Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação

Alguns fortalezenses receberam na manhã desta sexta-feira (6) um “alerta extremo” nos celulares informando sobre um “simulado de evacuação” da Arena Castelão. A comunicação faz parte da Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas que o Ministério da Saúde promove em Fortaleza.

O texto do alerta emitido informa: “Defesa Civil: SIMULADO de evacuação. Saia imediatamente da Arena Castelão, mantenha a calma e siga as orientações da Defesa Civil. Esse é um exercício simulado”.

Por que o alerta da Defesa Civil tocou?

O treinamento está sendo realizado no estádio desde o início da manhã de hoje (6) e integra uma estratégia nacional de fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) em situações críticas, incluindo acidentes, desabamentos, incêndios e desastres naturais.

A iniciativa é promovida pela Força Nacional do SUS (FN-SUS). Em 2026, o Ceará é o segundo estado a receber a capacitação presencial, que promoveu ao longo da semana aulas teóricas, oficinas práticas e está sendo encerrada com o simulado realístico desta sexta-feira.

Cerca de 300 profissionais foram selecionados para o evento, que busca avaliar os protocolos de resposta a emergências com múltiplas vítimas

Susto e piadas marcam repercussão do alerta

Nas redes sociais, fortalezenses relataram o recebimento da mensagem. Apesar do destaque ao caráter simulado da comunicação, o alerta surpreendeu alguns usuários. Outros fizeram piadas com a situação.

alerta da defesa civil já fazendo simulado de evacuação do castelão pro clássico rei é? pic.twitter.com/fHpPAQP8LM — bia falcão meninos do tráfico (@magazzord) March 6, 2026

O susto que eu tomei com o alerta de simulado da defesa civil. Eu nem to próximo do castelão ahahahah. Macho, o susto do som altão. E pq tanto simulado defesa civil? Quando acontecer de vdd a gente nem vai crer. pic.twitter.com/KfmtQe7SNh — pacheco (@vtpca) March 6, 2026

eu a 10km do castelão

a defesa civil: pic.twitter.com/1GuuB2LUy0 — pri 🐋 (@prialmeida) March 6, 2026