Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Fonseca x Djokovic: horário, onde assistir e detalhes do jogo em Roland Garros

Partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Jogada
Legenda: Masters 1000 de Indian Wells é um dos eventos mais importantes do calendário da ATP
Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O brasileiro João Fonseca terá nesta sexta-feira (29) o maior desafio da carreira até aqui. O jovem de 19 anos enfrenta o sérvio Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros, em Paris, em um duelo inédito no circuito profissional.

A partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier, a principal arena do Grand Slam francês. O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pelo streaming Disney+. 

Fonseca chega embalado após uma virada histórica sobre o croata Dino Prižmić na segunda rodada. O brasileiro perdeu os dois primeiros sets, mas reagiu e venceu por 3 sets a 2, garantindo pela segunda vez na carreira presença na terceira rodada de um Grand Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, ele busca agora a maior vitória da carreira diante do maior campeão de majors da história. 

Do outro lado, Djokovic tenta ampliar ainda mais sua coleção de títulos. O sérvio, dono de 24 troféus de Grand Slam e tricampeão em Roland Garros, avançou após eliminar os franceses Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer nas primeiras fases do torneio. Aos 39 anos, o atual número 4 do mundo segue na briga pelo 25º título de Grand Slam. 

Veja horário e onde assistir:

  • Data: 29/05/2025 (sexta-feira)
  • Horário: Não antes de 10h30 (horário de Brasília)
  • Onde assistir: ESPN, Disney+ 

 

Rayan

Jogada

Rayan celebra primeira Copa do Mundo aos 19 anos: 'É para poucos'

Atacante do Bournemouth destaca trajetória no Vasco e comemora convocação para o Mundial

Liuê Góis Há 27 minutos
Foto de João Fonseca que enfrenta Ugo Humbert no Miami Open

Jogada

João Fonseca x Djokovic: horário, onde assistir e detalhes do jogo em Roland Garros

Partida está programada para começar não antes das 10h30 (horário de Brasília)

Redação Há 59 minutos
Nice

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

Fortaleza x Vitória: CBF divulga datas e horários da final da Copa do Nordeste

Tricolor do Pici vai em busca do quarto título do regional

Crisneive Silveira 28 de Maio de 2026
Fred Guedes deixa Fortaleza

Jogada

Fred não é mais técnico do Fortaleza Sub-20

Ex-atacante entregou o cargo após trabalhar por oito meses na base do Leão

Brenno Rebouças 28 de Maio de 2026
motociclista

Jogada

Rally Piocerá 2027 abre inscrições para edição histórica de 40 anos

Largada será no dia 26 de janeiro

Redação 28 de Maio de 2026