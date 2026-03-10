Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza embarca para Manaus para enfrentar o Manauara pela 3ª fase da Copa do Brasil

No Tricolor, o momento é positivo após a conquista do título de campeão cearense

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:14)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza embarca nesta terça-feira (10) para Manaus, onde enfrenta o Manauara Esporte Clube pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação tricolor viaja no final da tarde. O compromisso será nesta quarta-feira (11), às 19h30.

O confronto será disputado na Arena da Amazônia, um dos principais palcos esportivos da região Norte, e promete casa cheia. Para o time amazonense, o duelo representa uma das partidas mais importantes da temporada.

Do lado Tricolor, o momento é positivo após a conquista do título de campeão cearense. A expectativa é que Tiago Carpini promova mudanças na equipe com estreias dos recém-contratados. 

O clube também divulgou a programação de trabalho na semana: 

10/03 (terça-feira)

– Treino de reapresentação às 9h no Centro de Excelência Alcides Santos
– Delegação embarca para Manaus em voo comercial no período da tarde

🗓️ 11/03 (quarta-feira)

– Jogo: Manauara x Fortaleza, às 19h30, na Arena da Amazônia, pela 3ª Fase da Copa do Brasil

🗓️ 12/03 (quinta-feira)

– Delegação embarca para Fortaleza em voo comercial no período da tarde

Jogada

Com gol aos 51, Fortaleza vence Manauara e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Leão teve gol equivocadamente anulado minutos antes, mas marcou o gol do fim para garantir vaga

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Com Vina como melhor jogador, FCF divulga seleção do Campeonato Cearense 2026: veja time ideal

Entidade se baseou nas notas do Sofascore para montar a Seleção do Campeonato

Vladimir Marques 11 de Março de 2026
Video

Jogada

Ceará embarca para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil; veja relacionados

Equipes se enfrenam na quinta-feira

Crisneive Silveira 11 de Março de 2026

Jogada

Champions League tem Real Madrid x City e mais três jogos hoje; confira

Rodada de hoje reúne os favoritos ao título

Redação 11 de Março de 2026

Jogada

Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder do país

No sorteio realizado pela FIFA, a equipe caiu no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia

Redação 11 de Março de 2026
Bandeira do Ceará no alto, no vento

Jogada

Ceará embarca nesta quarta e pode ter estreia contra o Maranhão na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam no domingo, em duelo da terceira fase

Redação 10 de Março de 2026