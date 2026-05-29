João Fonseca x Djokovic: horário, onde assistir e detalhes do jogo em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca terá nesta sexta-feira (29) o maior desafio da carreira até aqui. O jovem de 19 anos enfrenta o sérvio Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros, em Paris, em um duelo inédito no circuito profissional.

A partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier, a principal arena do Grand Slam francês. O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo streaming Disney+.

Fonseca chega embalado após uma virada histórica sobre o croata Dino Prižmić na segunda rodada. O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu por 3 sets a 2, garantindo pela segunda vez na carreira presença na terceira rodada de um Grand Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, ele busca agora a maior vitória da carreira diante do maior campeão de majors da história.

Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua coleção de títulos. O sérvio, dono de 24 troféus de Grand Slam e tricampeão em Roland Garros, avançou após eliminar os franceses Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer nas primeiras fases do torneio. Aos 39 anos, o atual número 4 do mundo segue na briga pelo 25º título de Grand Slam.

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