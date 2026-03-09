Carpini fala que Fortaleza foi melhor que o Ceará e aponta: 'o grupo entendeu o Clássico-Rei'

Campeão de um Estadual pela primeira vez na carreira, o técnico Thiago Carpini exaltou a conquista do Campeonato Cearense de 2026 pelo Fortaleza. Em coletiva após o título, neste domingo (8), o comandante pontuou que o grupo atual entendeu o peso do Clássico-Rei, uma queixa constante no clube. E também ressaltou que, apesar de dois empates na final, com a taça decidida nos pênaltis, o Leão foi melhor que o Ceará na maior parte dos confrontos.

"Um ponto fundamental foi que nós entendemos, esse grupo entendeu, que jogar o clássico não era um jogo qualquer. Ultimamente era uma queixa que eu observava das pessoas que me paravam na rua, até mesmo dentro do clube, de voltar a jogar o clássico e dar a devida importância que merece. O Clássico-Rei é muito grande, a gente enfrentou um grande adversário, então nós demos essa devida importância. Na minha opinião, nós fomos superiores em grande parte do 1º tempo e do 2º tempo do primeiro jogo, onde tivemos uma infelicidade na bola parada, no qual o adversário conseguiu o empate. E no jogo de volta, o adversário foi melhor no 1º tempo e, no 2º tempo, o Fortaleza retomou o controle da partida. então nos quatro tempos, acho que o placar foi de 3 a 1 para o Fortaleza. E acho que essa constãncia nos levou ao título", explicou.

Na finalíssima, o Ceará abriu o placar aos 26 minutos do 1º tempo, com Luizão, de cabeça. Na volta do intervalo, o Fortaleza deixou tudo igual aos 10 com gol de Luiz Fernando - na ida, também empataram por 1 a 1. Nos pênaltis, o Leão teve 100% de conversão e contou com defesa do goleiro Brenno, construindo o placar de 5 a 4 e se sagrando o campeão.