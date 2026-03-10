Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 10 de março de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
10:22
Jogada
Legenda: O atacante Moisés é uma das peças ofensivas do elenco do Santos em 2026
Foto: Raul Baretta / Santos

agenda dos jogos de hoje na TV deste terça-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DA ÁSIA FEMININA

  • 6h | Japão (F) x Vietnã (F) | Disney+

CHAMPIONS LEAGUE (OITAVAS DE FINAL)

  • 14h45 | Galatasaray x Liverpool | TNT e HBO Max
  • 17h | Newcastle x Barcelona | TNT e HBO Max
  • 17h | Atlético de Madrid x Tottenham | Space e HBO Max
  • 17h | Atalanta x Bayern de Munique | HBO Max

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Stoke City x Ipswich Town | Xsports e Disney+

COPA DO BRASIL (TERCEIRA FASE)

  • 19h | Portuguesa x Avaí | Sportv e Premiere
  • 19h30 | Joinville x São Bernardo | Prime Video
  • 21h30 | Ponte Preta x Guarany de Bagé | Sportv, ge tv e Premiere

LIBERTADORES SUB-20

  • 19h | Bolívar Sub-20 x Flamengo Sub-20 | Sportv, Canal GOAT e Xsports
  • 21h | Independiente Medellín Sub-20 x Estudiantes de Mérida Sub-20 | Xsports

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h45 | Tigre x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+
  • 22h | Sarmiento x Racing | ESPN 4 e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 20h | Philadelphia Union x América-MEX | Disney+
  • 22h | Monterrey x Cruz Azul | Disney+

PRÉ-LIBERTADORES (TERCEIRA FASE)

  • 21h30 | Botafogo x Barcelona-EQU | ESPN e Disney+

SÉRIE A DO BRASILEIRO

  • 21h30 | Mirassol x Santos | Prime Video
