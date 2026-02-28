Diário do Nordeste
Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos

Ele atuou em 28 produções e dirigiu outras 36 obras na televisão

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:14)
Legenda: Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), no Rio de Janeiro
Morreu na manhã deste sábado (28), no Rio de Janeiro, aos 78 anos, o ator e diretor  Dennis Carvalho. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Deixa três filhos, Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.

A morte de Dennis Carvalho foi confirmada pelo hospital. "O Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informa, por meio de nota.

Carvalho dirigiu 36 novelas ao longo da carreira. Como ator, foram 28.

Na imagem, fotografia de plano médio de dois homens sorridentes, Gilberto Braga e Dennis Carvalho, posando abraçados contra um fundo preto. À esquerda, Gilberto é careca, usa óculos de grau discretos e uma camisa preta de manga longa. À direita, Dennis tem cabelos grisalhos e veste uma camisa social preta de botões. A iluminação é suave, destacando o rosto de ambos.
Dennis Carvalho e Gilberto Braga selaram parceria que revolucionou a novela brasileira

O diretor, que morreu aos 78 anos neste sábado (28), era companheiro de trabalho de Braga desde 1978.

Diego Barbosa
Há 8 minutos
