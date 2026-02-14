É Ouro! Brasil conquista 1ª medalha na história das Olimpíadas de Inverno com Lucas Pinheiro

História foi feita na manhã deste sábado! Em um ambiente distante do calor do carnaval, o Brasil acaba de conquistar a sua primeira medalha de ouro na história das Olimpíadas de Inverno. O responsável por essa conquista é Lucas Pinheiro Braathen, no esqui alpino. Com isso, o Brasil se torna a primeira nação latino-americano e o segundo do hemisfério-sul a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno.

Filho de mãe brasileira e nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é especialista nas provas de esqui alpino, nas modalidades slalom e slalom gigante, categorias onde o objetivo é completar o percurso enquanto passa por conjuntos de bandeiras no menor tempo possível.

Cada competidor desce o percurso duas vezes, com o resultado final sendo a soma do tempo de cada uma das descidas. O brasileiro começou liderando com o melhor tempo da primeira descida, em 1min13s92. Sua segunda descida teve o tempo de 1min11s08, totalizando 2min25s, apenas 58 centésimos à frente do segundo colocado, o suíço Marco Odermatt, que ficou com a prata.

