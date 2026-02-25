Eliminado na Pré-Libertadores, Bahia pode jogar a Copa do Nordeste 2026?

O Bahia foi eliminado da Libertadores 2026 na 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores, ao perder nos pênaltis para o O'Higgins, do Chile por 4x3 na Arena Fonte Nova.

No tempo normal, o Esquadrão venceu por 2x1, mas como havia perdido no Chile por 1x0, precisou disputar as penalidades, sendo eliminado após Dell e Everton Ribeiro perderem suas cobranças.

Com a eliminação, o Bahia não irá nem para a Copa Sul-Americana 2026, ou seja, está sem calendário da Conmebol para a temporada.

E automaticamente, o torcedor já se pergunta: O Bahia poderá jogar a Copa do Nordeste 2026?

A pergunta é pertinente, já que o Esquadrão é o atual campeão, mas pela nova regra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube não participaria para evitar conflitos de datas no calendário.

Legenda: O Bahia foi eliminado da Libertadores nesta quarta-feira (25) Foto: Arisson MARINHO / AFP

Clubes já definidos...

Mas sem nenhum impedimento no calendário e com a competição marcada para começar daqui um mês - 25 de março - indo até 7 de junho, o clube pode pleitear a vaga?

A CBF já divulgou o Regulamento Geral das Competições (RGC), e os três representantes baianos já estão definidos: Vitória, Jacuipense e Juazeirense em seu documento oficial.

Mas ainda não ocorreu o sorteio dos grupos e a tabela da competição ainda não foi divulgada.

Portanto, o Bahia ainda pode pleitear uma vaga, já tem que o direito por ter sido campeão baiano. Resta saber qual será a decisão da CBF com a pressão que o Tricolor Baiano fará.

E claro que a participação ou não do Bahia, interessa aos clubes cearenses que disputam a competição - Ceará, Fortaleza e Ferroviário - por se tratar de um gigante da região e um dos favoritos ao título.