Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com reforços, Fortaleza embarca para duelo da 3ª fase da Copa do Brasil; veja relacionados

Equipe enfrenta o Manauara nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 18:11)
Jogada
Legenda: Fortaleza embarca para o Amazonas.
Foto: Fernanda Alves/SVM

O Fortaleza embarcou no final da tarde desta terça-feira (10) para Manaus, em voo comercial. A equipe vai enfrentar o Manauara na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Carpini relacionou 23 atletas para o confronto. Paulo Baya, Miritello e Welliton Silva são as novidades. O trio poderá estrear no confronto. 

As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham ao vivo e em tempo real.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:

  • Goleiros: Brenno e Vinícius Silvestre
  • Zagueiros: Brítez, Gazal, Luan Freitas e João Lucas
  • Laterais: Maílton e Fuentes
  • Volantes: Sasha, Ronald, Pierre e Rodrigo
  • Meias: Pochettino, Prior, Ryan, Rodriguinho, Lucas Emanoel e Crispim
  • Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Welliton Silva, Paulo Baya e Vitinho.
Assuntos Relacionados
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini valoriza classificação na Copa do Brasil e destaca estreantes: "impressões muito boas"

Treinador do Fortaleza ressaltou a dificuldade de preparação para a partida decisiva

André Almeida 11 de Março de 2026

Jogada

Com gol aos 51, Fortaleza vence Manauara e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Leão teve gol equivocadamente anulado minutos antes, mas marcou o gol do fim para garantir vaga

Vladimir Marques 11 de Março de 2026

Jogada

Com Vina como melhor jogador, FCF divulga seleção do Campeonato Cearense 2026: veja time ideal

Entidade se baseou nas notas do Sofascore para montar a Seleção do Campeonato

Vladimir Marques 11 de Março de 2026
Video

Jogada

Ceará embarca para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil; veja relacionados

Equipes se enfrenam na quinta-feira

Crisneive Silveira 11 de Março de 2026

Jogada

Champions League tem Real Madrid x City e mais três jogos hoje; confira

Rodada de hoje reúne os favoritos ao título

Redação 11 de Março de 2026

Jogada

Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder do país

No sorteio realizado pela FIFA, a equipe caiu no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia

Redação 11 de Março de 2026