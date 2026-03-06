Ceará x Fortaleza: mais de 42 mil confirmados para a final do Campeonato Cearense

Mais de 42 mil pessoas já confirmaram presença no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense. O Ceará, mandante do jogo da volta, divulgou a nova parcial na tarde desta sexta-feira (6). Alguns setores já estão esgotados.

Ao todo, 42.106 pessoas garantiram presença no duelo decisivo da final do estadual de 2026. Sâo 29.646 alvinegros e 12.460 tricolores. É possível adquirir bilhetes online e nas lojas físicas. Veja mais informações aqui.

No jogo de ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Ceará e Fortaleza entram em campo a partir das 18h (de Brasília). O segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 será na Arena Castelão.

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.