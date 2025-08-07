Diário do Nordeste
Dediane Souza Jornalista, pesquisadora e ativista dos direitos humanos LGBTQIA+. Narrativas de humanidades de travestis, envelhecimento, saúde, políticas de Direitos Humanos, memória, gênero, sexualidade e travestilidades. Escreve às quartas-feiras.
Do ouvido ao bolso: o desafio das Conferências LGBTI+

4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ acontecerá de 21 a 25 de outubro de 2025, em Brasília

Dediane Souza 07 de Agosto de 2025
Precisamos de mais políticas públicas voltadas à diversidade na terceira idade

Dediane Souza 29 de Junho de 2025
Padrinhos e Madrinhas de nós! Presenças marcantes na Parada pela Diversidade Sexual do Ceará

A 24ª edição do evento fará uma tripla homenagem para travestis pretas do nosso estado

Dediane Souza 21 de Junho de 2025
Envelhecer com orgulho seria a vingança LGBTI+?

O tema da edição deste ano da 24ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará é “Quem chora por nós? Visibilidades, orgulho e direito de envelhecer”

Dediane Souza 05 de Junho de 2025
É rojão, minha santa! Sobre o esgotamento de quem luta

São muitas as pautas que diariamente invadem o noticiário e requerem um olhar do ativismo pelos Direitos Humanos, nos exigindo uma dose a mais de energia

Dediane Souza 16 de Maio de 2025
Sobre Lady Gaga e a importância do 17 de Maio na agenda política LGBTI+

Dediane Souza 10 de Maio de 2025
Joguem a boia para as políticas pró-LGBTI+ de Fortaleza!

Fortaleza já ocupou um lugar da vanguarda no campo dos direitos humanos LGBTI+ no Brasil, com o funcionamento do que a ABGLT aponta como pilares estratégicos da cidadania deste grupo social

Dediane Souza 21 de Março de 2025
Vamos falar sobre acesso tecnológico para pessoas trans e travestis?

Oferecer formação sobre o uso de tecnologias pode empoderar pessoas trans e travestis, proporcionando habilidades que são cada vez mais necessárias no mercado de trabalho

Dediane Souza 10 de Março de 2025
Não somos fantasia de carnaval

Performar travestis, pessoas negras e indígenas como fantasias de carnaval pode alimentar estereótipos que reforçam lugares de subalternidade e discriminação

Dediane Souza 20 de Fevereiro de 2025
E as travestis eleitas em 2024, hein?

Apesar da transfobia estrutural, estamos formando lideranças capazes de engajar mais aliados na luta por dias melhores

Dediane Souza 11 de Fevereiro de 2025
Os 'fantasmas do gênero' assombram o Tio Sam

A eleição de Trump e o seu alinhamento com as gigantes da tecnologia estão escrevendo mais um capítulo do perigoso avanço da extrema direita no mundo

Dediane Souza 23 de Janeiro de 2025
Escrever sobre humanidades plurais é pensar sobre cidadania e direitos de travestis e transexuais

Passados quase oito anos desde o assassinato de Dandara, uma pesquisa ganha agora a forma de livro, que será lançado nesta segunda-feira (16)

Dediane Souza 16 de Dezembro de 2024
Liniker: quando a diva é uma travesti preta

Dediane Souza 04 de Dezembro de 2024
Arte e Cultura no combate à LGBTIfobia

Para além da arte drag ou transformista, as populações LGBTI+ cearenses têm lançado mão também sobre diversas linguagens artísticas e culturais

Dediane Souza 15 de Novembro de 2024
Viva Zumbi dos Palmares!

O dia 20 de Novembro, dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, será pela primeira vez feriado nacional, dando ao povo negro brasileiro a oportunidade de celebrar e continuar e lutando por Zumbi e por condições menos precárias para viver

Dediane Souza 05 de Novembro de 2024
225 pessoas LGBTI+ eleitas em 2024: é possível sonhar com uma política mais diversa?

Há um lampejo de esperança quando um grupo social historicamente excluído dos e pelos espaços de poder segue em marcha e dá novos passos na direção de ocupá-los

Dediane Souza 17 de Outubro de 2024
A bandeira do arco-íris e o compromisso com a população LGBTI+ nos planos de governo para Fortaleza

Não precisamos de apoiadores "no sigilo", mas exigimos um projeto de sociedade que nos caiba com dignidade

Dediane Souza 02 de Outubro de 2024
Cotas para pessoas trans no ensino superior

Pensar, articular e implementar cotas para trans no campo da educação precisa estar na agenda programática dos governos democráticos

Dediane Souza 23 de Setembro de 2024
Agosto lilás e de todas as cores

Dediane Souza 22 de Agosto de 2024
Linchamento de pessoas LGBTI+ nas redes sociais: o que temos a ver com isso?

Por que Imane e Pabllo Vittar incomodam tanto, se muito dos seus haters sequer já viram uma luta de boxe feminino e se não existe o consumo compulsório de qualquer produto musical?

Dediane Souza 09 de Agosto de 2024
