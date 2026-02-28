Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos

Morreu na manhã deste sábado (28), no Rio de Janeiro, aos 78 anos, o ator e diretor Dennis Carvalho. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Deixa três filhos, Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.

A morte de Dennis Carvalho foi confirmada pelo hospital. "O Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informa, por meio de nota.

Carvalho dirigiu 36 novelas ao longo da carreira. Como ator, foram 28.