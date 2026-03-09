Diário do Nordeste
Maílton provoca o Ceará após título do Fortaleza no Cearense: 'Atura ou surta'

Tricolor superou o Alvinegro nos pênaltis

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:14)
Jogada

Jogador do Fortaleza, Maílton provocou o adversário após o título do Campeonato Cearense. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (9), o atleta falou sobre a conversa em campo na hora dos pênaltis e a alegria por erguer a taça com o Tricolor. O Leão venceu o Ceará, maior rival, nos pênaltis em duelo realizado na Arena Castelão.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30 (de Brasília). O duelo será contra o Manauara, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

VEJA O VÍDEO:

