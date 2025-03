Último episódio da segunda temporada do anime Solo Leveling é lançado neste sábado (29); veja detalhes

O último episódio da segunda temporada do anime Solo Leveling foi disponibilizado na tarde deste sábado (29). A série é veiculada através da plataforma Crunchyroll e é considerada a principal sensação da rede.

Conforme informações do portal Omelete, diversos estabelecimentos do Brasil estão organizando transmissões do último episódio do anime. A produção é uma adaptação da webnovel Chugong, da Coreia do Sul.

Na história, Jin-woo é o principal personagem. Há mais de dez anos, apareceu um portal que conectava o mundo real a outra dimensão, que fazia com que as pessoas despertassem poderes, sendo chamados de caçadores. O protagonista da trama é considerado um caçador de baixo nível, considerado o mais fraco de toda a humanidade. A partir de eventos, ele vai podendo evoluir na escala.

Há exato um ano, acabava a primeira temporada de Solo Leveling, e a segunda foi confirmada logo na sequência. Ambas as temporadas estão disponíveis na Crunchyroll.