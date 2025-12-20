Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Legenda: Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Foto: Reprodução.

Com o anúncio do falecimento do cantor Lindomar Castilho, que partiu neste sábado (20), aos 85 anos, um fato trágico que envolve o artista, ocorrido na década de 80, voltou ao debate público.

Famoso pelo grande sucesso obtido como representante da música brega nos anos 70, Castilho também entrou para a história do País por ter cometido um crime brutal: assassinar a ex-esposa, a cantora Eliane de Grammont.

O crime aconteceu na madrugada de 30 de março de 1981, na boate Belle Époque, em São Paulo (SP). Quando Castilho adentrou o lugar, Eliane estava no palco, cantando, ao lado do músico Carlos Randall, que tocava violão.

O show fazia parte de um movimento de retomada da carreira artística após o fim do casamento com Castilho. Segundo o jornal O Globo, Eliane havia parado de cantar justamente por insistência do marido, que era descrito como um homem ciumento e agressivo.

Ao se deparar com a ex-esposa no palco, Lindomar disparou diversos tiros contra ela, que foi atingida no peito. Carlos Randall, que seria um desafeto de Castilho justamente por um ciúme deseanfreado, também foi baleado, mas conseguiu reagir e, com a ajuda do dono da boate, conteve Lindomar até a chegada da polícia.

Eliane ainda chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Ela tinha 26 anos. A única filha da artista com Lindomar, Lili de Grammont, tinha um ano e oito meses.

Veja também

teaser image
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

teaser image
Segurança

‘Até que a morte os separe’: em 80% dos feminicídios o autor é o companheiro ou ex da vítima

Repercussão e prisão

Manifestantes exigem justiça no caso Eliane de Grammont.
Legenda: Manifestantes exigem justiça no caso Eliane de Grammont.
Foto: Reprodução.

A brutalidade do crime cometido por Lindomar Castilho impulsionou uma série de protestos por todo o País. Na época, o movimento organizado de mulheres intensificava uma agenda de combate à violência contra a mulher, motivado pelo aumento nos índices de feminicídios, incluindo casos de grande repercussão midiática, como o assassinato da socialite Ângela Diniz.

O período ficou conhecido principalmente pelo slogan "Quem Ama Não Mata", que se perpetuou como uma mensagem importante no combate ao feminicídio, crime que é majoritariamente efetuado por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

Durante o período, uma das vozes mais fortes desse foi a da jornalista Helena de Grammont, irmã de Eliane, que por anos se dedicou à busca por justiça no caso. Na época, ela organizou passeatas e se tornou uma das lideranças do movimento organizado de mulheres.

A pressão popular de ativistas feministas é considerada um dos principais fatores para Lindomar respondesse pelo crime em regime fechado, já que, após ser preso em flagrante, ele foi liberado e aguardou o julgamento em liberdade.

Em agosto de 1984, Castilho foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão. Ele cumpriu sete anos em regime fechado e cinco no semi-aberto, finalizando a pena em 1996.

Ao sair da prisão, Lindomar ainda ensaiou um retorno à música, com o lançamento de um álbum ao vivo em 2000, mas logo desapareceu da mídia e se tornou recluso.

"Ao tirar a vida da minha mãe, morreu em vida", declarou filha

Ao anunciar a morte do pai nas redes sociais, a professora de dança Lili de Grammont compartilhou uma forte declaração sobre a relação que mantinha com Lindomar Castilho. 

"Hoje um ciclo se encerra… As palavras não são suficientes para explicar o que estou sentindo! Só sinto uma humanidade imensa, sinto o tanto que estamos nesta terra para evoluir. Sinto o poder das coisas que verdadeiramente importam", iniciou a coreógrafa.

"Meu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito, ele é só mais um ser humano que se desviou com sua vaidade e narcisismo. E ao tirar a vida da minha mãe também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira", seguiu.

No comunicado, Lili destacou que se despediu do pai com a consciência de que sua parte foi feita "com dor sim, mas com todo o amor que aprendi a sentir e expressar nesta vida".

"Se eu perdoei? Essa resposta não é simples como um sim ou não, ela envolve tudo e todas as camadas das dores e delícias de ser, um ser complexo e em evolução. Diante de tudo isso, desejo que a alma dele se cure, que sua masculinidade tóxica tenha sido transformada", completou.

Assuntos Relacionados
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Verso

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Redação
Há 1 hora
Após se aposentar, cantor participou do documentário 'Vou Rifar Meu Coração' (2011), sobre a música brega brasileira.
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

Além do sucesso na música brega nos anos 70, Castilho se tornou nacionalmente conhecido por assassinar brutalmente a ex-esposa, Eliane de Grammont, em 1981.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
20 de Dezembro de 2025
Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?
Silvero Pereira

Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?

É revoltante que em 2025, ainda que amparados pela legislação, soframos com a homofobia de sempre.

