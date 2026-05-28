Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pedro Henrique é procurado por clubes e se aproxima de saída do Ceará

O atacante tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
Jogada
Legenda: O atacante Pedro Henrique perdeu espaço no elenco do Ceará em 2026
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O atacante Pedro Henrique não deve permanecer no Ceará até o fim de seu contrato, válido até dezembro de 2026. Afastado pelo técnico Mozart, o jogador de 35 anos vem sendo procurado por outros clubes e já manifestou o interesse de buscar novos desafios na carreira.

As sondagens começaram ainda durante a temporada 2025. O Athletico-PR chegou a apresentar uma proposta pela contratação do atacante, e o Ceará respondeu com uma contraproposta, recusada pela equipe paranaense. Com isso, PH permaneceu no Vovô para a sequência da temporada e também para 2026.

Na época, havia a expectativa de um reajuste contratual a partir de 2026, com extensão de contrato, cenário que não se concretizou. Agora, restando pouco mais de seis meses para o fim do vínculo, não há perspectiva de renovação entre as partes, o que faz com que o atacante já avalie um novo destino para a carreira.

O Ceará tem ciência da situação e não se opõe a negociar a saída do jogador, principalmente após o afastamento de Pedro Henrique, noticiado pelo Jogada na última quarta-feira (27). Ainda de acordo com apuração da reportagem, clubes já procuraram o staff do atacante demonstrando interesse em uma contratação na janela do meio do ano.

Assuntos Relacionados
Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges

Jogada

Ceará negocia contratação do lateral-direito Bryan Borges, da Ponte Preta

Jogador também atua como ponta-direita

Daniel Farias Há 9 minutos
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini revela mágoa por críticas no início no Fortaleza e fala em favoritismo: 'todo do Vitória'

O técnico concedeu coletiva após a vitória contra o Sport

Alexandre Mota Há 14 minutos
Neymar

Jogada

CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogar agora é dúvida para a Copa do Mundo

Atacante possui trauma de grau 2 na panturrilha e pode ser desfalque do Brasil para o Mundial.

Liuê Góis Há 21 minutos
Pedro Henrique em ação pelo Ceará

Jogada

Pedro Henrique é procurado por clubes e se aproxima de saída do Ceará

O atacante tem contrato com o Vovô até o fim de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Qatar

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 28 de maio de 2026

Redação Há 1 hora
Palmeiras e Junior Barranquilla

Jogada

Palmeiras x Junior Barranquilla na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta quinta-feira, 28 de maio

Liuê Góis 28 de Maio de 2026