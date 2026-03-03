Diário do Nordeste
Cidade no Interior do CE ainda não iniciou aulas em creche por falta de professor

Prefeitura de Caridade anunciou a convocação de servidores temporários.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Estudante em creche de Caridade, no interior do Ceará.
Legenda: As crianças ainda não tiveram aulas nas creches municipais este ano.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade.

Um mês após o início do ano letivo na rede estadual de ensino, as aulas na rede municipal de Caridade — no Interior do Ceará, na região do Sertão de Canindé — ainda não começaram. O fato foi denunciado por uma agricultora nessa segunda-feira (2) à Promotoria de Justiça do município.

Neste ano, as aulas na rede estadual do Ceará começaram no dia 2 de fevereiro.

Segundo a denúncia protocolada por Francisca Fabrícia da Silva Sousa e acessada pelo Diário do Nordeste, crianças da localidade de Caboclos, no distrito de São Domingos, em Caridade, ainda não tiveram aulas na creche Francisca Ferreira Cunha este ano. No relato, ela disse que foi à Secretaria da Educação (SME) questionar sobre o início do período letivo, mas ouviu de representantes da pasta que não havia professores para executar a tarefa.

Dias antes, em 18 de fevereiro, a promotora de Justiça Regina Mariana Araújo Ermel de Oliveira, já havia dado um prazo de cinco dias para a Prefeitura de Caridade informar o início das aulas da rede municipal e outro prazo de dez dias para a gestão se manifestar sobre denúncias de falta de transporte escolar.

No dia seguinte, nas redes sociais, o Executivo publicou que havia pendências nos pagamentos de servidores de algumas secretarias, incluindo a da Educação, e informou prazos de pagamento para até abril deste ano. Pouco depois, convocou servidores temporários para "garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais".

De acordo com a gestão, a convocação de temporários — professores do Ensino Fundamental e Infantil e auxiliares de serviços gerais — é para contrato de 60 dias, em "período de transição", enquanto não são convocados os aprovados no concurso público realizado ano passado, "cujo resultado final está previsto para 12 de março de 2026".

"O prazo contratual de 60 dias foi estabelecido de forma planejada, visando assegurar a organização administrativa e o equilíbrio dos cofres públicos, promovendo a compatibilização responsável entre servidores temporários e os futuros servidores efetivos", continuou o comunicado da Prefeitura.

O Diário do Nordeste buscou contato diretamente com a prefeita da cidade, Simone Tavares, para tratar do assunto e saber quando as aulas serão iniciadas. Esta matéria será atualizada quando houver resposta.

Falta de transporte escolar

Na denúncia à Justiça, a agricultora Francisca Fabrícia da Silva Sousa mencionou ainda que as crianças da comunidade Caboclos não têm transporte exclusivo e não têm creche perto de casa. Segundo ela, os alunos, com idade entre 2 e 5 anos, têm que ir estudar na sede e em um transporte que leva estudantes de escolas estaduais.

Por fim, a mulher destacou que foi feito um abaixo-assinado para que a creche da localidade fosse reaberta — a unidade estaria fechada há oito anos — e que o documento foi enviado à Câmara Municipal, à Prefeitura e ao Fórum, mas que ainda nenhuma providência foi tomada.

