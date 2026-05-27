Sport x Fortaleza na Copa do Nordeste: veja horário, onde assistir e palpite

Sport e Fortaleza disputam uma vaga na final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Ilha do Retiro. O confronto decisivo coloca frente a frente dois tricampeões da competição e promete clima de decisão no Recife.

O Leão pernambucano chega em vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, na Arena Castelão. Com isso, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para confirmar a classificação. Já o Tricolor precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente à final.

A expectativa é casa cheia na Ilha do Retiro. O Sport divulgou parcial superior a 20 mil torcedores garantidos para a partida, e a tendência é de uma atmosfera positiva para empurrar o rubro-negro em busca de mais uma decisão.

Além da vaga na final, o duelo também carrega um peso histórico. O Leão do Pici tenta chegar à sua quarta final do Nordestão. Nas três anteriores, terminou campeão. O time pernambucano, por sua vez, também soma três títulos e quer voltar a conquistar protagonismo no cenário regional.

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A Rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

TRICOLOR COM CONFIANÇA

Mesmo em desvantagem, o Fortaleza chega confiante para a decisão. Atuando em Recife, contra o Sport, a equipe comandada por Thiago Carpini não perde há seis partidas. O time leonino vem embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Londrina, pela Série B.

A boa atuação no fim de semana aumentou a disputa por vagas no time titular. O treinador pode repetir a equipe que venceu o time paranaense, mas também pode promover mudanças pontuais visando a necessidade ofensiva da partida.

A principal novidade pode ser o retorno de Pochettino. O argentino ficou fora do último compromisso, mas é considerado peça importante do setor criativo e deve voltar a ficar à disposição. Enquanto esteve ausente, Vitinho aproveitou a oportunidade e teve atuação elogiada.

Outros jogadores também ganharam força na disputa por posição. Fuentes apareceu bem na vaga de Mucuri, Rodriguinho foi destaque substituindo Maílton, enquanto Lucas Sasha e Rossetto tiveram desempenho positivo no meio-campo.

RUBRO-NEGRO VIVE BOA FASE

No Sport, o principal assunto antes da decisão envolve Iury Castilho. O atacante marcou o gol do triunfo sobre o Juventude na última rodada da Série B. Até aqui, soma 18 partidas, oito gols e duas assistências com a camisa rubro-negra.

No primeiro confronto, o destaque foi Perotti. O atacante marcou os dois gols da vitória pernambucana por 2 a 1 e ajudou o clube a quebrar um tabu importante. Antes desse resultado, o Leão da Ilha nunca havia vencido o Fortaleza, em território cearense, pela Copa do Nordeste.

Márcio Goiano não deve ter grandes problemas para montar a equipe titular. A tendência é de manutenção da base que vem atuando nas últimas partidas. As únicas ausências confirmadas seguem sendo Gustavo Maia e Marlon Douglas, que continuam em recuperação de lesão.

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