novembro de 2025
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
24 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa segurando uma caneta e um papel.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (24)

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto mostra candidatos durante a prova do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga o gabarito oficial da 1ª fase do vestibular para 2026

Seleção é a porta de entrada para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Redação
23 de Novembro de 2025
Mão de estudante preenchendo cartão-resposta de prova objetiva com lápis, marcando alternativas em gabarito de múltipla escolha.
Papo Carreira

Enade 2025: veja quem faz a prova neste domingo (23)

Portões estarão abertos das 12h às 13h. Exame começa às 13h30 e vai até às 17h30.

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto aérea da empresa no Eusébio.
Papo Carreira

Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

As vagas são para o setor de produção e galvanização.

Redação
21 de Novembro de 2025
Participantes entram no local de prova. Imagem usada para matéria sobre inscritos no Enade preencherem questionário de estudante até sábado (22/11).
Papo Carreira

Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Redação
21 de Novembro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do complexo Beach Park.
Papo Carreira

Beach Park abre 285 vagas de trabalho temporário para a alta estação

Oportunidades não exigem formação específica nem experiência anterior.

Redação
19 de Novembro de 2025