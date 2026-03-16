Neymar fica fora da convocação da Seleção Brasileira; veja explicação de Ancelotti
O técnico italiano pontuou que o atacante do Santos não está 100%.
O atacante Neymar, do Santos, ficou fora da lista de convocados do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O atleta de 34 anos tinha expectativa da convocação, mas não foi um dos 25 nomes chamados nesta segunda-feira (16) para os amistosos contra França e Croácia. Em coletiva, o comandante pontuou que o jogador precisa ficar 100% para atuar pelo Brasil.
Veja o que Ancelotti falou sobre não convocar Neymar
"Neymar pode estar na Copa do Mundo e também pode não estar. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, obviamente, ele pode estar. Por que não está agora? Pois agora não está 100%, e agora eu preciso jogadores 100%, mas como disse, tem um outro discurso na lista final. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, para mostrar sua qualidade com uma boa condição física", explicou.
Histórico de Neymar nos últimos anos
Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, Neymar não é convocado desde outubro de 2023. Depois, sofreu lesões sérias e precisou de cirurgia no joelho, o que diminui as chances de convocação. Em 2026, acumula quatro jogos, com dois gols e duas assistências.
"É uma avaliação física, não é técnica. Neymar com bola está bem, mas tem que melhorar fisicamente, pois, para mim, não está 100%, então ele tem que trabalhar para ficar 100%, essa é uma opinião minha e de todos da comissão que vão ver os jogos deles, e que vão ver as partidas dos próximos meses", complementou Ancelotti.
Quando será a próxima lista de convocação da Seleção Brasileira?
A última lista de convocados está programada para o dia 18 de maio e será definitiva, já com os 26 nomes oficiais para a Copa do Mundo de 2026. Assim, caso seja chamado, Neymar teria a chance de atuar contra Panamá e Egito como testes finais para a disputa do Mundial.
Vontade de Neymar
Em entrevista após o empate do Santos com o Corinthians em 1 a 1, neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela Série A, o atleta pontuou o desejo de voltar para a Seleção Brasileira. Na ocasião, o camisa 10 do time santista atuou durante 90 minutos no clássico paulista.