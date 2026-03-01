Carpini exalta postura do Fortaleza e afirma: 'Não tem placar moral no Clássico'

O Fortaleza abriu o placar com Lucas Emanoel, na reta final do segundo tempo, e viu o adversário empatar logo em seguida. As equipes se enfrentaram neste domingo (1º), na Arena Castelão. Técnico do Tricolor, Thiago Carpini ressaltou o empenho do grupo, que foi melhor na partida, no primeiro Clássico-Rei da final do Cearense. No entanto, destacou o duelo estratégico entre as equipes.

"Clássico não tem muito disso de placar moral, não. Nós temos a consciência onde nós acertamos e erramos. O adversário também. Enfrentamos um time organizado, difícil de ser batido. Acho que foi um jogo muito estudado, estratégico das duas equipes, as duas propostas de jogo. É estudado, disputado, definido nos detalhes. Que esses detalhes, na próxima, possam ser a nosso favor", afirmou em coletiva de imprensa após o duelo.

Lucas Emanoel, que é cria da base leonina, saiu do banco para abrir o placar aos 41 em jogada iniciada na bola parada. O Ceará empatou minutos depois. Mesmo assim, o treinador do Leão vê crescimento no time e reforça desejo pelo título estadual.

"Vi de maneira muito positiva uma evolução. Em relação ao gol no final, isso se chama futebol. No jogo passado fizemos no final, nesse jogo sofremos no final. Cada jogo é uma história. Isso não muda nada. A gente vai se preparar para a próxima decisão. Começa hoje, mas não termina hoje. Mas passa por esse jogo. Passamos bem", afirmou o treinador.

"Na minha avaliação, tivemos pelo menos quatro oportunidades claras. Lembro de uma defesa do Brenno no segundo tempo, a bola do jogo no primeiro tempo com o Luiz Fenrando, cabeçada do Brítez com boa defesa adversária... São pontos muito positivos, uma energia boa como se pede para um clássico. A gente tava muito focado e muito empenhado para conquistar esse título para nós e para o nosso torcedor", completou.

O próximo duelo entre Fortaleza e Ceará será no domingo (8), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. Será o segundo jogo da final do estadual, que definirá o campeão de 2026.