Embora contestado, Vina foi o artilheiro do Campeonato Cearense 2026; veja lista de goleadores

O Campeonato Cearense 2026 chegou ao fim com o título do Fortaleza, conquistado no último domingo nos pênaltis contra o Ceará. Após 43 jogos, também foi definida a artilharia do Campeonato Cearense.

E apesar do vice e de contestado, Vina, do Ceará, foi artilheiro com 6 gols.

Veja lista dos principais goleadores