Embora contestado, Vina foi o artilheiro do Campeonato Cearense 2026; veja lista de goleadores
Com o fim do Cearense 2026, veja como ficou a artilharia
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:13)
O Campeonato Cearense 2026 chegou ao fim com o título do Fortaleza, conquistado no último domingo nos pênaltis contra o Ceará. Após 43 jogos, também foi definida a artilharia do Campeonato Cearense.
E apesar do vice e de contestado, Vina, do Ceará, foi artilheiro com 6 gols.
Veja lista dos principais goleadores
Assuntos Relacionados