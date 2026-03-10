Fortaleza embarca para Manaus para enfrentar o Manauara pela 3ª fase da Copa do Brasil
No Tricolor, o momento é positivo após a conquista do título de campeão cearense
O Fortaleza embarca nesta terça-feira (10) para Manaus, onde enfrenta o Manauara Esporte Clube pela terceira fase da Copa do Brasil. A delegação tricolor viaja no final da tarde. O compromisso será nesta quarta-feira (11), às 19h30.
O confronto será disputado na Arena da Amazônia, um dos principais palcos esportivos da região Norte, e promete casa cheia. Para o time amazonense, o duelo representa uma das partidas mais importantes da temporada.
Do lado Tricolor, o momento é positivo após a conquista do título de campeão cearense. A expectativa é que Tiago Carpini promova mudanças na equipe com estreias dos recém-contratados.
O clube também divulgou a programação de trabalho na semana:
10/03 (terça-feira)
– Treino de reapresentação às 9h no Centro de Excelência Alcides Santos
– Delegação embarca para Manaus em voo comercial no período da tarde
🗓️ 11/03 (quarta-feira)
– Jogo: Manauara x Fortaleza, às 19h30, na Arena da Amazônia, pela 3ª Fase da Copa do Brasil
🗓️ 12/03 (quinta-feira)
– Delegação embarca para Fortaleza em voo comercial no período da tarde