Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

É Ouro! Brasil conquista 1ª medalha na história das Olimpíadas de Inverno com Lucas Pinheiro

Filho de mãe brasileira e nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é especialista em Esqui Alpino, modalidade slalom gigante

Escrito por
Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
(Atualizado às 11:53)
Jogada
Legenda: Lucas Pinheiro conquista 1ª medalha de ouro para o Brasil nos Jogos de Inverno
Foto: Reprodução / Rede Globo

História foi feita na manhã deste sábado! Em um ambiente distante do calor do carnaval, o Brasil acaba de conquistar a sua primeira medalha de ouro na história das Olimpíadas de Inverno. O responsável por essa conquista é Lucas Pinheiro Braathen, no esqui alpino. Com isso, o Brasil se torna a primeira nação latino-americano e o segundo do hemisfério-sul a conquistar uma medalha nas Olimpíadas de Inverno. 

Filho de mãe brasileira e nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é especialista nas provas de esqui alpino, nas modalidades slalom e slalom gigante, categorias onde o objetivo é completar o percurso enquanto passa por conjuntos de bandeiras no menor tempo possível.

Cada competidor desce o percurso duas vezes, com o resultado final sendo a soma do tempo de cada uma das descidas. O brasileiro começou liderando com o melhor tempo da primeira descida, em 1min13s92. Sua segunda descida teve o tempo de 1min11s08, totalizando 2min25s, apenas 58 centésimos à frente do segundo colocado, o suíço Marco Odermatt, que ficou com a prata.

Veja como foi a prova de Lucas Pinheiro

Assuntos Relacionados
Lucas Pinheiro exibe medalha de ouro

Jogada

É Ouro! Brasil conquista 1ª medalha na história das Olimpíadas de Inverno com Lucas Pinheiro

Filho de mãe brasileira e nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é especialista em Esqui Alpino, modalidade slalom gigante

Bruno Quintino Há 31 minutos
jogadores

Jogada

Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se reencontram no Cearense para disputar uma vaga na final do Manjadinho

Fernanda Alves e Vladimir Marques 14 de Fevereiro de 2026

Jogada

Rafael Ramos projeta confronto com o Floresta e a importância de sair em vantagem na semifinal

Lateral-direito deve ser titular no confronto deste domingo pelo jogo de ida da semifinal

Vladimir Marques 13 de Fevereiro de 2026
Foto de Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2026

Jogada

Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números

Times voltam a campo neste fim de semana

Ian Laurindo* 13 de Fevereiro de 2026
jogadoras

Jogada

Ceará vence o Londrina e encerra 1ª fase da Superliga B em 5º lugar

Equipe já havia garantido vaga nos playoffs da competição

Redação 13 de Fevereiro de 2026

Jogada

Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

Carcará engatou quarta vitória seguida por 3 a 0 na competição

Redação 13 de Fevereiro de 2026