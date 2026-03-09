Diário do Nordeste
Sem acerto no Corinthians, João Ricardo fala futuro no Fortaleza: 'meu objetivo nunca foi sair

O atleta tem contrato com o clube cearense até o fim de 2027

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:20)
Jogada

Com situação indefinida no Fortaleza, o goleiro João Ricardo reforçou o desejo de permanecer no clube. O atleta de 37 anos tinha um empréstimo acertado com o Corinthians, mas não foi aprovado nos exames médicos, o que impediu a negociação. Deste modo, seguiu no Pici, no entanto, o jogador tem um custo elevado para a folha salarial atual da equipe cearense. Em exclusiva para a Rádio Verdinha FM 92,5, o arqueiro ressaltou a vontade de ficar.

"Cara, eu não sei (da minha permanência), não depende de mim, mas o meu objetivo nunca foi sair. Espero que eu consiga ficar", afirmou à reportagem.

Com contrato até o fim de 2027, João Ricardo não entrou em campo em 2026 por conta de uma lesão no ombro, que necessitou de cirurgia. Já recuperado, fica disponível para o técnico Thiago Carpini. Durante a celebração do título cearense, conquistado neste domingo (8), exaltou também o grupo tricolor.

"O torcedor merecia muito. O torcedor sofreu ano passado demais, então esse elenco merece, a comissão, a diretoria, está todo mundo de parabéns. Temos que comemorar, por mais que falem que é um Estadual, mas título é título, é bom ganhar contra o rival (Ceará), então estou muito feliz. O time lutou até o fim e foi corado por todo o esforço que teve", explicou.

