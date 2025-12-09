Com três times cearenses, Copa do Nordeste 2026 tem participantes definidos; veja lista

Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, foram definidos todos os times que disputarão a Copa do Nordeste 2026. A definição foi apenas ao fim da Série A, pois existia a possibilidade de vaga na Sul-Americana para Ceará ou Fortaleza e consequentemente a não participação no regional, mas ambos acabaram rebaixados.

Serão 20 clubes, com 3 representantes cearenses: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

A participação do Tubarão da Barra foi confirmada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), afirmando que o time coral entrará pelo Ranking da CBF.

Pelo regulamento do Nordestão, os Estados da Bahia e Ceará têm um terceiro representante, definido pelo Ranking da CBF.

Ficou o Ferroviário pelo Ranking da CBF. Regra da própria CBF. As duas primeiras vagas são pelo estadual. Os estados da Bahia e Ceará com mais uma vaga e pelo ranking da CBF". Mauro Carmélio Presidente da Federação Cearense de Futebol

O esclarecimento de Carmélio é importante, já que o Maracanã pleiteia a vaga como 3º colocado, inclusive vencendo o Ferroviário em jogo único na disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense 2025.

Na Bahia aconteceu a mesma coisa o Atlético de Alagoinhas pleiteia a vaga como 4º colocado no Campeonato Baiano, mas o vaga foi para o Juazeirense pelo Ranking da CBF.

O Bahia, atual campeão baiano e da Copa do Nordeste, não poderá defender seu título regional, já que como está na Libertadores 2026, pelo novo regulamento da CBF, não pode participar paralelamente a Copa do Nordeste 2026

Novo regulamento

Os 20 clubes serão divididos em quatro grupos de cinco. A 1ª Fase terá 5 rodadas, com os confrontos entre os grupos. Os dois primeiros de cada grupo se classificam.

Participantes Copa do Nordeste 2026

3 vagas do Ceará

Ceará (campeão cearense 2025)

Fortaleza (vice-campeão cearense 2025)

Ferroviário (vaga pelo ranking da CBF)

3 vagas da Bahia*

Vitória (vice-campeão baiano 2025)

Jacuipense (3º lugar no baiano)

Juazeirense (vaga pelo ranking da CBF)

*O Bahia foi campeão baiano, mas como jogará a Libertadores, não poderá disputar paralelamente a Copa do Nordeste 2026

2 vagas de Pernambuco

Sport (campeão pernambucano)

Retrô (vice campeão pernambucano)

2 vagas de Alagoas

CRB (Campeão alagoano)

ASA (vice campeão alagoano)

2 vagas da Paraíba

Sousa (campeão paraibano)

Botafogo (vice-campeão paraibano)

2 vagas no Maranhão

Maranhão (campeão maranhense)

Imperatriz (vice-campeão maranhense)

2 vagas de Sergipe

Confiança (Campeão sergipano)

Itabaiana (vice-campeão sergipano)

2 vagas do Rio Grande do Norte

América (Campeão potiguar)

ABC (vice-campeão potiguar)

2 vagas do Piauí

Piauí (campeão piauiense)

Fluminense-PI (vice campeão piauiense)