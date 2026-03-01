Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 29 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (29)
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 8h15 | PEC Zwolle x Ajax | Disney+
- 10h30 | Twente x Feyenoord | Disney+
- 12h45 | Utrecht x AZ Alkmaar | Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h | Torino x Lazio | Disney+
- 16h45 | Roma x Juventus | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Stuttgart x Wolfsburg | Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
- 13h30 | Eintracht Frankfurt x Freiburg | RedeTV! e OneFootball
- 15h30 | Hamburgo x RB Leipzig | CazéTV e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Elche x Espanyol | Disney+
- 12h15 | Valencia x Osasuna | ESPN 2 e Disney+
- 14h30 | Betis x Sevilla | Xsports e Disney+
- 17h | Girona x Celta de Vigo | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 11h | Paris FC x Nice | CazéTV
- 13h15 | Lille x Nantes | CazéTV
- 16h45 | Olympique de Marseille x Lyon | CazéTV
SHEBELIEVES CUP
- 16h | Canadá (F) x Colômbia (F) | Disney+
- 19h | Estados Unidos (F) x Argentina (F) | ESPN 3 e Disney+
CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)
CAMPEONATO PARAENSE (FINAL)
17h | Remo x Paysandu | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
CAMPEONATO BAIANO (SEMIFINAL)
- 17h | Vitória x Jacuipense | TVE Bahia e TV Vitória
CAMPEONATO GOIANO (SEMIFINAL)
- 17h | Vila Nova x Atlético-GO | TV Brasil Central
CAMPEONATO MINEIRO (SEMIFINAL – TROFÉU INCONFIDÊNCIA)
- 17h | North Esporte Clube x Uberlândia | SportyNet
CAMPEONATO PORTUGUÊS
CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)
- 18h | Grêmio x Internacional | Globo e Premiere
CAMPEONATO CATARINENSE (FINAL)
- 18h | Barra x Chapecoense | Globo, N Sports, Metrópoles Esportes e SportyNet
CAMPEONATO CEARENSE (FINAL)
- 18h | Fortaleza x Ceará | Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte Clube
CAMPEONATO PERNAMBUCANO (FINAL)
- 18h | Sport x Náutico | Globo e Canal GOAT
CAMPEONATO CARIOCA (SEMIFINAL)
- 18h | Fluminense x Vasco | Globo, ge tv, Sportv e Premiere
CAMPEONATO MINEIRO (SEMIFINAL)
- 18h | América-MG x Atlético-MG | Globo, ge tv e Premiere
CAMPEONATO PARAIBANO (SEMIFINAL)
- 18h | Serra Branca x Botafogo-PB | Globo e Canal GOAT
CAMPEONATO PAULISTA (SEMIFINAL)
- 20h30 | Palmeiras x São Paulo | Record, CazéTV, TNT e HBO Max
MLS
- 16h30 | Austin FC x DC United | Apple TV
- 18h30 | Philadelphia Union x New York City FC | Apple TV
- 21h | Orlando City x Inter Miami | Apple TV
- 23h15 | San Diego FC x St. Louis City | Apple TV
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h | Newell's Old Boys x Rosario Central | ESPN 3 e Disney+
- 19h15 | Instituto x Unión de Santa Fe | Disney+
- 21h30 | Defensa y Justicia x Lanús | Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
- 9h45 | Liverpool Montevideo x Cerro Largo | Disney+
- 19h30 | Nacional x Peñarol | Disney+
