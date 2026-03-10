Diário do Nordeste
Liga dos Campeões começa as oitavas nesta terça-feira (10): confira jogos, horários e destaques

Entre os confrontos mais aguardados do dia está o duelo entre Newcastle e Barcelona

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:27)
Jogada
Legenda: O Barcelona entra em campo nesta terça-feira (10)
Foto: JOSE JORDAN / AFP

A bola volta a rolar pela UEFA Champions League nesta terça-feira (10), quando começam os confrontos de ida das oitavas de final da temporada 2025/26. A fase mata-mata reúne alguns dos principais clubes do mundo e conta com forte presença brasileira entre os elencos.

Entre os 16 times classificados, há representantes das principais ligas da Europa e nomes tradicionais da competição. O Brasil também marca presença em peso, com 24 jogadores ainda na disputa pelo título continental.

Os primeiros jogos desta fase acontecem nesta terça-feira, com quatro partidas distribuídas entre o período da tarde e início da noite no horário de Brasília.

Jogos de hoje – Champions League (10/03)

14h45 (de Brasília)

  • Galatasaray x Liverpool FC

17h (de Brasília)

  • Newcastle United FC x FC Barcelona
  • Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur
  • Atalanta BC x FC Bayern Munich

Entre os confrontos mais aguardados do dia está o duelo entre Newcastle e Barcelona, que acontece no St. James’ Park. A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol europeu e abre o confronto de 180 minutos que definirá quem avança às quartas de final.

Outro destaque é o embate entre Atalanta e Bayern de Munique, enquanto Atlético de Madrid e Tottenham protagonizam um confronto equilibrado entre equipes acostumadas a disputar fases decisivas do torneio.

