Precisamos de mais políticas públicas voltadas à diversidade na terceira idade

Por isso, a Parada pela Diversidade Sexual exige o fim do genocídio de travestis e pessoas trans no Ceará. Ano após ano, nosso estado permanece entre os mais violentos do Brasil, que já é o país que mais mata pessoas LGBTI+ no mundo há 15 anos seguidos! Desde 2017, nós perdemos 107 pessoas trans e travestis cearenses assassinadas.