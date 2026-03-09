Diário do Nordeste
Embora contestado, Vina foi o artilheiro do Campeonato Cearense 2026; veja lista de goleadores

Com o fim do Cearense 2026, veja como ficou a artilharia

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:13)
Jogada
Legenda: Vina foi artilheiro do Campeonato Cearense com 6 gols
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Campeonato Cearense 2026 chegou ao fim com o título do Fortaleza, conquistado no último domingo nos pênaltis contra o Ceará. Após 43 jogos, também foi definida a artilharia do Campeonato Cearense.

E apesar do vice e de contestado, Vina, do Ceará, foi artilheiro com 6 gols.

Veja lista dos principais goleadores

Legenda: Artilharia do Campeonato Cearense 2026
Foto: Arte Jogada

 

