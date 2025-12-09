Com três times cearenses, Copa do Nordeste 2026 tem participantes definidos; veja lista
Competição irá do dia 25 de março até 7 de junho
Com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro, foram definidos todos os times que disputarão a Copa do Nordeste 2026. A definição foi apenas ao fim da Série A, pois existia a possibilidade de vaga na Sul-Americana para Ceará ou Fortaleza e consequentemente a não participação no regional, mas ambos acabaram rebaixados.
Serão 20 clubes, com 3 representantes cearenses: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.
A participação do Tubarão da Barra foi confirmada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), afirmando que o time coral entrará pelo Ranking da CBF.
Pelo regulamento do Nordestão, os Estados da Bahia e Ceará têm um terceiro representante, definido pelo Ranking da CBF.
Ficou o Ferroviário pelo Ranking da CBF. Regra da própria CBF. As duas primeiras vagas são pelo estadual. Os estados da Bahia e Ceará com mais uma vaga e pelo ranking da CBF".
O esclarecimento de Carmélio é importante, já que o Maracanã pleiteia a vaga como 3º colocado, inclusive vencendo o Ferroviário em jogo único na disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense 2025.
Na Bahia aconteceu a mesma coisa o Atlético de Alagoinhas pleiteia a vaga como 4º colocado no Campeonato Baiano, mas o vaga foi para o Juazeirense pelo Ranking da CBF.
O Bahia, atual campeão baiano e da Copa do Nordeste, não poderá defender seu título regional, já que como está na Libertadores 2026, pelo novo regulamento da CBF, não pode participar paralelamente a Copa do Nordeste 2026
Novo regulamento
Os 20 clubes serão divididos em quatro grupos de cinco. A 1ª Fase terá 5 rodadas, com os confrontos entre os grupos. Os dois primeiros de cada grupo se classificam.
Participantes Copa do Nordeste 2026
3 vagas do Ceará
Ceará (campeão cearense 2025)
Fortaleza (vice-campeão cearense 2025)
Ferroviário (vaga pelo ranking da CBF)
3 vagas da Bahia*
Vitória (vice-campeão baiano 2025)
Jacuipense (3º lugar no baiano)
Juazeirense (vaga pelo ranking da CBF)
*O Bahia foi campeão baiano, mas como jogará a Libertadores, não poderá disputar paralelamente a Copa do Nordeste 2026
2 vagas de Pernambuco
Sport (campeão pernambucano)
Retrô (vice campeão pernambucano)
2 vagas de Alagoas
CRB (Campeão alagoano)
ASA (vice campeão alagoano)
2 vagas da Paraíba
Sousa (campeão paraibano)
Botafogo (vice-campeão paraibano)
2 vagas no Maranhão
Maranhão (campeão maranhense)
Imperatriz (vice-campeão maranhense)
2 vagas de Sergipe
Confiança (Campeão sergipano)
Itabaiana (vice-campeão sergipano)
2 vagas do Rio Grande do Norte
América (Campeão potiguar)
ABC (vice-campeão potiguar)
2 vagas do Piauí
Piauí (campeão piauiense)
Fluminense-PI (vice campeão piauiense)