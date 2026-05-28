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CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogar agora é dúvida para a Copa do Mundo

Atacante possui trauma de grau 2 na panturrilha e pode ser desfalque do Brasil para o Mundial.

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Jogada
Legenda: Neymar fica fora de treinamentos e amistosos antes da Copa do Mundo
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Neymar está fora dos amistosos da seleção brasileira e passou a preocupar para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. A situação do camisa 10 foi esclarecida, nesta quinta-feira (28), pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, durante entrevista coletiva.

Diagnóstico de lesão de grau 2 na panturrilha

Segundo o profissional, Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha. O prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas, período que coincide justamente com a reta final de preparação da equipe para o Mundial.

Com isso, o atacante está descartado dos amistosos contra Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e Egito, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos.

Fora da estreia

A recuperação mínima também coloca em risco a presença do jogador na estreia do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Marrocos no dia 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey.

O que diz o regulamento da Fifa

De acordo com o regulamento da Fifa, um atleta convocado só pode ser cortado em casos de lesão grave ou doença, até 24 horas antes da primeira partida da equipe no torneio. Até lá, Neymar seguirá em tratamento intensivo de fisioterapia na tentativa de acelerar a recuperação e estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

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