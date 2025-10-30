Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado
Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos
Vozão não vence há 4 jogos na Série A e vive momento crítico na Série A
CBF deve marcar jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26, únicas datas disponíveis
O 7º clube que mantinha seu treinador desde o início, o Bragantino, demitiu Fernando Seabra esta semana
Vovô visita o Tricolor das Laranjeiras na quarta-feira (29), em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A
Equipes tem jogo atrasado da 16ª rodada a realizar
Meia foi titular contra o Galo e fez uma boa partida
Faltam 9 rodadas para o fim da Série A, com Vovô e Leão ainda tendo um jogo atrasado
Disputa pelo acesso à Série A é uma das mais acirradas dos últimos anos
Dez clubes estão na luta contra o rebaixamento restando 9 rodadas
29ª rodada da Série A foi ruim para Vozão e Leão
Vovô é derrotado pelo Botafogo em casa por 2x0 e vive momento de oscilação, tendo vencido apenas duas partidas das últimas dez
Tricolor de Aço jogou bem contra o Cruzeiro, mas não foi efetivo e perdeu o jogo
Assim como aconteceu contra o São Paulo, Leão não foi capaz de vencer o Vasco com vantagem numérica de jogadores
Restam 20 vagas a serem preenchidas entre eliminatórias continentais ou repescagem mundial
Ancelotti escalou um time alternativo em Tóquio e sofreu a virada no 2º tempo
Restam 26 vagas a serem preenchidas entre eliminatórias continentais ou repescagem mundial
Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem
Fortaleza e Santos deve travar uma ferrenha luta direta pela permanência na Série A