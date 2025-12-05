Com Quina acumulada em R$ 5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (5), ao sortear R$ 5 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os cinco números sorteados.

Mais chances de enricar

A Dupla Sena e a Lotofácil são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 1,9 milhão e R$ 1,8 milhão, respectivamente.

Já a Lotomania e Super Sete são os concursos que podem pagar os menores valores da noite: R$ 400 mil e R$ 100 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (5/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Quina R$ 5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 1,9 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 400 mil Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 100 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Veja também Negócios Veja o Resultado da Mega-Sena 2947 desta quinta-feira (04/12); prêmio é de R$ 8,0 milhões Negócios Resultado da Timemania 2327 de hoje, 04/12; prêmio é de R$ 58,0 milhões

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.