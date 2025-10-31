Diário do Nordeste
Arbitragem para Santos x Fortaleza

Jogada

Santos x Fortaleza: arbitragem terá Daronco e Caio Max, que tem histórico polêmico com o Leão

Escala de arbitragem para a partida foi divulgada nesta quinta-feira (30), confira:

Brenno Rebouças 30 de Outubro de 2025

Jogada

Diário do Nordeste é finalista de prêmio nacional com reportagem sobre jogadores cearenses

Cerimônia de premiação será no dia 4 de dezembro

Redação 30 de Outubro de 2025

Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025
torcedores

Jogada

Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 30 de Outubro de 2025

Opinião

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que resgatar força como mandante na Série A

Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Jogada

Justiça dá vitória à família de Caio Júnior em ação contra a Chapecoense

Técnico morreu na tragédia com o avião do clube em 2016

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Palmeiras x LDU pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela volta das semifinais da Libertadores

Redação 30 de Outubro de 2025
Foto de Fluminense 1 a 0 Ceará, Série A 2025, no Maracanã

Opinião

Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (30)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 30 de Outubro de 2025
