Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que era sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:07)
Ceará

A médica cearense Rebeca Dourado deu à luz a quarta filha em um parto emocionante, dentro do próprio carro, a poucas quadras do hospital, em Fortaleza. A mãe compartilhou o vídeo do nascimento de Teresa de Jesus nas redes sociais e a história rapidamente viralizou nos últimos dias. A publicação conta com mais de sete milhões de visualizações no Instagram. 

"No caminho, a bolsa estourou. No momento em que isso aconteceu, tive a certeza de que ela nasceria ali. Quando vi, Teresa de Jesus já estava nos meus braços", relata Rebeca. A menina completou cinco meses.

A médica lembra que, após o nascimento, o marido, Denis Bezerra de Araújo, não sabia como reagir e perguntou: “Nasceu? Como assim nasceu? O que eu faço?”. Especializada em ginecologia e obstetrícia, Rebeca conta que olhou para ele e disse: “Você vai dirigir e nos levar ao hospital. Vamos só desligar o ar-condicionado e pegar algum pano para enrolá-la.”

Teresa, então, foi enrolada em um pano de prato, que antes estava sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Mãe de Gabriel, de 10 anos, João, de 6, e Ester, de 3, ela relata que cada parto foi uma experiência diferente, entre cesáreas e partos naturais. “Nenhuma das quatro experiências foi traumática ou triste; muito pelo contrário. Cada parto foi especial à sua maneira. E cada nascimento foi único”.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará confirma 3 casos de gripe K, novo subtipo da Influenza A; veja sintomas

teaser image
Ceará

Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

teaser image
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Marido cardiopata sofreu AVC meses antes

No vídeo do nascimento, Denis comenta: “Seu pai é cardiopata e você ainda faz isso comigo?”. Rebeca disse que, cinco meses antes do nascimento de Teresa, o marido sofreu um AVC.

“Após o AVC, descobrimos que ele nasceu com um pequeno buraco no coração, uma cardiopatia chamada Comunicação Interatrial, também conhecida como CIA”, explicou. Segundo Rebeca, o pai fará uma cirurgia corretiva ainda neste semestre.

Apesar da descoberta, Rebeca manifesta que “nós somos realmente testemunhas de grandes milagres”.

Para a médica, o que mais a marcou nesta experiência de parto foi a simplicidade. “A gente projeta o melhor enxoval, os melhores panos para acolher o nosso filho, as melhores roupas de maternidade... e, na verdade, uma criança não precisa disso. Ela só precisa do que teve ali naquele momento: o pai, a mãe e as bênçãos de Deus”, finaliza a médica.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza
Ceará

Médica cearense dá à luz em carro a caminho do hospital e história viraliza

Teresa de Jesus nasceu e foi enrolada em um pano de prato, que era sendo usado como compressa morna para amenizar as dores das contrações.

Redação
Há 56 minutos
Ceará

Inmet renova aviso e todas as cidades do CE têm ‘perigo’ de chuvas intensas até sexta-feira (6)

Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Redação
Há 1 hora
Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis
Ceará

Mais três açudes sangram no Ceará; total em 2026 chega a seis

Reservatórios ficam em diferentes regiões do Estado.

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Ceará

Com tradição no setor funerário, Afagu será homenageada nesta quinta (5) na Alece

A entidade já conta com 37 anos de atuação e presença em sete estados brasileiros.

Agência de Conteúdo DN
04 de Março de 2026
Trânsito congestionado na cidade com filas de carros e transporte público, durante o pôr do sol, refletindo o movimento intenso do deslocamento urbano.
Ceará

Transportes são 3º maior emissor de gases do efeito estufa no CE; frota individual impulsiona alta

Estudo público aponta crescimento nas emissões e possíveis políticas para o futuro do setor.

Carol Melo
04 de Março de 2026
foto de fiscais da Agefis apreendendo carnes em açougue de Messejana.
Ceará

Meia tonelada de carne é apreendida em açougue interditado em Messejana

Mercado foi flagrado manipulando, armazenando e comercializando produtos de origem animal de forma irregular.

Redação
03 de Março de 2026
Estudante em creche de Caridade, no interior do Ceará.
Ceará

Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Prefeitura de Caridade anunciou a convocação de servidores temporários.