Silvero Pereira
19 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas, em camisa azul clara, assina um documento em um pódio durante cerimônia, cercado por um grupo diverso de pessoas em um salão com painéis de madeira e brasão oficial.
Verso

Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

Oficialização ocorreu nesta sexta (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de divulgação do filme O Agente Secreto.
Verso

Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

Longa foi eleito no Austin Film Critics Awards 2025.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Walter Benjamin, para matéria sobre literatura.
Verso

Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise

Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.

Beatriz Rabelo
18 de Dezembro de 2025
Foto estilo selfie que mostra uma mulher mais velha à esquerda e duas mulheres mais novas ao lado dela; acima, um senhor.
Mila Costa

Minha nova maternidade

Viramos pais dos nossos pais. Eles não me pediram nada, mas me ensinaram a ficar.

Mila Costa
18 de Dezembro de 2025
Verso

Confira roteiro de festas para curtir após a ceia de Natal em Fortaleza

Opções contam com apresentações de pop, música eletrônica e forró.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem do empresário Igor Queiroz Barroso recebendo o prêmio Troféu Mansueto Barbosa.
Verso

Igor Queiroz Barroso recebe Troféu Mansueto Barbosa

Entrega foi realizada durante a 5ª edição da Cantata da Esperança.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Três homens com expressões sérias, incluindo um com bigode e camisa azul, outro de óculos escuros e terno xadrez, e um de camisa polo laranja, próximos a um orelhão (telefone público) amarelo. A cena remete a um drama histórico ou série.
Verso

Veja onde assistir aos filmes brasileiros listados na shortlist do Oscar

Quatro produções do Brasil estão na corrida para uma indicação na maior premiação de cinema do mundo.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Fachada do Snake Bar.
Verso

Snake Bar, no Benfica, anuncia ‘vaquinha’ solidária para evitar fechamento

Inaugurado há cinco anos, o bar se tornou um dos principais espaços de rock da Capital.

Ana Beatriz Caldas
17 de Dezembro de 2025
Cantata da Esperança 2025, espetáculo da casa de vovó dedé.
Verso

Cantata da Esperança 2025 da Casa de Vovó Dedé é realizado nesta quarta (17)

Evento marcou ainda a entrega do Troféu Mansueto Barbosa.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Esta é uma fotografia noturna e muito colorida de uma casa intensamente decorada para o Natal. O tema principal é de iluminação exuberante e grandes infláveis temáticos. No centro da cena, a fachada da casa é coberta por milhares de luzes piscantes de cores variadas (vermelho, verde, azul, amarelo), com destaque para luzes azuis e brancas penduradas que simulam gelo ou chuva de estrelas. Há várias silhuetas de cervos no telhado, também iluminadas. Em frente à casa, há uma grande coleção de bonecos infláveis de Natal e personagens de desenhos animados que preenchem o primeiro plano. Eles estão dispostos sobre o que parece ser um tapete branco que simula neve.
Verso

Casal investe em decoração natalina e faz nevar em casa na Maraponga

Com perfil nas redes sociais, Casa 26 impressiona com ostensiva decoração de Natal.

Ana Alice Freire*
17 de Dezembro de 2025
Cerimônia oficial com três pessoas ao lado de um púlpito, incluindo uma figura usando faixa nas cores verde, amarela e azul, em ambiente institucional.
Verso

Além de 'Agente Secreto', Brasil emplaca documentários e curta na shortlist do Oscar 2026

Lista ainda tem o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso, que concorre por uma produção não-brasileira.

Matheus Facundo
16 de Dezembro de 2025
Combinação mostra cenas dos filmes Central do Brasil, Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui, produções brasileiras indicadas ao Oscar ao longo da história.
Verso

Oscar 2026: veja quais filmes brasileiros já foram indicados até hoje 

O Brasil, até o momento, foi premiado apenas uma vez.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Homem encostado em carro amarelo antigo em cenário rural com céu azul e canavial ao fundo. Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' entra na shortlist do Oscar 2026; veja lista

Escolhas não são as indicações oficiais, mas servem para reduzir a lista de inscritos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Na imagem, foto noturna de um edifício antigo e clássico, iluminado com decorações de Natal brilhantes. As luzes de LED brancas e vermelhas formam desenhos de árvores de Natal, estrelas e sinos ao redor das janelas e varandas. O edifício tem vários andares e sacadas com pessoas observando as decorações. Uma grande estrutura decorativa em forma de arco ou ponte, também coberta por luzes, se estende para a direita, e uma árvore com luzes cintilantes fica à esquerda. A cena está escura ao redor, destacando a iluminação festiva do prédio.
Verso

Cinco motivos para conferir o Ceará Natal de Luz

Evento acontece até 23 de dezembro de 2025

Montagem de fotos com uma estatueta do Oscar de um lado e do ator Wagner Moura do outro vestindo uma camisa azul e olhando para o lado, com imagem do filme O Agente Secreto.
Verso

Entenda o que é a shortlist do Oscar, 'peneira' de indicados da Academia para 2026

Relação de possíveis indicados deve ser divulgada nesta terça (16).

Mylena Gadelha
16 de Dezembro de 2025