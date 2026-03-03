Chuva em Juazeiro do Norte (CE) arrasta cachorro e invade comércios

A forte chuva que atingiu Juazeiro do Norte (CE) provocou diversos transtornos na manhã desta terça-feira (3). Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi observada precipitação de 59 milímetros na cidade nas últimas 24 horas.

Imagens enviadas ao Sistema Verdes Mares (SVM) mostram alagamentos em vários pontos da cidade. Em um dos vídeos, uma enxurrada chega a arrastar um cachorro no bairro Franciscanos. As imagens registram o momento em que a água desce com força por uma rua em declive.

O animal tenta resistir, mas é levado pela correnteza. Instantes depois, consegue subir na calçada e se agarrar à frente de uma residência, tentando escapar da força da água. Até o momento, não há confirmação se o cachorro foi resgatado após o ocorrido.

Transtorno no trânsito

Outro ponto bastante afetado foi a Avenida Leão Sampaio, uma das principais vias do município e ligação com a cidade de Barbalha.

A água subiu rapidamente, cobriu a ciclofaixa e, em alguns trechos, chegou a quase um metro de altura. Em frente a um posto de combustíveis, as bombas ficaram parcialmente submersas, e veículos estacionados no local foram cercados pela enxurrada.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Juazeiro do Norte para saber mais informações sobre os impactos das precipitações. Até a publicação do vídeo, o município ainda fazia o levantamento de ocorrência.