João Fonseca x Djokovic: horário, onde assistir e detalhes do jogo em Roland Garros
Partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília)
O brasileiro João Fonseca terá nesta sexta-feira (29) o maior desafio da carreira até aqui. O jovem de 19 anos enfrenta o sérvio Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros, em Paris, em um duelo inédito no circuito profissional.
A partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier, a principal arena do Grand Slam francês. O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo streaming Disney+.
Fonseca chega embalado após uma virada histórica sobre o croata Dino Prižmić na segunda rodada. O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu por 3 sets a 2, garantindo pela segunda vez na carreira presença na terceira rodada de um Grand Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, ele busca agora a maior vitória da carreira diante do maior campeão de majors da história.
Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua coleção de títulos. O sérvio, dono de 24 troféus de Grand Slam e tricampeão em Roland Garros, avançou após eliminar os franceses Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer nas primeiras fases do torneio. Aos 39 anos, o atual número 4 do mundo segue na briga pelo 25º título de Grand Slam.
Veja horário e onde assistir:
- Data: 29/05/2025 (sexta-feira)
- Horário: Não antes de 10h30 (horário de Brasília)
- Onde assistir: ESPN, Disney+