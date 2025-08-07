4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ acontecerá de 21 a 25 de outubro de 2025, em Brasília
A 24ª edição do evento fará uma tripla homenagem para travestis pretas do nosso estado
O tema da edição deste ano da 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará é “Quem chora por nós? Visibilidades, orgulho e direito de envelhecer”
São muitas as pautas que diariamente invadem o noticiário e requerem um olhar do ativismo pelos Direitos Humanos, nos exigindo uma dose a mais de energia
Fortaleza já ocupou um lugar da vanguarda no campo dos direitos humanos LGBTI+ no Brasil, com o funcionamento do que a ABGLT aponta como pilares estratégicos da cidadania deste grupo social
Oferecer formação sobre o uso de tecnologias pode empoderar pessoas trans e travestis, proporcionando habilidades que são cada vez mais necessárias no mercado de trabalho
Performar travestis, pessoas negras e indígenas como fantasias de carnaval pode alimentar estereótipos que reforçam lugares de subalternidade e discriminação
Apesar da transfobia estrutural, estamos formando lideranças capazes de engajar mais aliados na luta por dias melhores
A eleição de Trump e o seu alinhamento com as gigantes da tecnologia estão escrevendo mais um capítulo do perigoso avanço da extrema direita no mundo
Passados quase oito anos desde o assassinato de Dandara, uma pesquisa ganha agora a forma de livro, que será lançado nesta segunda-feira (16)
Para além da arte drag ou transformista, as populações LGBTI+ cearenses têm lançado mão também sobre diversas linguagens artísticas e culturais
O dia 20 de Novembro, dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, será pela primeira vez feriado nacional, dando ao povo negro brasileiro a oportunidade de celebrar e continuar e lutando por Zumbi e por condições menos precárias para viver
Há um lampejo de esperança quando um grupo social historicamente excluído dos e pelos espaços de poder segue em marcha e dá novos passos na direção de ocupá-los
Não precisamos de apoiadores "no sigilo", mas exigimos um projeto de sociedade que nos caiba com dignidade
Pensar, articular e implementar cotas para trans no campo da educação precisa estar na agenda programática dos governos democráticos
Por que Imane e Pabllo Vittar incomodam tanto, se muito dos seus haters sequer já viram uma luta de boxe feminino e se não existe o consumo compulsório de qualquer produto musical?