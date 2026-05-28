Pedro Henrique é procurado por clubes e se aproxima de saída do Ceará

O atacante Pedro Henrique não deve permanecer no Ceará até o fim de seu contrato, válido até dezembro de 2026. Afastado pelo técnico Mozart, o jogador de 35 anos vem sendo procurado por outros clubes e já manifestou o interesse de buscar novos desafios na carreira.

As sondagens começaram ainda durante a temporada 2025. O Athletico-PR chegou a apresentar uma proposta pela contratação do atacante, e o Ceará respondeu com uma contraproposta, recusada pela equipe paranaense. Com isso, PH permaneceu no Vovô para a sequência da temporada e também para 2026.

Na época, havia a expectativa de um reajuste contratual a partir de 2026, com extensão de contrato, cenário que não se concretizou. Agora, restando pouco mais de seis meses para o fim do vínculo, não há perspectiva de renovação entre as partes, o que faz com que o atacante já avalie um novo destino para a carreira.

O Ceará tem ciência da situação e não se opõe a negociar a saída do jogador, principalmente após o afastamento de Pedro Henrique, noticiado pelo Jogada na última quarta-feira (27). Ainda de acordo com apuração da reportagem, clubes já procuraram o staff do atacante demonstrando interesse em uma contratação na janela do meio do ano.