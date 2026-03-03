Diário do Nordeste
Sorteio Copa do Nordeste 2026: veja horário, onde assistir, times, datas e formato

20 equipes do futebol nordestino disputarão mais uma edição da competição regional

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: A "orelhuda", a taça da Copa do Nordeste
Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O sorteio da Copa do Nordeste 2026 será realizado na tarde desta terça-feira (3), às 14h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). O início da competição está marcado para o dia 25 de março.

Os 20 times nordestinos serão divididos em quatro grupos, cada um deles contando com cinco equipes, com clubes de um mesmo estado não podendo estar no mesmo grupo. Os jogos serão contra equipes de outro grupo, totalizando cinco partidas por time.

Os times do Grupo A enfrentarão as equipes do Grupo B, enquanto os times do Grupo C terão pela frente as equipes do Grupo D. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, que começa a partir das quartas de final.

Taça da Copa do Nordeste
Legenda: A Copa do Nordeste é o principal torneio regional do futebol brasileiro
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

ONDE ASSISTIR

  • CBF TV, no YouTube

TIMES DA COPA DO NORDESTE 2026

  • CRB (Alagoas)
  • ASA (Alagoas)
  • Vitória (Bahia)
  • Juazeirense (Bahia)
  • Jacuipense (Bahia)
  • Ceará (Ceará)
  • Fortaleza (Ceará)
  • Ferroviário (Ceará)
  • Maranhão (Maranhão)
  • Imperatriz (Maranhão)
  • Sousa (Paraíba)
  • Botafogo-PB (Paraíba)
  • Sport (Pernambuco)
  • Retrô (Pernambuco)
  • Piauí (Piauí)
  • Fluminense-PI (Piauí)
  • ABC (Rio Grande do Norte)
  • América-RN (Rio Grande do Norte)
  • Itabaiana (Sergipe)
  • Confiança (Sergipe)

DATAS DA COPA DO NORDESTE 2026

A fase de grupos da Copa do Nordeste terá início no dia 25 de março, com a quinta e última rodada sendo disputada entre os dias 29 e 30 de abril. As quartas de final serão nos dias 6 e 7 de maio, em jogo único; as semifinais, em ida e volta, nos dias 20 e 27 de maio; e a final, também em dois jogos, nos dias 3 e 7 de junho.

