Festa infantil afetiva: dicas para evento com olhos e coração de criança

Há festas infantis que passam e há aquelas que ficam. Ficam na memória das crianças, no álbum do celular, no cheiro do bolo misturado com grama, no som das risadas ecoando no ambiente.

Fazer uma festa infantil afetiva não é sobre excesso, mas sim sobre intenção. Costumo dizer que é quase um checklist invisível, desses que a gente sente mais do que risca.

Papelaria personalizada

Começa pela papelaria, esse detalhe que costura tudo. Quando ela é pensada com carinho, conta uma história antes mesmo da festa começar. No aniversário do meu filho, escolhi o Homem-Aranha, mas não aquele óbvio, vibrante e barulhento.

Fomos para uma versão aquarelada, com cores mais suaves, quase como se o herói tivesse sido pintado à mão em um caderno de infância.

Legenda: Optamos uma versão aquarelada do Homem-Aranha, com cores mais suaves. Foto: Cristian Albuquerque.

O resultado foi algo mais lúdico, delicado e imerso no universo da criança, diferente de apenas propagar o consumo automático daquele herói.

Mesas baixas

Depois vêm as mesinhas baixas, do tamanho deles. Porque a criança gosta de se sentir pertencente, não apenas convidada.

Legenda: Criança gosta de se sentir pertencente, não apenas convidada. Foto: Cristian Albuquerque.

Quando tudo está na altura dos olhos, das mãos e das descobertas, a festa deixa de ser um evento para adultos com crianças circulando e, passa a ser, de fato, uma festa infantil.

Esse detalhe é, talvez, o mais importante: um momento planejado para ser visto e sentido com o olhar e coração de uma criança.

Festa e rotina

O horário também importa. Festa boa para criança respeita o ritmo da infância: nem tarde demais, nem longa demais.

Festa diurna, com sol, com tempo de brincar sem pressa, com final antes do cansaço virar choro, o afeto também mora na individualidade: criança tem hora de soneca e uma rotina toda ajustada.

Legenda: Afeto também mora na individualidade. Foto: Cristian Albuquerque.

É muito importante realizar esse dia todo alinhado ao seu jeito de viver.

Praticidade no menu

E a comida? Pensada para elas. Simples, colorida, fácil de segurar. Menos gourmet para fotos, mais comida que desaparece da mesa porque foi devorada com gosto.

Legenda: Lembre-se que festa infantil não é vitrine, mas sim experiência. Foto: Cristian Albuquerque.

Lembre-se que festa infantil não é vitrine, mas sim experiência. Coloquei os lanchinhos dentro de caixas na própria mesa das crianças para que tivessem autonomia para saborear e ser feliz. Foi um sucesso!

Brincar é prioridade

Outro ponto essencial: o espaço para brincar. Brinquedos, parquinho, grama, escorrega, espaço livre. Criança não nasceu para ficar sentada esperando parabéns.

Legenda: Criança não nasceu para ficar sentada esperando parabéns. Foto: Cristian Albuquerque.

Ela precisa correr, cair, levantar e imaginar. O brincar não é um detalhe da festa, viu? Ele é o centro. Criança faz barulho e, em festa infantil, esse ruído tem som de vida.

Tendência

E, para quem está buscando inspiração, alguns temas que são tendência e funcionam lindamente nesse conceito mais afetivo.

Para as meninas: jardim encantado, bailarina aquarelada, fadas, borboletas e natureza. E para os meninos, super-heróis em versão aquarela, safari suave (tons terrosos e animais fofos) ou astronauta.

Legenda: No fim, a festa perfeita não é a mais cara, nem a mais elaborada, mas sim aquela onde a criança é vista. Foto: Cristian Albuquerque.

No fim, a festa perfeita não é a mais cara, nem a mais elaborada, mas sim aquela onde a criança é vista. Todos os detalhes conversam entre si e o amor aparece nos cantinhos.

Quando tudo acaba, sobra aquilo que realmente importa: a sensação de que aquele dia foi feito para ser lembrado com o coração.

Legenda: No dia, foque no olhar do seu filho atravessando o seu, abrace, sinta e celebre. Foto: Cristian Albuquerque.

No dia, foque no olhar do seu filho atravessando o seu, abrace, sinta e celebre. Contrate alguém para registrar tudo para você com fotos e vídeos que vão eternizar esse momento, para que você largue o celular e esteja presente de corpo e alma.

Nada mais precioso do que celebrar a vida de um filho!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora