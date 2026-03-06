Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação

Arena Castelão recebe evento de Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas promovido pelo Ministério da Saúde.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:30)
Ceará
Captura de tela de uma notificação de
Legenda: Comunicado de evacuação simulada faz parte de evento de treinamento promovido pelo Ministério da Saúde em Fortaleza.
Foto: Reprodução.

Alguns fortalezenses receberam na manhã desta sexta-feira (6) um “alerta extremo” nos celulares informando sobre um “simulado de evacuação” da Arena Castelão. A comunicação faz parte da Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas que o Ministério da Saúde promove em Fortaleza.

O texto do alerta emitido informa: “Defesa Civil: SIMULADO de evacuação. Saia imediatamente da Arena Castelão, mantenha a calma e siga as orientações da Defesa Civil. Esse é um exercício simulado”.

Por que o alerta da Defesa Civil tocou?

O treinamento está sendo realizado no estádio desde o início da manhã de hoje (6) e integra uma estratégia nacional de fortalecimento da capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) em situações críticas, incluindo acidentes, desabamentos, incêndios e desastres naturais.

Veja também

teaser image
Ceará

Casa alugada desaba e é interditada pela Defesa Civil em Fortaleza

teaser image
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

A iniciativa é promovida pela Força Nacional do SUS (FN-SUS). Em 2026, o Ceará é o segundo estado a receber a capacitação presencial, que promoveu ao longo da semana aulas teóricas, oficinas práticas e está sendo encerrada com o simulado realístico desta sexta-feira.

Cerca de 300 profissionais foram selecionados para o evento, que busca avaliar os protocolos de resposta a emergências com múltiplas vítimas

Susto e piadas marcam repercussão do alerta 

Nas redes sociais, fortalezenses relataram o recebimento da mensagem. Apesar do destaque ao caráter simulado da comunicação, o alerta surpreendeu alguns usuários. Outros fizeram piadas com a situação.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Captura de tela de uma notificação de
Ceará

Alerta de evacuação da Defesa Civil em Fortaleza faz parte de simulação

Arena Castelão recebe evento de Simulação para Resposta em Incidentes com Múltiplas Vítimas promovido pelo Ministério da Saúde.

Redação
Há 1 hora
Esta fotografia captura uma avenida movimentada em um dia nublado, com foco em uma ciclofaixa central de sentido duplo. A via para ciclistas é delimitada por linhas vermelhas no asfalto e separada dos carros por pequenos balizadores amarelos e brancos; nela, dois ciclistas pedalam em direções opostas. À esquerda, o tráfego flui com carros brancos e vermelhos e um ônibus urbano branco ao fundo. À direita, há uma fila de veículos estacionados ou em trânsito lento. No centro, um canteiro divisor estreito e elevado possui árvores jovens e postes de sinalização. Em primeiro plano, as listras brancas de uma faixa de pedestres cruzam a base da imagem, enquanto ao fundo observam-se prédios residenciais, semáforos e uma rede de fios elétricos que atravessa o céu cinzento.
Ceará

Balizadores de ciclofaixa da avenida Domingos Olímpio são retirados temporariamente

AMC afirma que equipamentos serão reinstalados ainda neste mês.

Ana Alice Freire*
Há 1 hora
Ceará

Ponto da moda lança "Tá barato, Tá no Ponto" com peças a partir de R$19,99

Campanha reúne ofertas e vantagens especiais para clientes do Ponto Card.

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Ceará

YESlaser realiza ação de autoestima feminina em Fortaleza

Ação surpreende mulheres no Centro em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Agência de Conteúdo DN
06 de Março de 2026
Professor escrevendo no quadro branco para alunos sentados em uma sala de aula.
Ceará

Professores da rede estadual do Ceará têm 4º maior salário inicial do NE; veja valores

A remuneração inclui gratificações recebidas por toda a categoria.

Theyse Viana
06 de Março de 2026
Na imagem, fotografia ao ar livre, em luz natural, mostrando três homens em um ambiente rural com vegetação tropical (bananeiras e palmeiras) ao fundo. Ao centro: Um homem negro jovem, sorridente, veste um jaleco branco de médico sobre uma camisa preta. Ele usa óculos de armação escura e carrega um estetoscópio no pescoço. Sob o braço esquerdo, segura um livro grande de capa preta intitulado
Ceará

Aluno do CE se torna 1º médico da família e homenageia parentes com ensaio fotográfico na zona rural

Natallos Casseano é natural de Milagres, município do Cariri.

Diego Barbosa
06 de Março de 2026
Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto
Ceará

Comunidades aderem nova trend e mostram o Ceará do alto

A tendência começou na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde moradores sobem até uma laje, atravessam um portão conhecido pelos locais como “Porta do Céu”

Nathália Paula Braga*
05 de Março de 2026
Criança em sessão de fisioterapia em sala com tatame azul e espelho. Uma profissional auxilia na postura enquanto outra interage com um brinquedo educativo. Ambas usam jaleco claro.
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

Fluxo inicial de pacientes se dará por meio da regulação e parcerias estratégicas.

Ana Beatriz Caldas e Clarice Nascimento
05 de Março de 2026
Fachada da escola Maria Angela, em Fortaleza, um bloco retangular branco com centro vazado e rampas vermelhas de acesso ao segundo andar. A unidade é cercada por grades e tem alunos sentados no chão do pátio.
Ceará

Alunas protestam contra assédios de professor e colegas em escola no CE: ‘As meninas sofrem’

Segundo estudantes, casos ocorrem há anos sem resolução.

Nicolas Paulino
05 de Março de 2026
Tartaruga-marinha considerada a 'maior do mundo' encalha e é resgatada em praia do CE
Ceará

Tartaruga-marinha considerada a 'maior do mundo' encalha e é resgatada em praia do CE

O último registro da tartaruga-de-couro no Estado teria sido 22 anos atrás, em 2004.

Luana Severo
05 de Março de 2026
Telhado desabou, além de paredes.
Ceará

Casa alugada desaba e é interditada pela Defesa Civil em Fortaleza

Após ocorrido, morador recebeu itens de apoio emergencial.

João Lima Neto
05 de Março de 2026
Ceará

Ceará tem 800 alunos superdotados matriculados em escolas de 108 cidades

As crianças e adolescentes considerados superdotados são público-alvo das políticas da Educação Especial.

Thatiany Nascimento
05 de Março de 2026
Imagem do Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, para matéria sobre 1ª ExpoCidades.
Ceará

Maracanaú sedia feira de cultura e negócios com shows de Elba Ramalho e Padre Fábio de Melo

A 1ª ExpoCidades será realizada entre os dias 18 e 24 de março.

Redação
04 de Março de 2026
Foto das mãos de um idoso para ilustrar matéria sobre dupla denunciada após morte em lar para idosos no Eusébio.
Ceará

Dupla é denunciada após morte em lar para idosos no Eusébio

Sócios-proprietários são acusados de negligência nos cuidados com a saúde do idoso acolhido na instituição.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Mulher jogadora de handebol segurando uma bola de handebol sobre a cabeça, vestindo uniforme preto, jogadora profissional de futebol feminino.
Ceará

Atleta cearense relata rotina em Israel em meio a conflitos com Irã: 'Assustada'

Elaine Gomes diz ter medo de sair de casa e precisa ficar em um abrigo.

Paulo Roberto Maciel*
04 de Março de 2026
Montagem com três fotos dentro de uma sala de atendimento veterinário de paredes brancas. Na primeira imagem, uma pessoa segura um cachorro branco com manchas bege sobre uma mesa metálica enquanto alguém ao lado parece preparar um procedimento. Na segunda imagem, o cachorro está sozinho, em pé sobre um tapete absorvente no canto da sala, olhando para a direção da câmera. Na terceira imagem, o cachorro está novamente sobre a mesa enquanto duas pessoas realizam cuidados ou procedimentos, com uma delas segurando a pata do animal.
Ceará

Cão arrastado pela água da chuva é salvo e adotado em Juazeiro do Norte

Chuva causou transtornos na cidade durante a terça (3), e imagens do animal emocionaram nas redes sociais.

Mylena Gadelha
04 de Março de 2026
Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza
Ceará

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que estava sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Nathália Paula Braga*
04 de Março de 2026
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Redação
04 de Março de 2026
Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Nicolas Paulino
04 de Março de 2026
Ceará

Com tradição no setor funerário, Afagu será homenageada nesta quinta (5) na Alece

A entidade já conta com 37 anos de atuação e presença em sete estados brasileiros.

Agência de Conteúdo DN
04 de Março de 2026