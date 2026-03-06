Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação
Arena Castelão recebe evento de Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas promovido pelo Ministério da Saúde.
Alguns fortalezenses receberam na manhã desta sexta-feira (6) um “alerta extremo” nos celulares informando sobre um “simulado de evacuação” da Arena Castelão. A comunicação faz parte da Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas que o Ministério da Saúde promove em Fortaleza.
O texto do alerta emitido informa: “Defesa Civil: SIMULADO de evacuação. Saia imediatamente da Arena Castelão, mantenha a calma e siga as orientações da Defesa Civil. Esse é um exercício simulado”.
Por que o alerta da Defesa Civil tocou?
O treinamento está sendo realizado no estádio desde o início da manhã de hoje (6) e integra uma estratégia nacional de fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) em situações críticas, incluindo acidentes, desabamentos, incêndios e desastres naturais.
A iniciativa é promovida pela Força Nacional do SUS (FN-SUS). Em 2026, o Ceará é o segundo estado a receber a capacitação presencial, que promoveu ao longo da semana aulas teóricas, oficinas práticas e está sendo encerrada com o simulado realístico desta sexta-feira.
Cerca de 300 profissionais foram selecionados para o evento, que busca avaliar os protocolos de resposta a emergências com múltiplas vítimas
Susto e piadas marcam repercussão do alerta
Nas redes sociais, fortalezenses relataram o recebimento da mensagem. Apesar do destaque ao caráter simulado da comunicação, o alerta surpreendeu alguns usuários. Outros fizeram piadas com a situação.
alerta da defesa civil já fazendo simulado de evacuação do castelão pro clássico rei é? pic.twitter.com/fHpPAQP8LM— bia falcão meninos do tráfico (@magazzord) March 6, 2026
O susto que eu tomei com o alerta de simulado da defesa civil. Eu nem to próximo do castelão ahahahah. Macho, o susto do som altão. E pq tanto simulado defesa civil? Quando acontecer de vdd a gente nem vai crer. pic.twitter.com/KfmtQe7SNh— pacheco (@vtpca) March 6, 2026
eu a 10km do castelão— pri 🐋 (@prialmeida) March 6, 2026
a defesa civil: pic.twitter.com/1GuuB2LUy0
O que aconteceu no Castelão?— Princesa da Genóvia (@nickangelo) March 6, 2026
defesa civil quase faz eu perecer com esse aviso