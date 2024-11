Mostra Unifor de Cinema destaca produção de mulheres e debates sobre feminismos no audiovisual

Com seleção de mais de 50% de curtas-metragens de realizadoras, a 14ª Mostra Unifor de Cinema acontece de 20 a 22 de novembro destacando as conquistas e as demandas da participação de mulheres no audiovisual. As exibições são gratuitas e ocorrem no Cinema do Dragão.

O tema da MUC nesta edição é “Feminismos no Cinema”. Foram selecionados no total 16 curtas-metragens produzidos no escopo do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza, sendo 11 de diretoras. A curadoria é assinada pelas professoras Danielle Maia e Natália Maia e pelo professor Max Eluard.

Além do recorte de gênero evidenciado na seleção, sete dos 16 filmes selecionados foram produzidos no Cine Experiência Lab, laboratório imersivo de desenvolvimento de projetos ficcionais ligado ao curso da instituição.

Na avaliação da professora Bete Jaguaribe, coordenadora do curso, a experiência de formação a realização da MUC reforça o papel central da formação no cenário do audiovisual no Ceará e no Brasil. “Um momento de troca e, muito especialmente, de reflexão e de pertencimento ao campo do audiovisual. A MUC funciona como uma espécie de lançamento de novas estéticas num momento de potência do audiovisual no Estado”, elabora.

“Temos um grupo de professores de grande qualidade conceitual e de forte presença no mercado, o que contribui imensamente com a potência do projeto pedagógico do curso”, inicia a coordenadora.

Legenda: Imagem do curta "Rose e Maria" (2024), de Magi do Carmo Foto: Divulgação

Na atual edição, evidencia a coordenadora, a reflexão se centra no debate sobre a participação de mulheres no audiovisual. “A ideia é discutir e pensarmos em práticas mais igualitárias de realização audiovisual”, afirma a professora.

“Há um entendimento que essa é uma tarefa coletiva, que deve envolver toda a população, numa perspectiva, inclusive, da diversidade. Nós trabalhamos o plural do feminismo, exatamente porque entendemos que há vários feminismos, considerando os atravessamentos de todas as ordens: racial, étnico, social” Bete Jaguaribe coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor

Legenda: Imagem do curta "Anésias" (2024), de Nicole Nasser Foto: Divulgação

A participação majoritária de filmes realizados por alunas, mas também o protagonismo feminino de outras formas estão em foco na seleção deste ano da mostra.

“Esse debate envolve a produção de imagens, a ocupação de funções de todas as ordens no ambiente do set, além da luta mais específica contra os assédios morais e sexuais de que são vítimas. No final, é a luta por liberdade de se fazer existir, num contexto tão machista quanto é o campo audiovisual”, define Bete.

Confira a programação por dia:

Quarta, 20 de novembro

Rose e Maria (2024), de Magi do Carmo

Ninguém pode te culpar (2024), de Valmir Facundo Neto

Movimentos de uma Língua (2024), de Luana Braga

Vanessa: uma carta de amor (2024), de Thiago Neres

Festa de Arromba (2024), de MLaura

Lóri (2024), de Célia Belchior

Quinta, 21 de novembro

Fogo de conselho (2023), de LP Arruda

Fortaleza de Vampiros (2024), de Sabrina Passos

UNIQUE (2024), de F. Oliveira & Thiago Neres

Reencantância (2024), de Bruno Lobo La Loba

Ponto Cruz (2024), de Douglas Nobre

Sexta, 22 de Novembro

Tamarindo seco (2024), de Dinorá Melo

Deságue (2024), de Lua Rachel

Quebramar (2024), de Carol Honor, Lucas Ranyere

Anésias (2024), de Nicole Nasser

Do Lado de Dentro (2024), de Marina Hilbert

14ª Mostra Unifor de Cinema