Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (10)
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
A agenda dos jogos de hoje na TV deste terça-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
COPA DA ÁSIA FEMININA
- 6h | Japão (F) x Vietnã (F) | Disney+
CHAMPIONS LEAGUE (OITAVAS DE FINAL)
- 14h45 | Galatasaray x Liverpool | TNT e HBO Max
- 17h | Newcastle x Barcelona | TNT e HBO Max
- 17h | Atlético de Madrid x Tottenham | Space e HBO Max
- 17h | Atalanta x Bayern de Munique | HBO Max
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Stoke City x Ipswich Town | Xsports e Disney+
COPA DO BRASIL (TERCEIRA FASE)
- 19h | Portuguesa x Avaí | Sportv e Premiere
- 19h30 | Joinville x São Bernardo | Prime Video
- 21h30 | Ponte Preta x Guarany de Bagé | Sportv, ge tv e Premiere
LIBERTADORES SUB-20
- 19h | Bolívar Sub-20 x Flamengo Sub-20 | Sportv, Canal GOAT e Xsports
- 21h | Independiente Medellín Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 | Xsports
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h45 | Tigre x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+
- 22h | Sarmiento x Racing | ESPN 4 e Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 20h | Philadelphia Union x América-MEX | Disney+
- 22h | Monterrey x Cruz Azul | Disney+
PRÉ-LIBERTADORES (TERCEIRA FASE)
- 21h30 | Botafogo x Barcelona-EQU | ESPN e Disney+
SÉRIE A DO BRASILEIRO
- 21h30 | Mirassol x Santos | Prime Video
