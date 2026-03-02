FCF divulga áudio do VAR de três lances polêmicos do Clássico-Rei: Veja descrições

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou o áudio do VAR de três lances polêmicos do Clássico-Rei no último domingo, que terminou empatado em 1x1.

Os lances divulgados foram: lance de cartão vermelho para Pedro Henrique, do Ceará, em lance com Fuentes, do Fortaleza, escanteio marcado para o Fortaleza em lance que sai o gol, e a revisão do gol, checando se havia ou não impedimento.

Lance da expulsão

Legenda: Lance de Pedro Henrique com Fuentes Foto: Reprodução / FCF

O VAR analisou que no lance entre Pedro Henrique, do Ceará, e Fuentes, do Fortaleza, o pé de Pedro Henrique já estava recolhido, não sendo assim, considerado lance para cartão vermelho.

"Faz o recuo do pé antes do contato. Não tem indício de cartão vermelho. A sola com pé já recolhido que acerta o braço", diz o áudio do VAR.

Lance do escanteio no gol do Fortaleza

Legenda: Lance de escanteio antes do gol do Fortaleza Foto: Reprodução / FCF

O segundo lance é se foi tiro de meta ou escanteio. No diálogo o árbitro, Rafael Klein e o assistente Moracy de Souza, Klein diz:

"Canto, bateu na defesa. Bateu na defesa, ok?"

E o assistente confirma: "Pra mim, canto"

Segundo a FCF, o assistente reforçou a decisão de 'canto' e que 'meta' foi dito por um jogador do Ceará.

Gol do Fortaleza (análise impedimento)

Legenda: Frame do VAR no gol do Fortaleza para confirmação Foto: Reprodução / FCF

Após a cobrança de escanteio, o gol do Fortaleza sai, e a arbitragem traça as linhas do VAR.

"Precisamos achar um possível impedimento, vejo um joelho à frente, vamos traçar as linhas. Klein tenho linha ajustada. Esse é o ponto. É ajustado. Confirma, tenho um jogador habilitado aqui, confirma o gol".