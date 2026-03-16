O atacante Neymar, do Santos, ficou fora da lista de convocados do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atleta de 34 anos tinha expectativa da convocação, mas não foi um dos 25 nomes chamados nesta segunda-feira (16) para os amistosos contra França e Croácia. Em coletiva, o comandante pontuou que o jogador precisa ficar 100% para atuar pelo Brasil.

Veja o que Ancelotti falou sobre não convocar Neymar

"Neymar pode estar na Copa do Mundo e também pode não estar. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, obviamente, ele pode estar. Por que não está agora? Pois agora não está 100%, e agora eu preciso jogadores 100%, mas como disse, tem um outro discurso na lista final. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, para mostrar sua qualidade com uma boa condição física", explicou.

Legenda: Carlo Ancelotti convocou 25 jogadores para os amistosos da Seleção Brasileira Foto: divulgação / CBF

Histórico de Neymar nos últimos anos

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, Neymar não é convocado desde outubro de 2023. Depois, sofreu lesões sérias e precisou de cirurgia no joelho, o que diminui as chances de convocação. Em 2026, acumula quatro jogos, com dois gols e duas assistências.

"É uma avaliação física, não é técnica. Neymar com bola está bem, mas tem que melhorar fisicamente, pois, para mim, não está 100%, então ele tem que trabalhar para ficar 100%, essa é uma opinião minha e de todos da comissão que vão ver os jogos deles, e que vão ver as partidas dos próximos meses", complementou Ancelotti.

Quando será a próxima lista de convocação da Seleção Brasileira?

A última lista de convocados está programada para o dia 18 de maio e será definitiva, já com os 26 nomes oficiais para a Copa do Mundo de 2026. Assim, caso seja chamado, Neymar teria a chance de atuar contra Panamá e Egito como testes finais para a disputa do Mundial.

Vontade de Neymar

Em entrevista após o empate do Santos com o Corinthians em 1 a 1, neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela Série A, o atleta pontuou o desejo de voltar para a Seleção Brasileira. Na ocasião, o camisa 10 do time santista atuou durante 90 minutos no clássico paulista.

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