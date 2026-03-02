Carpini ainda não repetiu escalação do Leão: Formação do jogo de ida da final é a ideal?

O Fortaleza fez um bom jogo contra o Ceará na ida da final no Campeonato Cearense 2026. A equipe dominou o jogo, saiu na frente, mas cedeu o empate em 1x1 nos acréscimos.

O Clássico-Rei do último domingo foi o 11º jogo na temporada e mais uma vez o técnico Thiago Carpini não repetiu escalação.

São 11 formações diferentes em 11 jogos, sem com mudanças de esquema tático ou apenas de peças.

A pergunta para o torcedor do Leão é: a f formação do jogo de ida é a ideal, deve ser mantida ou o treinador deve mudar de novo?

No domingo, ele jogou em um 3-5-2: Lucas Freitas, Lucas Gazal e Brítez na zaga, Fuentes e Maílton nas alas, Pierre, Lucas Sasha e Rodrigo no meio, além de Pochettino e Luiz Fernando na frente.

Legenda: Carpini durante o Clássico-Rei do último domingo Foto: LC MOREIRA / SVM

As mudanças no decorrer do jogo foram:

Rodrigo <-> Ronald

Pochettino <-> Lucca Prior

Pierre <-> Lucas Crispim

Luiz Fernando <-> Lucas Emanoel

Outras peças ofensivas, Vitinho, GB e Rodriguinho não foram utilizados.

Formações utilizadas por Carpini

Ferroviário 0x0 Fortaleza

Brenno, Mancuso, Tomás Cardona, Rodrigo, Diogo Barbosa, Lucas Crispim, Pierre,

Tomás Pochettino, Lucas Sasha, Adam Bareiro e Moisés

Fortaleza 4x0 Quixadá

Brenno, Maílton, Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Mancuso, Lucas Crispim, Rodrigo, Pierre, Tomás Pochettino, Lucas Sasha, Adam Bareiro

Fortaleza 1x0 Maracanã

Brenno, Maílton, Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Lucas Crispim, Matheus Rossetto,

Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Moisés e Adam Bareiro

Horizonte 0x1 Fortaleza

Brenno, Kuscevic, Lucas Gazal, Luan Freitas, Lucas Emanoel, Kauan Rodrigues,

Rodrigo, Lucca Prior, Ronald, Tomás Roco, Kayke

Fortaleza 1x0 Floresta

Brenno, Emanuel Brítez, Lucas Gazal, Tomás Cardona, Maílton, Rodrigo, Tomás Pochettino, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Moisés, Adam Bareiro

Fortaleza 1x1 Iguatu

Brenno, Lucas Gazal, Luan Freitas, Tomás Cardona, Maílton, Rodrigo, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Lucas Crispim, Moisés e Adam Bareiro

Ceará 0x0 Fortaleza

Brenno, Emanuel Brítez, Lucas Gazal, Tomás Cardona, Maílton, Pierre, Rodrigo, Tomás Lucas Sasha, Lucas Crispim, Pochettino, Adam Bareiro

Ferroviário 0x2 Fortaleza

Brenno, Lucas Gazal, Luan Freitas, Tomás Cardona, Maílton, Pierre, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Tomás Pochettino, Luiz Fernando, Adam Bareiro

Fortaleza 2x0 Ferroviário

Brenno, Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas, Gabriel Fuentes, Pierre, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Tomás Pochettino, GB, Luiz Fernando

Fortaleza 4-3 Maguary-PE

Brenno, Gabriel Fuentes, Lucas Gazal, Tomás Cardona, Maílton, Pierre, Lucas Crispim, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, GB e Luiz Fernando.

Fortaleza 1x1 Ceará

Brenno, Emanuel Brítez, Lucas Gazal, Luan Freitas, Maílton Pierre, Rodrigo, Lucas Sasha, Gabriel Fuentes, Pochettino, Luiz Fernando