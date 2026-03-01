Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 29 de fevereiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela semifinal do Campeonato Paulista de 2026
Foto: Cesar Greco / Palmeiras

agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (29) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (29)

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 8h15 | PEC Zwolle x Ajax | Disney+
  • 10h30 | Twente x Feyenoord | Disney+
  • 12h45 | Utrecht x AZ Alkmaar | Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 8h30 | Cremonese x Milan | Xsports e Disney+
  • 14h | Torino x Lazio | Disney+
  • 16h45 | Roma x Juventus | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 11h | Manchester United x Crystal Palace | ESPN e Disney+
  • 13h30 | Arsenal x Chelsea | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | Stuttgart x Wolfsburg | Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 13h30 | Eintracht Frankfurt x Freiburg | RedeTV! e OneFootball
  • 15h30 | Hamburgo x RB Leipzig | CazéTV e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Elche x Espanyol | Disney+
  • 12h15 | Valencia x Osasuna | ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 | Betis x Sevilla | Xsports e Disney+
  • 17h | Girona x Celta de Vigo | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 11h | Manchester United x Crystal Palace | ESPN e Disney+
  • 11h | Brighton x Nottingham Forest | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h | Fulham x Tottenham | Disney+
  • 13h30 | Arsenal x Chelsea | ESPN e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 11h | Paris FC x Nice | CazéTV
  • 13h15 | Lille x Nantes | CazéTV
  • 16h45 | Olympique de Marseille x Lyon | CazéTV

SHEBELIEVES CUP

  • 16h | Canadá (F) x Colômbia (F) | Disney+
  • 19h | Estados Unidos (F) x Argentina (F) | ESPN 3 e Disney+

CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)

  • 18h | Grêmio x Internacional | Globo e Premiere

CAMPEONATO PARAENSE (FINAL)

17h | Remo x Paysandu | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)

CAMPEONATO BAIANO (SEMIFINAL)

  • 17h | Vitória x Jacuipense | TVE Bahia e TV Vitória

CAMPEONATO GOIANO (SEMIFINAL)

  • 17h | Vila Nova x Atlético-GO | TV Brasil Central

CAMPEONATO MINEIRO (SEMIFINAL – TROFÉU INCONFIDÊNCIA)

  • 17h | North Esporte Clube x Uberlândia | SportyNet

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h30 | Rio Ave x Famalicão | Xsports e Disney+

CAMPEONATO GAÚCHO (FINAL)

  • 18h | Grêmio x Internacional | Globo e Premiere

CAMPEONATO CATARINENSE (FINAL)

  • 18h | Barra x Chapecoense | Globo, N Sports, Metrópoles Esportes e SportyNet

CAMPEONATO CEARENSE (FINAL)

  • 18h | Fortaleza x Ceará | Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte Clube

CAMPEONATO PERNAMBUCANO (FINAL)

  • 18h | Sport x Náutico | Globo e Canal GOAT

CAMPEONATO CARIOCA (SEMIFINAL)

  • 18h | Fluminense x Vasco | Globo, ge tv, Sportv e Premiere

CAMPEONATO MINEIRO (SEMIFINAL)

  • 18h | América-MG x Atlético-MG | Globo, ge tv e Premiere

CAMPEONATO PARAIBANO (SEMIFINAL)

  • 18h | Serra Branca x Botafogo-PB | Globo e Canal GOAT

CAMPEONATO PAULISTA (SEMIFINAL)

  • 20h30 | Palmeiras x São Paulo | Record, CazéTV, TNT e HBO Max

MLS

  • 16h30 | Austin FC x DC United | Apple TV
  • 18h30 | Philadelphia Union x New York City FC | Apple TV
  • 21h | Orlando City x Inter Miami | Apple TV
  • 23h15 | San Diego FC x St. Louis City | Apple TV

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 17h | Newell's Old Boys x Rosario Central | ESPN 3 e Disney+
  • 19h15 | Instituto x Unión de Santa Fe | Disney+
  • 21h30 | Defensa y Justicia x Lanús | Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 9h45 | Liverpool Montevideo x Cerro Largo | Disney+
  • 19h30 | Nacional x Peñarol | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h30 | Rio Ave x Famalicão | Xsports e Disney+
Assuntos Relacionados
Atletas de Palmeiras e São Paulo disputam bola

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 29 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
Juan Alano e Brítez disputam bola no clássico-rei

Jogada

Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela primeira final do Campeonato Cearense

Fernanda Alves e Samuel Conrado 01 de Março de 2026
Lucca Prior e Lucas Crispim, respectivamente

Jogada

Prior ou Crispim: quem deve ser o titular no Clássico-Rei?

O Diário do Nordeste separou os dados de cada um até aqui

Fernanda Alves 28 de Fevereiro de 2026

Jogada

Novorizontino x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista

Redação 28 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Quando o Ceará perdeu pela última vez no Cearense? Já são mais de 1000 dias

Equipe volta a entrar em campo neste domingo, para o segundo Clássico-Rei do ano

Crisneive Silveira 28 de Fevereiro de 2026
Carpini e Mozart

Jogada

Carpini e Mozart: comandantes na primeira final do Cearense da carreira

O Diário do Nordeste separou informações da trajetória dos treinadores até chegar a decisão

Fernanda Alves e Samuel Conrado 28 de Fevereiro de 2026