João Ricardo é reprovado em exames do Corinthians e retorna ao Fortaleza

O goleiro João Ricardo foi reprovado nos exames médicos do Corinthians e permanece no Fortaleza. O atleta de 37 anos viajou para São Paulo, onde foi avaliado pelo clube paulista, mas sem a aprovação clínica, encerra a negociação.

Com contrato até 2027 no Leão, o jogador tinha um empréstimo até o fim da temporada acertado entre as partes. A transferência então aguardava apenas a recuperação física do arqueiro, que passou por cirurgia no tendão do ombro. Em janeiro, Marcelo Paz, agora diretor de futebol do Corinthians, detalhou a situação da operação.

“Ele está no final de tratamento e só poderá vir se tiver toda aprovação clínica. Existe o entendimento. O Fortaleza, por ter caído para a Série B, tem que girar os seus jogadores, e o João Ricardo talvez ficasse um pouco pesado na folha. A gente encontrou essa oportunidade, dele vir para cá dentro dessa condição”, informou para a TNT Sports na época.

A previsão inicial é de que João Ricardo seria liberado para atuar a partir de março. No Pici, inclusive, havia retomado os treinamentos com bola, mas não disputou nenhuma partida no ano vigente.

Como não foi inscrito pelo departamento de futebol no Campeonato Cearense, o arqueiro também não pode atuar no Clássico-Rei da final, no próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão. O Diáro do Nordeste apurou que o atleta também não está nos planos do técnico Thiago Carpini por conta do alto salário, assim como Helton Leite.

Como a 1ª janela de transferências se encerra nesta terça (19), o Fortaleza busca soluções para uma eventual saída de João Ricardo. O clube tem Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão para a posição no momento.

Negociação com Ryan e Matheus Pereira

Na janela de transferências, Fortaleza e Corinthians alinharam três operações: o clube cearense emprestaria o goleiro João Ricardo e o volante Matheus Pereira aos paulistas, que iriam ceder o volante Ryan por empréstimo. Logo, com a falha na operação do arqueiro, as partes conversam também sobre a cessão desses outros nomes, para definir o melhor modelo de negócio.