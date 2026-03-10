Com reforços, Fortaleza embarca para duelo da 3ª fase da Copa do Brasil; veja relacionados
Equipe enfrenta o Manauara nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
O Fortaleza embarcou no final da tarde desta terça-feira (10) para Manaus, em voo comercial. A equipe vai enfrentar o Manauara na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Carpini relacionou 23 atletas para o confronto. Paulo Baya, Miritello e Welliton Silva são as novidades. O trio poderá estrear no confronto.
As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, nesta quarta-feira. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham ao vivo e em tempo real.
VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:
- Goleiros: Brenno e Vinícius Silvestre
- Zagueiros: Brítez, Gazal, Luan Freitas e João Lucas
- Laterais: Maílton e Fuentes
- Volantes: Sasha, Ronald, Pierre e Rodrigo
- Meias: Pochettino, Prior, Ryan, Rodriguinho, Lucas Emanoel e Crispim
- Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Welliton Silva, Paulo Baya e Vitinho.
