Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

O Ceará está com inscrições abertas para seleções e concursos públicos. Nesta segunda-feira (1º), há oportunidades em várias localidades, desde a Capital ao Interior, e com salários de até R$ 16.495.

Prefeitura de Maranguape

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 2 de dezembro, conforme o cronograma de atividades do edital.

Câmara Municipal de Independência

A Câmara Municipal de Independência, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas pela Casa Legislativa 10 vagas em diferentes níveis de ensino e para diversos cargos administrativos.

As inscrições seguem até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Seletiva, responsável pelo certame.

Os valores das inscrições variam entre R$ 80 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade do candidato.

Concurso Caixa

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para 184 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País.

Os cargos ofertados são os de:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais.

Para participar é necessário se inscrever até 8 de dezembro no site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. O período de isenção já foi encerrado.

Prefeitura de Viçosa do Ceará

A Prefeitura de Viçosa do Ceará está com inscrições abertas para 139 vagas de concurso público para os níveis médio e superior.

Os interessados podem se candidatar pelo portal do Instituto Consulpam até 8 de dezembro. As remunerações são de até R$ 4.318,18.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O prazo para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado.

Seleção IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebe, até 11 de dezembro, inscrições para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas. Os interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

São ofertados os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade — ambas as funções exigem dos candidatos nível médio completo. O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Prefeitura de Caridade

A Prefeitura de Caridade está com inscrições abertas para 104 vagas de concurso público, além da formação de cadastro de reserva, para os níveis fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se candidatar pelo portal da Fundação Cetrede até 13 de dezembro. As remunerações são de até R$ 2.645,34.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 125, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O período para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou edital de seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional.

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120, e o pagamento deverá ser efetuado até a data de vencimento do boleto.

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape está com inscrições abertas para preenchimento de 100 vagas para diferentes cargos de professor no município. Os salários são de até R$ 2.433,88.

Quem quiser se candidatar deve acessar o portal do Instituto Consulpam até 22 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 140. É possível solicitar isenção da quantia até esta terça-feira (2).

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba está com seleção aberta para o preenchimento de 19 vagas de concurso público para níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Quem deseja participar pode se inscrever através do site Icece, até 5 de janeiro de 2026. Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140, a depender da escolaridade do cargo pretendido. É possível solicitar a isenção do valor até esta segunda.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com inscrições abertas para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026.

Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar. Beneficiários do Cadastro Único e membros de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção do valor entre esta segunda e quarta-feira (12).

Outras seleções

Imparh

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) publicou edital de seleção com 936 vagas para cursos de português e idiomas estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de dezembro pelo site do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os interessados em participar podem escolher entre os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Para se inscrever, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental;

Ter idade mínima de 14 anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Do total de oportunidades, 50% são voltadas exclusivamente para estudantes da rede pública de ensino - municipal, estadual ou federal - que cursam do ensino fundamental até o médio. Já a outra metade é para a ampla concorrência.

Caso as vagas exclusivas não sejam preenchidas totalmente, elas poderão ser remanejadas para a ampla concorrência. O movimento inverso também pode acontecer, a depender do número de inscrições.