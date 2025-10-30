Diário do Nordeste
Vladimir Marques Jornalista esportivo no Sistema Verdes Mares. Análises, projeção de rodadas e números do futebol cearense e brasileiro

Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Opinião

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que resgatar força como mandante na Série A

Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Opinião

Perder com erro de arbitragem revolta, mas o Ceará precisa entender seu declínio técnico e reagir

Vozão não vence há 4 jogos na Série A e vive momento crítico na Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 29 de Outubro de 2025

Opinião

Por conta do Galo na final da Sula, Leão terá jogo do returno adiado e fará o do turno na Data FIFA

CBF deve marcar jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26, únicas datas disponíveis

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 29 de Outubro de 2025

Opinião

Condé e mais 5: Apenas seis técnicos estão desde o início da Série A em seus clubes

O 7º clube que mantinha seu treinador desde o início, o Bragantino, demitiu Fernando Seabra esta semana

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 28 de Outubro de 2025

Opinião

Com retornos, Léo Condé deve mudar a formação do Ceará contra o Fluminense? Veja opções

Vovô visita o Tricolor das Laranjeiras na quarta-feira (29), em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 27 de Outubro de 2025

Opinião

Entenda porque Atlético-MG x Fortaleza é o único jogo atrasado sem data na Série A

Equipes tem jogo atrasado da 16ª rodada a realizar

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 27 de Outubro de 2025

Opinião

Apesar da derrota, Vina mostra em seu 1º jogo como titular que pode ser a referência técnica no Vovô

Meia foi titular contra o Galo e fez uma boa partida

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 25 de Outubro de 2025

Opinião

Quem tem a tabela mais difícil dos 10 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 9 rodadas para o fim da Série A, com Vovô e Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 24 de Outubro de 2025

Opinião

Como está a Série B? Restando apenas 5 rodadas, 10 clubes lutam pelo acesso; Veja análise

Disputa pelo acesso à Série A é uma das mais acirradas dos últimos anos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 21 de Outubro de 2025

Opinião

A nova linha de 'corte' para evitar a queda e os 27 confrontos diretos até o fim da Série A

Dez clubes estão na luta contra o rebaixamento restando 9 rodadas

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 21 de Outubro de 2025

Opinião

Rodada ruim: Fortaleza cai para a vice-lanterna e Ceará fica apenas 4 pontos do Z4

29ª rodada da Série A foi ruim para Vozão e Leão

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 20 de Outubro de 2025

Opinião

Análise: Momento do Ceará merece atenção e foco precisa ser a permanência na Série A

Vovô é derrotado pelo Botafogo em casa por 2x0 e vive momento de oscilação, tendo vencido apenas duas partidas das últimas dez

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 19 de Outubro de 2025

Opinião

Só jogar bem não salvará o Fortaleza: É preciso ser efetivo e vencer jogos 'improváveis'

Tricolor de Aço jogou bem contra o Cruzeiro, mas não foi efetivo e perdeu o jogo

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 19 de Outubro de 2025

Opinião

Análise: Fortaleza repete roteiro da incompetência e permanência na Série A fica na conta do milagre

Assim como aconteceu contra o São Paulo, Leão não foi capaz de vencer o Vasco com vantagem numérica de jogadores

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 16 de Outubro de 2025

Opinião

Com seis classificados nesta terça-feira, já são 28 países garantidos na Copa do Mundo 2026

Restam 20 vagas a serem preenchidas entre eliminatórias continentais ou repescagem mundial

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 14 de Outubro de 2025

Opinião

Derrota para o Japão mostra um desnível claro entre titulares e reservas na Seleção Brasileira

Ancelotti escalou um time alternativo em Tóquio e sofreu a virada no 2º tempo

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 14 de Outubro de 2025

Opinião

Número de países garantidos na Copa do Mundo 2026 sobe para 22: veja quem já se classificou

Restam 26 vagas a serem preenchidas entre eliminatórias continentais ou repescagem mundial

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 13 de Outubro de 2025

Opinião

De olho na Copa do Mundo, Ancelotti acha uma seleção versátil, sem camisa 10 clássico e centroavante

Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 10 de Outubro de 2025

Opinião

Ou um ou outro no Z4? Vitória do Atlético faz alvo do Fortaleza ser o Santos de Vojvoda

Fortaleza e Santos deve travar uma ferrenha luta direta pela permanência na Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 09 de Outubro de 2025
