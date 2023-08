Miguel Falabella homenageia Aracy Balabanian, colega em 'Sai de Baixo': 'te amo para sempre'

O dramaturgo Miguel Falabella homenageou a eterna parceira de cena Aracy Balabanian, de 83 anos, que teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira (7). Em um texto publicado no Instagram, ele se despediu da atriz.

"E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado", começou ele.

Miguel e Aracy contracenaram juntos no humorístico "Sai de Baixo" entre os anos de 1996 e 2002. A atriz interpretou a personagem Cassandra.

"Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas", continuou Falabella.

Ainda no texto, o ator agradeceu pelos trabalhos em conjunto e jurou amor eterno à artista.

"Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!", finalizou ele.

Cenas

Confira algumas cenas de Miguel Falabella e Aracy Balabanian em "Sai de Baixo".

Morte de Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian morreu, aos 83 anos, na manhã desta segunda. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Aracy era filha de imigrantes da Armênia. Ela e os sete irmãos nasceram no Brasil. Ainda na primeira infância se apaixonou pelo teatro. Aos 15 anos, se mudou para São Paulo com a família e começou a tentar a carreira de atriz.

Legenda: Aracy em cena com Sérgio Malheiros em 'Da Cor do Pecado' ' Foto: Reprodução/YouTube

Na TV Globo, a Aracy estreou em 1972, na novela "Primeiro Amor". O último trabalho da intérprete na TV foi no especial de fim de ano Globo "Juntos a Magia Acontece", exibido em dezembro de 2019, como a personagem Dona Rosa.