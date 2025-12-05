Com Quina acumulada em R$ 5 milhões, veja loterias do dia
Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (5).
A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (5), ao sortear R$ 5 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os cinco números sorteados.
Mais chances de enricar
A Dupla Sena e a Lotofácil são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 1,9 milhão e R$ 1,8 milhão, respectivamente.
Já a Lotomania e Super Sete são os concursos que podem pagar os menores valores da noite: R$ 400 mil e R$ 100 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (5/12)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Quina
|R$ 5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 1,9 milhão
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 400 mil
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 100 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.