Redação
03 de Março de 2026
Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza
Ceará

Bebê de 11 meses é salvo após afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza

A vítima apresentava quadro compatível com afogamento de grau moderado a grave, com sonolência, choro intenso e baixa saturação de oxigênio.

Nathália Paula Braga*
03 de Março de 2026
Sintomas da gripe K são os mesmos da gripe comum.
Ceará

Ceará confirma 3 casos de gripe K, novo subtipo da Influenza A; veja sintomas

A doença não é transmitida por um vírus totalmente novo, mas uma evolução genética com alta taxa de transmissibilidade.

Ana Beatriz Caldas e Carol Melo
03 de Março de 2026
Enxurrada arrastou cachorro em via pública. No Centro, veículos tiveram dificuldade para circular por conta do alto volume da água.
Ceará

Chuva em Juazeiro do Norte (CE) arrasta cachorro e invade comércios

Outro ponto bastante afetado foi a Avenida Leão Sampaio, ligação com a cidade de Barbalha.

João Lima Neto
03 de Março de 2026
Motociclista e carros trafegando por rua urbana sob chuva forte, com asfalto molhado e respingos visíveis.
Ceará

CE tem novos avisos de ‘grande perigo’ por chuvas intensas; veja cidades

Previsões indicam risco mais severo na escala do Inmet.

Redação
03 de Março de 2026
Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses
Ceará

Catedral de Fortaleza é invadida e sofre vandalismo; é o 4º ataque a templos em dois meses

Castiçais e material litúrgico já estavam prontos para serem levados.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026
Criança sentada no chão de um corredor escolar, com a cabeça baixa sobre os braços cruzados, sugerindo isolamento ou bullying. Livros e uma mochila estão espalhados ao seu lado.
Ceará

Quem pode ser responsabilizado por bullying praticado nas escolas? Entenda

Crianças e adolescentes podem ser penalizados conforme o regimento de cada escola, bem como sofrer medidas socioeducativas.

Clarice Nascimento
03 de Março de 2026
Pessoa segurando um guarda-chuva preto com gotas de chuva visíveis em uma rua movimentada da cidade.
Ceará

Com 182 mm, cidade do sertão tem maior chuva do CE em 24 horas

Tauá registrou a segunda maior precipitação da história da cidade.

Redação
03 de Março de 2026
Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens
Ceará

Ônibus da Prefeitura com nova identidade visual chegam a Fortaleza; veja imagens

Design dos novos veículos é nas cores verde, branco e laranja.

Sofia Leite*
03 de Março de 2026
Córrego urbano com margens de concreto e pedras, vegetação aquática densa e uma pequena ponte de madeira amarela ao fundo.
P.A. Damasceno

Pajeú: a história de um rio que pariu a metrópole Fortaleza

Aquele que deu de beber à maior cidade do sertão foi reduzido a riacho, a canal, a esgoto, e hoje é apenas um vestígio de uma comunidade sem memória.

P.A. Damasceno
03 de Março de 2026
Com cor amarronzada e tamanho diminuto, caranguejo foi encontrado no Ceará.
Ceará

Guajá-do-araripe: caranguejo que só existe no Cariri está em risco crítico de extinção

Pequeno crustáceo vive na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe e enfrenta impacto da ação humana.

Ana Beatriz Caldas
03 de Março de 2026
Vista aérea do Nami, unidade de saúde da Universidade de Fortaleza em formato retangular amarelo. Em frente a ele, há um estacionamento com alguns carros e árvores. Atrás, pode-se ver um horizonte cheio de prédios.
Ceará

Unifor abre centro para crianças com doenças neurológicas raras; saiba como vai funcionar

Espaço de atendimento e pesquisa fica no bairro Edson Queiroz.

Nicolas Paulino
03 de Março de 2026
Pessoa caminhando de costas carregando um saco grande de pães e outro de carne crua em uma rua.
Ceará

Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza

Cena ocorre diariamente e expõe a persistência da insegurança alimentar.

Theyse Viana
03 de Março de 2026
Homem empurra bicicleta em rua alagada enquanto caminhão cria ondas e pedestres caminham na beira da enchente.
Ceará

99 cidades do Ceará têm aviso de ‘grande perigo’ por fortes chuvas; veja locais

Aviso é o de maior nível de gravidade emitido pelo Inmet.

Redação
02 de Março de 2026